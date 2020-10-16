Vadesi geçmiş borcunuz varsa, bugün son gün

1 Ağustos 2020 öncesi dönemlere ait elektrik tüketim borcu olanların taksit imkânından yararlanmak için bugün mesai saatleri içinde en yakın şubeye gitmeleri isteniyor

Türkiye’nin önde gelen enerji grubu Aydem Enerji’ye bağlı Aydem Perakende; Ege Bölgesi’nin İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla illeri ile bu illere bağlı tüm ilçe ve köylerinde 5 milyon civarında müşterisine önemli bir uyarıda bulundu.

Yetkililer, pandemi nedeniyle 1 Ağustos 2020 öncesi dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar için 12 Ekim 2020 tarihinde başlatılan ‘Elektrik Borçlarına Taksit İmkânı’nın bugün mesai saatleri bitiminde sona ereceğini bildirdi.

5 ile 9 ay taksit

Aydem Perakende, Aydem Enerji’nin bir kuruluşu olarak müşterilerine sürekli ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak amacıyla 2008 yılında kuruldu. Daimi önceliği müşteri memnuniyeti olan ve odak noktası doğrultusunda, görevli olduğu bölgede serbest olmayan tüketicilere ‘Perakende Satış Sözleşmesi’ hizmeti veriyor. Bölge gözetmeksizin de yurt içindeki tüm serbest tüketicilere ‘İkili Anlaşma’ yolu ile elektrik enerjisi tedarik ediyor. Gelelim bugünkü uyarıya. Pandemi döneminde 1 Ağustos 2020 öncesinde elektrik borcu olup ödeme yapamayanlar için taksitlendirme yaptıklarını açıklayan yetkililer konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Görevli elektrik tedarik şirketimiz; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşterimize hizmet veriyor. Bu projemizle pandemi döneminde elektrik borçlarını ödemekte zorluk çeken müşterilerimize 5 aya kadar vade seçeneği veya kredi kartına 9 aya varan taksitli ödeme imkânı verdik. ‘Kredi Kartı’ ile taksitli ödeme yapacak müşterilerimiz, işlemlerini web sitesindeki online işlemler sayfasından yapabilir. Aynı işlemler ‘Müşteri İlişkileri Merkezleri’nden (MİM) de gerçekleştirilebilir. Kredi kartı dışında taksitlendirme yapmak isteyen müşterilerimiz de MİM’lere bizzat başvurarak taksitlendirme yapabilecekler. Bugün son gün olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.”

Okullar, düzenli olarak dezenfekte edilecek

Bu mesaj Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’dan geldi. Başkan Oran, öğrenci ve öğretmenler ile tüm velilere şöyle seslendi: “Uzun ve zorlu bir sürecin ardından 12 Ekim 2020 Pazartesi günü yeniden okullu olduk. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda sevgili yavrularımızın sağlığı için ilçemizdeki tüm okullarımızda dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirdik ve bu işlemleri aksatmadan düzenli olarak yapacağız. Bu konuda halkımızın içi rahat olsun. Bu arada öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz mesafe, el temizliği ve maske kurallarına dikkat ederlerse, bu süreci sağlıklı şekilde geçirebiliriz. Bu vesile ile başta çocuklarının geleceği için çabalayan değerli anne ve babalar olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.”