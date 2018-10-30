Valilik binasına örtü

Konak Meydanı’ndan Anafartalar Caddesi’ne girişten itibaren duyulan pis koku ile Valilik binasındaki inşaat çalışmasında gerekli tedbirlerin alınmadığından şikayetçi olan vatandaş ve esnafın sesi duyuldu

30 Temmuz 2018 tarihli köşemizde Tarihi Kemeraltı Çaşısı ile ilgili çarşı esnafından ve vatandaştan gelen şikayetleri, “Tarihi çarşı her zaman olduğu gibi yine Allah’a emanet! Kemeraltı pis kokuyor” başlığı ile dile getirmiş ve kentimizi yönetenlerin dikkatine sunmuştuk. Okurlarımız, “Konak Meydanı’ndan Anafartalar Caddesi’ne girdiğiniz andan itibaren önce vilayetin inşaatının tedbirsizliği ile sonrasında da kanal ve mazgalların pis kokusuyla karşılaşıyoruz. Tehlikeli olan ise Valilik binasında kırım ve yıkım yapılıyor, ancak hiçbir önlem alınmamış. Üstümüze toz, toprak ve taş yağıyor” diye dert yanmışlardı.

Önlem alındı

Vatandaş ve esnaftan gelen bu şikayetleri ilk dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu. Özellikle “Pis kokuyor” şikayetini gidermek için İZSU ve temizlik işleri ekipleri, Konak Meydanı girişinden itibaren Anafartalar Caddesi boyunca tüm mazgalları kaldırıp çöpleri temizledil ve içlerini yıkadı. 15 gün süren bu çalışma sonrası biz de, bu işlemleri yaptıran yetkililer ile ekiplerine okurlarımızdan gelen teşekkür mesajlarını iletmiştik. Ancak, İzmir Valilik binasının inşaat alanını çevreleyen demir panolar dışında kırım ve yıkım yapılırken inşaat parçalarının üstlerine ve başlarına gelmemesi için istenen örtü konulmamıştı. İşi yapan müteahhit firma özellikle binaya yakın esnaf ile vatandaşların bu isteğini dikkate almamıştı. Hafta başında arayan çarşı esnafı ve okurlarımız sayfadaki fotoğraf ile birlikte hem gazetemize, hem de binayı saran örtüyü koyarak önlem alan yetkililere teşekkür ettiler. Bizden iletmesi.

