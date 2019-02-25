'Vatandaşımız ne istediyse yaptık'

Başkan Uysal, sosyal ve kültürel konularda halka her zaman destek olduklarını belirtti “Özellikle de belediye olarak kadınlarımıza eşit fırsat sunmaya gayret ettik” dedi.

Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik ve yerinde hizmet alanındaki çalışmalarıyla son 5 yılda vatandaşlara önemli katkılar sağladıklarını açıkladı. Yetkililer, özellikle sosyal yaşama katılması için projeler ürettikleri kadınların, el emeği ürünlerini değerlendirerek ev ekonomisine katkıda bulunmalarına da destek olduklarını ifade etti. İlçede vefat eden vatandaşların ailelerinin üzüntülü günlerinde yalnız bırakılmadığı ve cenaze işlemlerinden ücret alınmadığı da kaydedildi.

Sosyal belediyecilik

Burhaniye Belediyesi olarak Haziran 2014 ile Ocak 2019 tarihleri arasında 2 bin 142 ailenin cenaze işlemlerinde her türlü hizmetin verildiğini dile getiren Başkan Necdet Uysal, “Mezar yerlerinin kazılması, cenazenin yıkanıp defnedilmesi, nakil ve defin işlerinin tamamı ücretsiz olarak yapıldı. Belediye olarak, vatandaşımızın doğumdan ölüme kadar yanındayız.

Cenazesi olanların yakınlarının mezarlıklara gitmeleri için ücretsiz otobüs tahsis ettik ve hayır pilavı dağıttık. Ailelere cenaze günü dışında da destek olduk. Bu hizmetlerimizle sosyal belediyeciliğin çok güzel bir örneğini sunduk.”

Ürünlerini sattılar

Başkan Necdet Uysal, kadınlara her alanda eşit fırsat tanıdıklarını belirtti ve şunları dile getirdi: “İlk olarak Ahmet Akın Kültür Merkezi’nin üst katında kadınlarımıza yönelik değişik branşlarda kurslar açtık. Pazartesi günleri kurulan ‘Hamarat Eller Pazarı’nda, el emeği ürünlerin satılmasını sağladık.

Halk Eğitim Merkezi ile mahallelerimizdeki hizmet binalarında kurslar düzenledik. Kurslardan 5 yılda 2 bin 88 kadınımız yararlandı. 8 Eylül Çarşısı’nda ‘Kadın Emeği Satış Noktası’ oluşturduk. Demokratik ve ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmesi, etkinlik alanlarının genişletilmesi; eğitim, istihdam, sağlık, siyaset ve hukuk alanlarında eşit fırsat ve olanaklardan faydalanmaları önemliydi. Bu yolda adımlar attık.”