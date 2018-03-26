Yağmur suları evlere giriyor

Çeşme Şifne Mahallesi sakinleri, su baskınlarından dertli

Çeşme Şifne Mahallesi sakinleri, su baskınlarından dertli. Altı yıldır yağmur suyu kanalı yapılması için gitmedikleri makam kalmadığını söyleyen vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu sorunlarına acil çözüm getirmesini istedi

Çeşme Şifne Mahallesi 6379 Sokak’taki Konak Kent Sitesi sakinlerinden Sevgül Gün, 6 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZSU’dan kanal konusunda hiçbir hizmet almadıklarını dile getirdi.

Yolu yükselttiler

Sözlerini, “10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi yasası ile merkez ilçeler dışında kalan diğer ilçelerin de Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasıyla hangi hizmetlerin metropol, hangi işlerin ‘Büyükşehir’ belediyeleri tarafından yürüteceği ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş” diye sürdüren okurumuz yaşadıkları sorunlarını şöyle sıraladı:

“Ancak biz 6379 Sokak sakinleri olarak 6 yıldır her yağışta su baskınları ve fosseptikler içinde yaşıyoruz. Bu fotoğrafların tamamını ben çektim. Nedeni ise; sokağımızdaki yolların yükseltilerek asfaltlanması ve evlerimizin yol seviyelerinin altında kalması. Halbuki bu işler sokaklarımıza kanallar döşendikten sonra yapılsaydı, bu sıkıntıları asla yaşamazdık. Şu anda ufak bir yağışta bile sokağımız dere gibi oluyor ve biriken yağmur suları önce bahçelerimize ve yağış devam ettiğinde de evlerimize kadar giriyor. Ayrıca ve en önemlisi de Çeşme gibi turistik bir ilçe Büyükşehir Belediyesi’ne bağlanmasına rağmen halen foseptiklere mahkum olarak yaşıyor. Hele hele yaz aylarında sokaklar foseptikler yüzünden leş gibi kokuyor. Bu sorunu 5 yıldır çekiyoruz. Yaşadığımız olumsuzlukları İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) olmak üzere İZSU Çeşme yöneticileri ile Çeşme Belediyesi’ne defalarca ilettim. İlgilenen bile olmadı. 6 yıldır biz bu rezilliği çekiyoruz. Soruyorum; daha ne kadar böyle yaşayacağız? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bu sorunumuza hiç değilse bu yıl çözüm üretmesini istiyoruz.”

İZKA yönetiminden önemli bir uyarı

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) 2017 Aralık ayında tüm İzmir’i kapsayacak 25 milyon TL’lik mali destek programı kapsamında son günlerde kendilerine iletilen dolandırıcılık şikayetleri geldiğini belirterek şöyle bir uyarıda bulundu: “Bazı kötü niyetli kişilerin veya firmaların kendilerini kamu görevlisi, danışman, müşavir ve iş geliştirme uzmanı gibi unvanlarla tanıtarak, ‘bakanlıklar ve ajanslar da dahil olmak üzere kamu kurumlarıyla’ irtibatta oldukları ve hibe destekleri sağlayacaklarıyla ilgili ihbarlar aldık. ‘Mali Destek Programları’ konusunda İZKA olarak hiçbir danışman kişi veya kuruluşla bağlantımız yoktur. İZKA herkesin katılımına açık, ücretsiz düzenlenen bilgilendirme ve eğitim toplantılarında sıkça sorulan sorular ve teknik yardım masası aracılığıyla proje hazırlama konusunda başvuru sahiplerine gereken desteği sağlamaktadır. Proje hazırlama konusunda özel danışmanlık hizmeti alıp almamak tamamen başvuru sahibinin takdiridir. Danışman kişi veya kuruluşların proje yazma ve ajanstan destek alma konusunda hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu tür duyumlara itibar edilmemelidir.”

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Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...