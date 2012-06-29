Yeni çöp alanını siz gösterin

Bakan Veysel Eroğlu 12 Haziran 2011’deki genel seçimden bir ay önce Torbalı Taşkesik Köyü’ndeki alana çöp döktürmeyeceğini açıklamıştı

Son günlerde Çiğli Evka-5 ile Menemen Ulukent ve Harmandalı sakinlerinden oldukça fazla şikayet almaya başladık. Her gün onlarca okurumuz, “Harmandalı Çöplüğü ne zaman kapanacak?” diye soruyor ve serzenişlerini şöyle dile getiriyorlar: “Çöplük alanı içinde yaşamak, artık bize azap oldu. Evlerimizi satıp buralardan gitmeyi düşünüyorduk. Başkanımız Aziz Kocaoğlu, 2011 yılı itibariyle Harmandalı Çöplüğü’nün kapatılacağını açıklayınca rahatlamıştık. Ancak olmadı. Çünkü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 60.Hükümet’te de Çevre Bakanı iken İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği Torbalı Taşkesik’teki çöp alanını iptal ettirince, beklentimiz kursağımızda kaldı. Zehir soluyoruz. Kokudan pencere açamıyor ve açık havada oturamıyoruz.



Zehir soluyoruz

Çiğli Evka-5, Menemen Ulukent ve Harmandalı sakinleri olarak Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’ndan İzmirliler için çöp deponi alanı olacak yerleri tespit ettirmesini istiyoruz. Şu anda bütün yetki Bakanımızın elinde. 2011 yılı itibariyle çöp dökülmemesi gereken Harmandalı Çöplüğü, daha ne kadar hizmet verecek? Yeter artık. Çöpler binalarımızın yakınına kadar geldi. Ayrıca çöp kamyonlarından akan çöp suları yüzünden yerler meşin kaplanmış gibi oldu. 21 ilçenin çöpleri bizim yollarımızdan geçiyor. Şu sıralar nefes bile alamaz duruma geldik. 6-7 şiddetinde bir deprem olsa veya aşırı bir yağmur yağsa, evlerimiz sürüklenen çöplüğün altında kalır. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gösterilen çöplükleri yasakladığı gibi, Bakan olarak ağırlığını koyup çöplük olacak alanları İzmirliler için tespit ettirsin.”

Şirinyer 521 Sokak’tan kötü kokular yükseliyor >

Buca Şirinyer 521 Sokak sakinlerinden Nursel Gökçe geçen yıl da köşemizde dile getirdiğimiz aynı konuda dert yandı. Okurumuz, “Buca Şirinyer 521 Sokak sakinleri olarak evsel atıkların açıkta aktığı yerde yaşamaktan bıktık. Sokağımız yine leş gibi kokuyor. Bu pis koku İZSU’ya ait kanalın bulunduğu mazgaldan geliyor. Evsel atık nasıl olur da açıktan akar? Geçen yıl size bildirmiştim. Siz de yazmıştınız. İZSU ekibi de gelip kanalı temizlemişti. Ancak kalıcı çözüm üretilmediği için sokağımız yine leş gibi kokuyor. Biz kalıcı çözüm istiyoruz. Sokağa çıktığımızda pis kokudan bomba atılıyormuş gibi kaçıyoruz. Bu sokakta 100’lerce insan yaşıyor, balkonlara çıkamıyor ve pencere açamıyoruz. Biz de çağdaş insanlar gibi yaşamak istiyoruz. Yetkililerin bu pis kokuyu kökten yok edecek çözüm getirmesini bekliyoruz” dedi.

Buradaki depo fare yuvası

Konak Mersinli 2804 Sokak sakinlerinden Münir Yazıcı semtlerindeki ikinci el yedek parça satan açık alanın ne zaman kapatılacağını soruyor. Okurumuz, “1578 Sokak’ta Mersinli Camii ile Avşaroğlu arasındaki ikinci el yedek parça deposu (açık alanda) semtimizde pisliğe neden oluyor. Bu alanda böcemler ve fareler ürüyor ve evlerimize giriyor. Bu işyerinin GSM ruhsatı var mı? Konak Belediyesi yetkililerinin bu işletmeyi incelemelerini istiyoruz” diyor.

Binamızın cephesi yakışmıyor

Karabağlar Yeşilyurt Vatan Mahallesi 9103 Sokak’taki 20 yıllık binalarının dış cephesinin semte yakışmadığını belirten Suat Demirkan, “Çevremizdeki binalar yenilendi. Bizim binanın dış cephesi çok kötü göründüğü için boyanmasını istedik. Binadaki daire sahipleri dış cephenin boyanmasına katılmayacaklarını söylediler. Boyatamadık. Karabağlar Belediyesi’nden bir ekip gelip bir inceleme yaptıktan sonra mülk sahiplerini uyaramazlar mı?” diye soruyor.

Alsancak Hocazade Camii yan sokağı toz içinde

Konak Alsancak Mahallesi sakinleri görüntü ve çevre kirliliği konusunda dert yandılar. Ali Çetinkaya Bulvarı’nın doğalgaz çalışmaları nedeniyle kazıldığını belirten okurlarımız şunları söylediler: “İzmirgaz buradaki çalışmaları bitireli 3 ay oldu. Ancak yolumuz ne yazık ki halen asfaltlanamadı. Ki burası Alsancak Hocazade Camii ile Alsancak Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi’nin bulunduğu bir alan. Ayrıca burada onlarca yiyecek ve içecek mekanı bulunuyor. Şu anda her yer toz ve toprak içinde, evlerimizin balkonlarına çıkamıyor ve pencerelerimizi açamıyoruz. Bu rezillikten kurtulmak istiyoruz. Yolumuzun asfaltlanmasını ve sonra da yıkanmasını istiyoruz.”

‘Sokak hayvanı’ deyip geçmeyin

Bu minik köpek gibi yüzlerce köpek yavrusu şu günlerde bir parça ekmek ve bir yudum suya muhtaçlar. Lütfen bunun gibi yavruları görürseniz 5 dakikanızı ayırın ve istediklerini verin. Bir iki lokma yiyecek ve bir kap su. Özellikle sokaklara terk edilen köpekleri de ihmal etmeyin. Yaşadığımız kainatta insana en bağlı ve ihanet bilmeyen bu canlılara lütfen sahip çıkın.

Bu civataları keser misiniz?

Konak Güneşli Mahallesi sakinleri, semtlerinde sökülen otobüs duraklarının yerde bırakılan civatalarından dert yandılar. Semt sakinlerinden Mesut Tengiz bakın ne diyor: “Bu demir çubuklar İnönü Caddesi’nden Halide Edip Adıvar Bulvarı’na döndükten sonra sökülen durakların bulunduğu yerde. Yaya trafiği açısından oldukça yoğun bir yer. Kaldırılan durakların yerdeki civataları kesilmedi. Civatalar şehirler arası otobüs işyerlerinin tam önünde. Her gün birkaç kişi bu civatalara takılarak düşüyor ve yaralanıyor. Özellikle akşamları insanlar farkedemiyor ve istenmeyen yaralanmalar oluyor. Kesilmesini istiyoruz.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK

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