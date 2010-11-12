YASAKLARLA KOCA BİR YAZI GEÇİRDİK





Kordon İşadamları Derneği Yönetim Kurulu



Dün 1. Kordon’daki 60 işadamı adına Kordon İşadamları Derneği Yönetim Kurulu ile bazı gazeteciler biraraya geldik. İzmir’in yüz akı durumuna gelen 1. Kordon’daki büyük yük altındaki işadamlarının dertlerini dinledik. Maliyenin baskısından tutun da zabıtaların ‘Gestapo’ subayları gibi esnafa kök söktürüşünden söz ettik. Hatta saat 12.00’deki buluşmadan önce gittiğim 1. Kordon’da, zabıta ekipleri eşliğinde dış mekanları süsleyen saksılardaki güzelim yeşilliklerin bir daha yeşermeyecek şekilde biçildiklerini bizzat seyrettim.

Evet, insanı “Yuh artık! Bu kadar da olmaz” dedirten sevimsiz operasyonun bir bölümünü ne yazık ki izledim. Tamam, 1. Kordon’u disipline edelim de, Nazi Almanyası’ndaki yönetimden daha da baskıcı bir yönetim tarzıyla uygulama yapılması ne derece etik bir uygulama onu sorgulamak lazım.

Bu arada belirteyim; bu yazıdaki kelimelerin tamamı bana ait, işadamlarına değil. Ayrıca sakın ola Büyükşehir Belediyesi olarak 1. Kordon’a gidip, bu konuda esnafa baskı yapmayın ve hesap sormayın. Soracaksanız bana sorun.



80 santimetrelik bir perde

Bugün orada konuşulanlardan kısaca bazı bilgiler ile işadamlarının en önemli isteklerinden bir tanesini aktaracağım. Önümüzdeki günlerde de yaşanan bazı sıkıntılardan bahsedeceğim.

Kordon İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Şanlı, 1. Kordon’u nezih ve 1. sınıf işletmelerle donatmak için yaptıkları fedakarlıklar ile çektikleri sıkıntıları anlattı.

Başkan Şanlı, “Yaşın arasında kuru da yanıyor” diye niteledikleri bir yönetim tarzından bahsetti ki, akıllara durgunluk verecek bu uygulama yüzünden birbirinden değerli işadamlarının nasıl dert küpü olduklarını izledik. Başkan Şanlı, “Bir işyerinin yaptığı hatanın faturası hepimizden çıkarıldı, hatta halen çıkarılıyor” dedi. Yani 1. Kordon’daki 60 işadamı oldukça dertliydi.

Bir örnekle bugünkü yazıyı noktalayayım. İşadamları, yüzyılın en sıcak ilkbahar ve yaz aylarını geçirdiğimiz bu yılın 6 ayında 80 santimetrelik açılır kapanır güneşliği (perdeyi) İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve özellikle Başkan Aziz Kocaoğlu’na kabul ettiremediklerinden söz ettiler.







BU ÇUKURLARDAN NE ZAMAN KURTULACAĞIZ?

BALÇOVALI okurlarımız, ilçe merkezinde yürütülen jeotermal çalışmalarından dert yandılar. Üç aydır jeotermal şebekelerinde sürdürülen yenileme çalışmaları nedeniyle kazılan cadde ve sokaklarda işi bitenlerin uzun süredir asfaltlanmadığını belirten Balçovalılar bakın ne dediler:



Toz toprak içinde kaldık

“Balçova’da yürütülen jeotermal boru yenileme çalışmaları bizleri canımızdan bezdirdi. Aylardır evlerimiz, işyerlerimiz, araçlarımız toz ve toprak içinde kaldı. Yağışlı günlerde de çamur içinde kaldık, yeter artık. Kazılan ve işi bitip doldurulan yerler çöktü. Bu nedenle araçlarımızın alt takımları arızalanıyor, jantlarımız kırılıyor ve lastiklerimiz yarılıyor.

Bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz? Kim ne yapacaksa bir an önce yapsın da, bizi bu rezillikten kurtarsın. İşlemleri tamamlanan sokak ve caddelerdeki çukurların bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz.”

Fevzi Çakmak, Onur ve Korutürk mahallerinde oturduklarını söyleyen Balçovalı okurlarımız, “Bir ay süreyle jeotermali kullanmadık ama bizden ücreti tahsil ediliyor. Kullanmadığımız enerjinin bedeli niçin isteniyor? Belediye Başkanımız Mehmet Ali Çalkaya’nın bu işe el atmasını istiyoruz. Başkanım; lütfen çalışmaların hızlandırılması için ilgilileri uyarın, çünkü ilçemiz hiç bu kadar kötü duruma düşmedi. Toz ve topraktan kapılarımızı açıp sokağa çıkamaz olduk. İki aydır çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakların asfalt kaplaması ne zaman yapılacak? Önümüz bayram ve bu rezilliği daha fazla çekmek istemiyoruz” diye dert yandılar.







Kurye kargomu açıyor sonra da çöpe atıyor

MENEMEN’DEN arayan okuyucumuz Aytaç İnan bir banka tarafından “Adrese teslim” evrakını açıp, sonra da çöpe atan kargo çalışanlarından dert yandı, şöyle dedi: “HSBC Bankası tarafından adıma gönderilen adrese teslim evrakım, bir kargo kuryesi tarafından açılıp okunmuş. İlginç olan ise, sonra da bu evrakı yırtıp çöpe atmış. Böyle birşey nasıl olabilir? Bu ne ciddiyetsizlik?”

Okurumuz, ayrıca Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verdiğini, bunun dışında ‘Tüketici Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunu da belirtti.





Bornova’da 28 saat su kesintisi yapılacak

BORNOVA’DA bugün saat 09:00’dan yarın 13:00’e kadar, 28 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle: Hacılarkırı Askeri alanı, Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, 4. Sanayi Sitesi, 5. Sanayi Sitesi, Bornova Polis Okulu, Jandarma Komando Birliği ile Doğanlar, Naldöken, Yeşilçam, Kemalpaşa, Gürpınar ve Ümit Mahalleleri.



Atık sıvı yağları nereye vereceğiz?

MUALLA Öcal, “Bir litre atık yağın bir milyon litre suyu kirlettiği bilim adamları tarafından açıklandığı günden bu yana ben ve çevremdeki tüm arkadaşlar bir çalışma yaparak evde yapılan kızartmalardan artan yağları biriktirmeye başladık. Ancak, biriktirdiğimiz yağları verebileceğimiz bir kurum bulamadık. Kentimizi yönetenler acaba bu konuda bize yardımcı olabilirler mi?” diyor.



Trafik bu sokakta niçin işlemiyor?

ALSANCAK Mahallesi 1472 Sokak sakinleri gürültü kirliliğinden dert yandılar. Köşemizi arayan Sadık Canıtez, “Bu sokak Kıbrıs Şehitleri ve Cumhuriyet Bulvarı’ndan Liman Caddesi’ne geçişi sağlıyor. Ama araçlar Liman Caddesi’ne çıkamayınca sürücüler yolun açılması için kornalarını çalıyorlar. Tabii olan bizlere oluyor. Ayrıca bu sokak çıkışında bir de dershane bulunuyor” diye isyan ediyor.



Sokak köpekleri aç ve bakımsız

KARABAĞLAR’DA oturuyorum. Sabahları evden çıktığımda semtimizin her köşesinde sahipsiz köpeklerle karşılaşıyorum. Ayrıca grup halinde geziyorlar ve zaman zaman da saldırıyorlar. Özellikle Karabağlar’ın iç kesimlerinde o kadar çok köpek var ki. Akşamları hava erken karardığı için evimize gitmeye korkuyoruz. Aç ve bakımsız köpeklere niçin sahip çıkılmıyor? Süleyman Akın - Karabağlar