Varlığın içinde yokluk çekiyoruz

Önceki hafta Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın Balçova’daki incelemeleri sırasında “Balçova’nın tamamı jeotermal enerji ile ısınacak” diye bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrası köşemizi arayan okurumuz Osman Mert, “Balçova’da jeotermal kaynağının paylaşımı konusunda şikayetçiyiz. Jeotermal A.Ş. yönetimi yıllardır önce lüks konutlara jeotermal enerji verirken, diğer bina ve sahiplerine 2. sınıf muamelesi yaptı. Balçova’da jeotermal dağıtımında bir plan ve adalet yok. Yıllardır Teleferik Mahallesi’nde oturan bizim gibi 2. sınıf (!) vatandaşlara ‘Termal enerji yetmiyor, yok’ denildi. Yetkililere soruyorum; ‘Bu seçim hangi kritere göre yapılıyor’ lütfen açıklar mısınız? Cevap yok. İnsanın aklına ‘Akçeli işler mi var?’ gibi bir düşünce geliyor” diye bir eleştiride bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:



Haksız rekabet yapılıyor

“Madem jeotermal kaynaktan yararlandırılmıyoruz, yıl 2011 ve biz de Jeotermal A.Ş.’nin keyfini beklemeyelim, doğalgaz alalım dedik. Bize, ‘Kazı ruhsatı alınması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi onay vermiyor’ dediler. Yani bu kış da o leş gibi kömürlerle semtimizi duman ve ise boğacağız. İzmirgaz, ana hat olan Sakarya Caddesi’nde 300 metre yakınımızdan geçti. Yıllardır jeotermalden yararlanamadık, şimdi de doğalgazdan mahrum ediliyoruz. Yani biz bu iki enerji arasında ‘Varlık içinde yokluk çekiyoruz.’ Yıl 2011 ve Türkiye’nin 67 vilayeti doğalgaz ile ısınıyor. Narlıdere’de ve Balçova’da torpilli lüks konutlar jeotermal enerjiyle ısınıyor. Biz yine açıktayız. İyi de, bize jeotermal verilmediğine göre doğalgaz için niye onay verilmiyor? Jeotermal A.Ş. yetkilileri haksız rekabet yapıyor ve doğalgazın ilçemize girmesi engelleniyor.”





Kordon ve Alsancak acınacak durumda

Bu sözler Alsancak Kültür Mahallesi sakinlerinden Necla Çağıran‘a ait. Okurumuz Kordon projesi ile ilgili bir yorum yapmış, arkasından da semtlerinde gördüğü çarpıklıkları dile getirmiş: “Her sabah Kordon’a kahve içmeye gider ve ‘Deniz niçin bu kadar uzak?’ ve ‘İnsana hüzün veren yeşil alan niçin bomboş?’ diye düşünür ve ‘Aziz Başkan keşke denize sıfır işyerleri açsa’ derdim. Sonunda dedi. İyi de, deniz manzaralı restoran ve kafelerin karşına park ettirilen araçlar; ne derece doğru? Trafiğe açık yoldan son sürat geçen araçlara ‘Dur’ diyen de yok.”

Okurumuz eleştirilerine devam ediyor: “Gelelim ikinci Kordon’a... Ege Palas’tan sonra yemek artıkları ve her türlü çöp kaldırımlarda kümelenmiş alınmayı bekliyor. Ya köpek pisliklerine ne diyeceksiniz? Adım başı sek sek yaparak ilerlemek zorundasınız. Bir de kucağında bebeği ile dilenen kadınlar yok mu? Daha bitmedi; gece yarısı Plevne Caddesi’nden geçen hurdaya çıkması gereken çöp kamyonu ile sokakları süpüren beyin deşen temizleme araçları. 24 saat Kordon’dan eksik olmayan başıboş köpekler. En önemlisi de bu çirkinlikler içinde belediyenin şehir turu attıran turist otobüsleri. Her geçişte korna çalan taksiler. İzmir için, ‘Turizm’ kenti diye övünebilir misiniz?”



Kordon ve Alsancak

acınacak durumdKordon ve Alsancak

acınacak durumda Gediz Elektrik sorunlarınızla ilgileniyor



Aynı konuda biz de Urla Belediyesi’ni uyardık



1 Temmuz 2011 günü “Çeşmealtı sakinleri korku içinde. Yeraltı (!) kablosu her an kopabilir” demiştik. Gediz Elektrik inceleme yaptı ve aşağıdaki yazıyı gönderdi: “Urla Belediyesi tarafından yapılan sahil aydınlatma şebekesi kabloların deniz kenarından çekildiği için zaman içinde kablolar yüzeye çıkmıştır. Kabloların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinden dolayı belediye başkanlığına yazı ile durum bildirilmiştir. Haberle ilgili Urla Belediyesi ile yapılan görüşmede şebekenin güvenliğinin alınması çalışmalarının sürdürüldüğü ve beton atma işleminin yapıldığı bilgisi alınmıştır.“



Şaşal’a yeni şebeke

Haziran 2011’de “35 yıl yurt dışında kalan okurumuz soruyor: Şaşal köyü artık bizim değil mi?” başlığı ile okurumuz Fahriye Us İnan‘ın ilettiği bir serzenişi dile getirmiştik. GEDİZ Elektrik elektrik konusundaki eleştiriye şöyle bir cevap yazısı gönderdi: “Şaşal Merkez ve Esen mevkileri için kurumumuz tarfından proje hazırlanmış olup tesis çalışmaları 2011 yılı yatırım programının ‘Köy Şebekeleri’ grubunda ödenekler dahilinde yapılacaktır. Bilgilerinizi rica ederiz.”

Emekli öğretmene de indirim yapılsın

Emekli öğretmen Selahattin Kaletürk, “Çalışan öğretmen ESHOT’un indirimli seyahat hakkından yararlanırken emekli öğretmenler yararlanamıyorlar. Maaşımızla zaten kıt kanaat geçiniyoruz.Evde oturup körelelim mi? Demokrat bir belediyenin bu uygulaması doğru mu?” diyor.



Semtimize besleme hattı konulsun

Karabağlar General Kazım Özalp Mahallesi sakinlerinden Atanur Samet Tugay, “Öncelikle 46 Sokak genişletilsin. Çünkü sık sık kazalar yaşanıyor. Ayrıca Orkide Durağı’nın aşağı çekilmesini istiyoruz. Semtimizden metroya besleme hattı istiyoruz” diyor.



Otobüsler 108/27 Sokak’tan geçsin

Esenyalı Mahallesi sakinlerinden İsa Öner, “Metro inşaatı nedeniyle otobüsler buradan geçiyordu. İnönü Caddesi trafiğe açılınca bu otobüsler sokağımızdan alındı. Bu civarda oturan binlerce kişi yokuş çıkıp otobüslere binmek zorunda kaldı. Acaba bazı hatlar yine buradan geçemez mi?” diye soruyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.