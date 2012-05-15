

Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın Balçova’daki incelemeleri sırasında “Balçova’nın tamamı jeotermal enerji ile ısınacak” diye bir açıklama yapıldı. Bu açıklama sonrası köşemizi arayan okurumuz Osman Mert, “Balçova’da jeotermal kaynağının paylaşımı konusunda şikayetçiyiz. Jeotermal A.Ş. yönetimi yıllardır önce lüks konutlara jeotermal enerji verirken, diğer bina ve sahiplerine 2. sınıf muamelesi yaptı. Balçova’da jeotermal dağıtımında bir plan ve adalet yok. Yıllardır Teleferik Mahallesi’nde oturan bizim gibi 2. sınıf (!) vatandaşlara ‘Termal enerji yetmiyor, yok’ denildi. Yetkililere soruyorum; ‘Bu seçim hangi kritere göre yapılıyor’ lütfen açıklar mısınız? Cevap yok. İnsanın aklına ‘Akçeli işler mi var?’ gibi bir düşünce geliyor” demişti.





Doğalgaza engel olmayın

Kış boyunca arayan yüzlerce okurumuz bakın ne dediler: “2011 ve 2012 kış aylarında jeotermal kaynaktan yararlandırılmadık. Bu böyle devam edeceğe benziyor. Biz, bu yıl da kış boyunca Jeotermal A.Ş.’ye gittik ve doğalgaz alalım dedik. Bize önceki yıl olduğu gibi, ‘Kazı ruhsatı alınması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi bunun için onay vermiyor’ dediler. Yani bu kışı da o leş gibi kömürlerle semtimizi duman ve ise boğduk. İzmirgaz, ana hat olan Sakarya Caddesi’nde 300 metre yakınımızdan geçti. Yıllardır jeotermalden yararlanamadık, hiç değilse doğalgazdan yararlanalım diyoruz. Ancak, ‘Hayır, buraya doğalgaz girmeyecek’ diyorlar. Yani biz bu iki enerji arasında ‘Varlık içinde yokluk çekiyoruz.’ Yıl 2012 ve Türkiye’nin 70 vilayeti doğalgaz ile ısınıyor. Narlıdere’de ve Balçova’da torpilli lüks konutlar jeotermal enerjiyle ısınıyor. Biz yine açıktayız. İyi de, bize jeotermal verilmediğine ve verilemeyeceğine göre doğalgaz için niçin onay çıkmıyor? Jeotermal A.Ş. yetkilileri haksız rekabeti bıraksın da, doğalgazın mahallelerimize girmesine engel olmasın.”

Balçova’daki çile ne zaman bitecek?

Balçova Korutürk Mahallesi sakinlerinden Gökhan Hoş, binlerce Balçovalı adına aradığını ve Mithatpaşa Caddesi’ndeki trafik çilesinin ne zaman sona ereceğini soruyor. Okurumuz, “3 yıldır burada yaşıyorum ve artarak devam eden Balçova’daki AVM’lerin neden olduğu trafik karmaşasından, gürültü ve egzoz kirliliğinden artık bıktık. AVM’lere bu izni veren Büyükşehir ve Balçova belediyeleri bizim yaşam alanlarımızı, evimize ulaşım imkanlarımızı, en önemlisi de kirlenen havamızı ve suyumuzu hiç düşünmediler mi? İşin ilginç yanı Basmane’deki çukura karşı çıkan şehir plancıları ve diğer STK’lar burayı nasıl oluyor da görmüyorlar? Ayrıca Mithatpaşa Caddesi araç park yasağı olan bir cadde ve burada araç parkına nasıl izin veriliyor? Trafiek ekipleri ve polisler de olmasa burası hiç mi hiç yaşanmaz hale gelecek. Biz, evlerimize ulaşma özgürlüğümüz ve yaşam alanımız kısıtlandığı için burada yaşananları kınıyor; AVM’lere giriş ve çıkışların İzmir-Çeşme Otoyolu tarafına alınarak bu çilenen bitirilmesini istiyoruz” diyor.

Hurdacı araçları sokağı işgal ediyor

Konak Boğaziçi Mahallesi 3486 Sokak sakinleri hurdacı arabalarından dert yanıyorlar. Okurlarımız, “Sokağımızdaki çay ocağı nedeniyle hurda toplayan araçlar burada park ediyorlar. Bunların yüzünden sokağımız tıkandığı gibi araçlarımızı da park edemiyoruz. Ki bu çay ocağı okula 10 metre, karakola da 50 metre mesafede. En önemlisi de hurda toplayan araç sahipleri çay oçağına geldiklerinde sandalyelerini kaldırımlara koyarak yaya geçişini de engelliyorlar. Semt sakinleri olarak sokağımıza araç park edilmemesini ve kaldırımlara sandalye çıkarılmamasını istiyoruz” diyorlar.

Sökülen parke yerine konulmadı

Karşıyaka Bostanlı 2014 Sokak sakinlerinden Nurten Sabuncuoğlu, trafiğe çift yönlü açık olan sokaklarının tek yönlü olmasını bakın nasıl açıklıyor: “16 Nisan 2010 Cuma günkü köşenizde İzmir’deki otopark sıkıntısını dile getirmişsiniz. Teşeşkkür ederiz. Aynı sorun bizim sokakta da var ve artık kabusumuz oldu. Şöyle ki; dar olan sokağımız bir de çift yönlü olarak trafiğe açık. Tabi sağlı ve sollu olarak araç park edildiği zaman yol ancak tek yönlü trafiğe hizmet verebiliyor. Çift yönlü araç geldiğinde ise tartışmalar ve kavgalar yaşanıyor. Ayrıca korna sesleri de bu sokakta yaşayan bizleri strese sokuyor. Acaba sokağımız trafiğe tek yönlü olarak açık tutulamaz mı?” Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME üyelerine aktarıyorum.

Ya jeotermal ya da doğalgaz getirilsin

Balçovalı Hakan Yıldırım, “Jeotermal ve doğalgaz ile ilgili haberleri gazetelerde okuduk. Ancak, İnciraltı’ndan önce enerji verilmeyen ve mağdur bırakılan Eğitim Mahallesi halkı ne olacak? Senelerdir bu hizmetten mahrum bırakılan, hatta kandırılan Eğitim Mahallesi sakinleri olarak biz de jeotermalle ısınmak ve sıcak su kullanmak, şayet olmyacaksa doğalgaz getirilmesini istiyoruz” diyor.

Düğün salonunun gürültüsü bıktırdı

Bayraklı Mahallesi 1913 Sokak sakinleri gürültü kirliliği konusunda dertli, bakın ne diyorlar: “Akşam saatlerinden gece yarılarına kadar Uğur Düğün Salonu’ndaki organizasyonlar yüzünden evlerimizde ne sohbet edebiliyor, ne de uyuyabiliyoruz. Belediyemiz bu salonun ses yalıtımı yapmadan ve camlarını da açarak böyle bir hizmeti yürütmesine nasıl göz yumuyor? İşyeri sahiplerinin uyarılmasını istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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