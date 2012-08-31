Yasak getirin sorun kalksın

Güzelyalı’da sabahları ve akşamları sıkışan araç trafiği için İzmirliler cadde üzerinde araç park edilmemesini istiyor

Konak Mithatpaşa Caddesi’nin Göztepe ve Güzelyalı bölgelerinde yaşanan trafik sorununun çözümü için okurumuz Elk. Y. Müh. Kudret Karatepe şöyle bir öneride bulunuyor: “Oturduğum apartmandan akşam saatlerinde trafik düğümünü acıyarak seyrederken, medeni İzmir’lilere yakışmayacak ‘Kornalı’ çözüme katlanmak durumunda kalıyoruz. Bu da İzmir gibi EXPO 2020 adayı olan İzmir’e yakışmıyor. Bu konuda Büyükşehir Trafik Dairesi’ne attığım e-mail’ler ve sorumlu trafik ekiplerine, yerinde gösterme ve izahlarım ne yazık ki hiçbir işe yaramadı. Ayrıca üst düzey emniyet müdürlerinin lojmanları da burada, bu sıkıntıları görmemeleri ve yaşamamaları mümkün değil. Ancak, onlarda çözüm üretmiyorlar. Mithatpaşa’dan Üçkuyular istikametinde No:1168 ile Depo’ya yakın trafik ışıklarına kadar park yasağı olan (yolun sağı, yani kuzeyi) yaklaşık 80 metre uzunluğundaki kısımda bile ciddi park yasağı ve cezası uygulandığı takdirde trafik akışı rahatlar. Hatta trafik akışı katına çıkar. Tabii bu cadde üzerinde araç parkını yasakladığımız takdirde trafik akışı asla durmaz. Zira şu anda trafik lambası her yeşil yandığında, tek tek 4-5 araç çıkışı olabiliyor. Tabi bu da Göztepe’ye kadar trafiğin sıkışmasına ve korna seslerine neden oluyor. En önemlisi de bu bölgedeki otopark sorunu nedeniyle yöneticiler acilen yeraltı otoparkları yaparak sorunu giderebilirler.”

Spor tesisleri amaç dışı kullanılmıyor

Karşıyaka 1819 Sokak’ta oturan bazı vatandaşlar Cengiz Gode Spor Tesisleri’nin amaç dışı kullanıldığını ve gürültü kirliliği yaşandığını iddia etmişlerdi. 24 Ağustos 2012 Cuma günkü köşemizde Karşıyaka Bostanlı 1819 Sokak sakinlerinden Hülya Erden’in şikayetini “Spor tesisi amaç dışı kullanılıyor” başlığı ile dile getirmiş ve yetkililerin dikkatine sunmuştuk. Yazımızı okuyan Gode Cengiz Spor Tesisleri’nin yöneticiliğini yapan Bostanlıspor yönetimi, okurumuzun iddialarına aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen aktarıyorum:



“Karşıyaka Belediyesi’ne ait Gode Cengiz Spor Tesisleri’ni mahalleli rahatsız olmasın diye her gün saat 10.00’da kulüp görevlisi tarafından açılmakta olup, geceleri de en geç saat 22.00’de kapatılmaktadır. Ancak, zaman zaman tel örgülerin üzerinden atlayan, teli keserek içeriye girip basketbol sahasında futbol oynayan gençler, köpeklerini dolaştıran mahalleli olmaktadır. Bunlar da haber alınır alınmaz önlem alınarak, görevliler tarafından dışarı çıkarılmaktadır. Şu anda yediden, yetmiş yediye herkes Bostanlıspor’da güler yüzlü ve mutlu olarak spor yapıyor.İlginize teşekkür ederiz. Uyarınız üzerine bundan sonra daha dikkat edilecektir. Bostanlıspor Yönetim Kurulu.”

Yeşilyurtlular teşekkür ediyor

30 Ocak 2012 Pazartesi günkü köşemizde, “Yeşilyurt Yıldız Caddesi sakinleri korku içinde: Elektrik telleri kıvılcım saçıyor” başlıklı yazımızda Yeşilyurt Merkez Camii yanında bulunan eski trafo ile eski direk ve elektrik tellerinin semt sakinlerini korkuttuğunu dile getirmiştik. Semt sakinlerinden Yaşar Yıldız yine aradı ve “Bu kış karanlıkta kalmayacağız. Elektriklerimiz de sık sık kesilmeyecek. Çünkü, Yeşilyurt Merkez Camii önündeki elektrik direğinden başlayıp Yıldız Caddesi boyunca uzanan elektrik telleri yeraltına alındı. Ayrıca trafomuz da güçlendirildi. Mahalleli olarak gazetenize ve GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Harfleri düşmüş bu levhada ne yazıyor?

Bu fotoğraf ile “Bu levhada ne yazıyor” başlıklı şikayeti ismi bizde saklı okurumuz gönderdi. Okurumuz, “Ankaralıyım ve İzmir’de akrabalarım olduğu için sıkça geliyorum. Son birkaç yıldır ‘Çeşme’ ile ilgili güzel şeyler duyunca geçen hafta sonu Çeşme’ye gittik. Ama pişman olduk. Akşam saatlerinde Çiftlikköy’ü gezerken, yönü belirsiz ‘girilmez’ levhasını fark ettiğimiz bu yola girdik. Altındaki yazı okunmadığı için bedeli ağır oldu. Çünkü, aracımın iki lastiği birden yarıldı ve orada kaldık. Çevre esnafından harfleri eksik levhada ‘Dikkat kapan var’ yazdığını öğrendik. Üzücü olan ise bu levha 3 yıldır aynıymış. Onlarca kişi burada kapan olduğunu bilmeden bu yola girip lastiklerini yarmış. Yetkililer, bu levha ile niçin ilgilenmiyor? diye soruyor.

Bulgurca halkı

İZSU’dan dertli

Menderes’e bağlı yeni Bulgurca köyü sakinleri İZSU’nun ücretlendirme sisteminden dert yanıyorlar. Köy sakinleri, “Devletin yaptığı evlere taşındığımızda su parası bu kadar yüksek değildi. Ne zaman Büyükşehir yasası çıktı, o yıldan bu yana su ücretleri yüksek gelmeye başladı. Biz üç haneyiz ama tek su sayacımız var, ama İZSU tek fatura çıkarıyor. Tabii fiyatlandırma da bu rakam üzerinden yapılıyor. Bulgurca köyü olarak suyu kaç hane kullanıyorsa ona bölünüp fiyatlandırılsın” diyorlar.

Göksu’daki işgal sona erdirilsin

Buca Göksu Mahallesi sakinlerinden Ali Şahin, “Belediyeler yolları araçlar, kaldırımları ise yayalar için hizmete sunuyorlar. Ancak, semtimizde birçok esnaf ürününü kaldırımlara çıkararak yayaları zor durumda bırakıyorlar. 637/4 Sokak’taki esnaf bırakın kaldırımı işgal etmeyi, yolu bile işgal ediyor. Ki bu sokak, araç trafiği bakımından cadde gibi hizmet veriyor. Belediyemizden bu sokaktaki esnafın uyarılmasını ve kaldırımın yayalara açılmasını istiyoruz” diyor.

Buca 202/4 Sokak doğalgaz bekliyor

Buca Atatürk Mahallesi 202/4 Sokak sakinleri 8 aydır doğalgaz getirilmesini beklediklerini ilettiler. Okurlarımız, “Çevremizde birçok cadde ve sokakta doğalgaz çalışması yapıldı. Biz 8 aydır bizde de çalışma ha başladı, ha başlayacak diye bekliyoruz. Hatta İzmirgaz’dan gelen bir ekip, ‘Kısa zamanda sizin sokağa da gireceğiz’ demişti. Ne oldu da 8 aydır bizim sokağa girilmedi? Biz de, bu kış doğalgaz ile ısınmak istiyoruz. Doğalgaz çalışmalarının sokağımızda ne zaman başlatılacağını öğrenmek istiyoruz” dediler.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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