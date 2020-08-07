Ya araçları ya da levhaları kaldırın

Bu şikayet, Bornova’daki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Onkoloji Merkezi’ndeki hasta ve yakınlarından geldi.

Bornova’nın önemli olan bu köşesinde, her gün binlerce hasta ve yakınının gelip gittiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (TEAH) bağlı Bornova Polikliniği ile kanser hastalarının tedavisinin yapıldığı “Onkoloji Merkezi” bulunuyor. Ayrıca Yaşar Üniversitesi gibi bünyesinde binlerce öğrenci ve öğretim üyesini barındıran bir kurum da burada. Bunların dışında İzmir’in önemli iş merkezleri de Sanayi Caddesi denilen eski ve yeni yolu kullanıyor. Yeni yapılan bu yol İzmir-Aydın Otoyolu’nun Çevre yolu ile Pınarbaşı, Buca ve Gaziemir bölgelerine, ayrıca Yeşilova ve Altındağ ile İZOTAŞ’a gidecek olanlara da hizmet veriyor.

Binlerce yaya geçiyor

Şimdi gelelim Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi TEAH Onkoloji Merkezi önünden geçen ve duble yol olarak yeni ilave edilen bu yolda yaşanan olumsuzluklara. Arayan ve haberimizdeki fotoğrafta da görülen bu yol ile ilgili okurlarımız bakın ne diyor: “Eski ve yeni Sanayi Caddesi’ni çoğu kanser hastaları ve yakınları olmak üzere hafta içi her gün yüzlerce yaya kullanıyor.”

Aşırı sürat yapılıyor

Ayrıca Yaşar Üniversitesi öğrencileri de bu güzergah üzerinden okula gidip geliyor. İkiz yolda aşırı sürat yapıldığını belirten hasta yakınları, “Bu istikamete hız kesiciler konulmasını istedik. Ancak iki yıldır yapılmadı. Hasta yakınları olarak bu yolda her hafta trafik kazaları yaşıyoruz. Ayrıca hastane yanına ve karşısına araç park etmek yasak olmasına üstelik yasak levhalarına rağmen bu kuralara uyulmuyor. Biz ve doktorlar araçlarımızı köprü ayaklarının altındaki güvenli otoparka park ediyoruz. Hatta araçlarımızın içinde uyuyoruz. Madem bu yola araç park etmek yasak niçin denetim yapılmıyor ve yasak levhalarına rağmen araç parkına göz yumuluyor? O zaman ya yasak uygulansın ya da yasak levhaları kaldırılsın!” dedi.