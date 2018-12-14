‘Yaylacık’a sağlık evi kazandıracağız’

Bu sözler, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a ait. Uysal, “İlçemizin merkezinde ne varsa kırsalda da onlar olacak ilkesiyle tüm mahallelerin altyapı ve üstyapı sorununu çözüyoruz” diyor.

Burhaniye’de kırsal mahallelerin sorunlarını çözmeye ağırlık veren Belediye Başkanı Necdet Uysal, Yaylacık Mahallesi’nde çalışma başlatacaklarını açıkladı. Mahalledeki kahvehanenin üstüne yeni bir kahvehane inşa ettireceklerini belirten Başkan Uysal, mevcut yeri de yeniden düzenleyerek bölgeye hizmet verecek olan bir sağlık evi kazandıracaklarını söyledi.

‘Söz verdik, yapıyoruz’

Kırsal mahallelerdeki eksiklikleri gidermek için geceli gündüzlü çalıştıklarını kaydeden Başkan Uysal, birden fazla ekiple farklı mahallelerde projelerini sürdürdüklerini dile getirdi. Son olarak Yaylacık Kırsal Mahallesi’nde başlanan işleri yerinde kontrol ettiklerini ifade eden Uysal, şu bilgileri verdi: “Hep birlikte yapımına başlanan yeni kahvehane inşaatını inceledik. Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ile birlikte mahalle içinde yapılacak işleri konuştuk ve yolları dolaştık, ilgili birimlerimize talimatları verdik. Hizmetlerimiz kesintisiz sürüyor. İlçemizdeki kırsal mahallelerin altyapı ve üstyapı sorunlarını yerinde çözüyoruz. Hedefimiz, Burhaniye’nin merkezinde ne varsa kırsalda da onları yapacağız.”

Gümüş Dağı’nda doğa sahipsiz

İzmir’in Selçuk ile Aydın’ın Söke ve Germencik ilçeleri arasında antik dönemde adı ‘Thorax’ olan dağın tahrip edildiği ve binlerce çam ağacının kesildiği öne sürüldü. Bu ihbar doğa sporları yapan ve dağın çevresinde yaşayan Gökçealan Mahallesi sakinlerinden geldi. Thorax’ın günümüzdeki adının Gümüş Dağı olduğunu belirten İzmirli vatandaşlar, bakın ne diyor: “Bu dağda yaşanan doğa kıyımı ve tahrip, sessiz sedasız yürütülüyor. Bu dağdaki kıyımın rüzgâr enerjisi santrali için yapıldığı belirtildi. Ancak, çalışmaların denetlenmediği ve bu işleri yapanların ormanlara çok büyük zarar verdiği söyleniyor. Doğa burada sahipsiz. Çünkü her bir rüzgâr türbini için, yaklaşık bir futbol sahası genişliğindeki alanda bulunan çam ağaçları kesiliyor, ayrıca türbin parçalarının taşınması gerekçesiyle açılan yollardaki ağaçlar da katlediliyor.”