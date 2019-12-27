Viyadük altı pazaryeri yarın hizmete giriyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ’un seçim öncesi ve sonrası ısrarlı girişimi, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün de bu isteği olumlu karşılamasıyla iki yıl süren sorun çözüme kavuştu.BİR vatandaşın iki yıl önce dava açması, Danıştay’ın da onaylamasıyla 1 Ocak 2018’den itibaren kapatılan, İzmir Bayraklı’daki ‘Özkanlar Pazaryeri’yle ilgili sorun çözüme kavuşturuldu. Yaklaşık 860 pazarcının mağduriyeti, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın desteğiyle çözüldü. İduğ, başkanların onayını aldıktan sonra Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’ne, “İlçemiz sınırlarında, bünyenizdeki Bornova İş Bankası yanındaki viyadük altının belediyemiz adına eski Özkanlar Pazaryeri esnafına tahsis edilmek üzere verilmesini veya bedeli ile belediyemize kiralanmasını talep ediyoruz” diye bir resmi yazı yazdı ve yedi ay süreyle İzmir ve Ankara’da bu girişimin peşini bırakmadı.

Haftada dört gün

12 bin 219 metrekare alanda kurulacak olan ‘Yeni Bornova Pazaryeri’nin haftada dört gün hizmet vereceğini vurgulayan Başkan İduğ, şu bilgileri verdi: “Bornova Belediyesi olarak, yeni pazaryerini hazır hale getirdik. Yarın hizmete girecek pazaryeri, hem Bayraklı halkımıza hem de Bornovamıza hizmet verecek. Bornova Yeni Pazaryeri, ‘cumartesi’ günleri klasik hafta sonu pazarı olacak. Viyadük altını, ‘salı’ günleri kadın üreticilerimiz için ayırdık. ‘Perşembe’ günleri ise tekstil pazarı olarak değerlendireceğiz. Dördüncü pazarımız ise ‘pazar’ günleri ikinci el oto pazarı olarak açılacak. Ayrıca, çarşı gibi değerlendireceğimiz 12 bin 219 metrekare alanımızı her ay bir gün de ‘antika pazarı’ olarak hizmete sunacağız. Pazaryerimizde Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Cemil Kurkut da kan bağışı araçlarıyla esnaf ve halktan bağışta bulunmalarını isteyecek. Bayraklı ve Bornovalı hemşerilerimizi pazaryerimize bekliyoruz.”

‘Taksit ve indirimde son gün 31 Aralık’

İzmirli fırıncılar ile otel ve pansiyon sahipleri için, “Esnafımıza indirim ve taksit yapacağız” diye Kasım 2019’da başlatılan kampanyanın 31 Aralık 2019 Salı günü sona ereceğirni belirtildi. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Eylül 2019’da şirket olarak yeni abone olacaklar için, abone ve güvence bedeli üzerinde taksitlendirme ve indirim projesini başlattık. Kasım 2019’da İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş ve İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası Başkanı Mehmet Gönen’le yaptığımız protokolle, bu odalara kayıtlı esnaf ve sanatkârlara doğalgaza geçişte ödemelerde kolaylık getirdik.

Doğalgaz en temiz enerji

Doğalgazın ekonomisinden, temizliğinden ve avantajından İzmir’in Karşıyaka, Konak, Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Balçova, Narlıdere, Aliağa, Bergama, Kınık, Torbalı, Kemalpaşa, Menemen, Tire, Menderes, Ödemiş, Urla, Foça, Seferihisar, Selçuk, Bayındır ve Kınık ilçelerinde yaşayan vatandaşlar yararlanıyor. Oda başkanları ile yaptığımız anlaşma gereği şirketimiz, esnafa güvence bedeli üzerinden yüzde 60’a kadar varan bir indirim, abonelik bedelinde peşin veya kredi kartına 12 taksit, güvence bedeli peşin fiyatı ya da kredi kartına altı taksit yapıyor. Ayrıca güvence bedeli ödemeleri, nakit yerine banka teminat mektubu aracılığıyla da yapılabiliyor. Değerli başkanlarımızla imzaladığımız bu protokol, bu ay sonu sona erecek. İzmirlilere gönüllerince bir yıl diliyorum.”