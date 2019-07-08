Vapur, sabahları beş dakika erken kalksın

İlçede oturan vatandaş, Konak’tan 08.15’te hareket edip Pasaport, Alsancak ve Bostanlı’ya giden gemi için saat düzenlemesi yapılmasını istedi. Yolcular, işe yetişme stresi yaşamak istemediklerini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma kazandırdığı yeni gemilerle İzmir Körfezi’nde yolcu taşımacılığına konfor ve kalite getirmek için çalışıyor. Hatırlayacağınız gibi, yeni güzergâhlardan 9. iskeleyi Güzelbahçe’ye yapan İZDENİZ, ilk vapur seferini de 18 Mayıs 2018’de başlatmıştı. Güzelbahçeliler, gemi seferlerinin başlamasıyla birlikte rahat bir ulaşım olanağına sahip olmuş ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmişti. Sabah ilk vapur seferinin özellikle Konak, Pasaport, Alsancak ve Karşıyaka yönüne gidenler için çok büyük bir hizmet olduğunu belirten vatandaşlar, o tarihlerde vapurun 5 dakika erken kalkmasını istemişlerdi. Neden olarak da; Pasaport, Alsancak ve Karşıyaka yönüne gidenlerin Konak’tan kalkan gemiyi kaçırdıkları zaman işyerlerine geç kaldıklarını söylemişlerdi.

‘Yolcu sayısı artar’

Güzelbahçeli bir grup okurumuz, geçen hafta da benzer bir istekte bulundu. Okurlarımızın isteğini UKOME ve İZDENİZ yetkililerine iletiyorum. Bakın ne diyorlar: “İZDENİZ’in bu hizmeti Güzelbahçe’de oturanlar için büyük bir kolaylık. Gemi, yaz tarifesi olarak hafta içinde Güzelbahçe’den 07.25’te kalkıyor, saat 08.15 veya 08.20 gibi Konak İskelesi’nde oluyor. Konak’tan Pasaport, Alsancak ve Bostanlı’ya giden gemi ise 08.15’te hareket ediyor. Güzelbahçe’den kalkış saati 5 dakika erkene alınırsa, Pasaport, Alsancak ve Bostanlı’ya gidecek olan yolcular, Konak’tan 08.15’te kalkan gemiye binebiliyor. Akşamüstü Güzelbahçe’ye uygulanan tarifenin benzerinin, Güzelbahçe’den Konak’a gidiş yönünde de düzenlenmesini istiyoruz. Ayrıca bu isteğimiz gerçekleştirilirse, gemiye daha çok yolcu binecektir. Arada bir Güzelbahçe’den 07.25’te kalkması gereken gemi, 5 dakika kadar geç kalkıyor ve bu sefer hiç yetişemiyoruz. Kaptanlar, böyle olduğunda bazen sürat yapıyor; 08.15 Pasaport ve Alsancak vapuruna yetişiyoruz. Her gün bu konuda stres yaşıyoruz. Yetkililerden rica ediyoruz; Güzelbahçe’den sabahları vapurun hareket saatinin sadece 5 dakika geri çekilmesi, yüzlerce yolcuyu sevindirecek ve işyerlerimize de geç kalmayacağız.”