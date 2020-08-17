'Vakalar artıyor dikkatli olalım'

Kişisel önlemlerin disiplinle sürdürülmesi gerektiği belirtildi: Sonbahara da özellikle dikkat etmeliyiz. Başta yeterli grip aşısının sağlanması olmak üzere, bir hazırlık yapılması gerekiyor.

Türkiye genelinde vaka sayılarının artmasıyla birlikte, hastanelerde yatak ihtiyacı yeniden gündeme geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kontrollü normalleşme süreci kapsamında tüm poliklinikler 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başlamıştı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, esnafı gezerek Kovid-19 denetimi yaptı ve “Vaka sayıları maalesef hem ülkemizde hem de dünyada artma trendine girdi. İzmir’de de artış trendi olduğunu görüyoruz. İzmir için durum çok vahim olmamakla birlikte bir ay öncesine göre daha kötü durumdayız” ifadelerini kullandı. Pandemi mücadelesinin bu şekilde sürdürülemeyeceğini ifade eden İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, İzmir’e ait Kovid-19’la ilgili epidemiyolojik verilerin, yani yapılan test sayısının, pozitif olgu sayısının, hastaneye ve yoğun bakıma yatış sayılarının odalarıyla ve kamuoyuyla paylaşılmadığını söylemişti.

‘Yeni yaklaşım’

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in açıklamalarından sonra bir değerlendirme yapan Başkan Çamlı, şunları dile getirdi: “Ülke genelinde olduğu gibi, İzmir’de de ciddi olgu artışları var. Yeniden değerlendirme ve planlama yapılmalı. Maske, mesafe ve hijyen tedbirleri çok önemli, ancak yeterli değil. Yeterince de uygulanmıyor. Son 3 ayda olguların azalmak bir yana arttığı göz önüne alınırsa, pandemi mücadelesinin bu şekilde sürdürülemeyeceğini, yeni yaklaşımlara ve önlemlere gereksinim olduğunu görüyoruz. Sonbaharda vakalarda daha fazla artış olacağı kanısındayız. Başta yeterli grip aşısının sağlanması olmak üzere, bir hazırlık yapılması gerekiyor. Kovid-19 ve mevsimsel gribin birlikteliği, ciddi sorunlara yol açacak gibi görünmektedir. Mutlaka bu konuda önlemler alınmalıdır. TTB bu konudaki önerilerini bir mektupla Sağlık Bakanlığı’na iletti” dedi ve şu vurguyu yaptı:

“Kovid-19 olgularının artışının sürmesi durumunda, pandemi hastanesi olma kriterini taşıyan tüm kamu hastanelerinin ve özel hastanelerin, yeniden değerlendirilmesi ve bir planlama yapılması uygun olacaktır.”

Pandemi hastaneleri

İzmir’de vakaların artmasıyla birlikte, Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği’nin yeniden pandemi servisi olduğu açıklandı. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Ceren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de, pandemi hastanesi olarak hizmeti sürdürecek. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de pandemi servisi sayısı artırılacak.