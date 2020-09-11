Yeni okul inşaatı ne zaman başlatılacak?

1987 yılında İnayet Coşkun Kodak ile 1993 yılında Kamil Acarer’in yaptırdığı 1000 öğrencinin okuduğu iki okul, geçen yıl depreme dayanıksız denilerek kapatılmıştı

Başlıklarda kısaca özetlediğimiz iki okulda eğitim gören bin civarındaki öğrenci, onlarca öğretmen ve idareci ile Ege’nin incisi denilecek Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde yaşayan binlerce vatandaş, 5 yıldır yaşadıkları belirsizliğin ne zaman çözüme kavuşturulacağını soruyor. Kime mi soruyor; başta önceki Muğla Valisi Esengül Civelek ile 13 Haziran 2020’de atanan yeni Valimiz Orhan Tavlı’ya. Ayrıca yeni okul binasını bir türlü çözüme kavuşturamayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yetkililerine, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile ilçe milli eğitim müdürüne sesleniyorlar.

Hayırsever de hazır

İçmeler Mahallesi’nin binlerce sakini, “Bin civarında öğrenci, öğretmen ve idareci geçen yıl ikinci dönem yine mahallemizde bulunan Hacı Ali Akın Lisesi’ne taşındı. Bu süreçte bize tahliye edilen okulumuzun yıkılarak yeni bir ilkokul ve ortaokul binasının 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına yetiştirileceği sözü verilmişti. İlkokul ve ortaokul çocuklarımız, kendilerinden yaşça büyük öğrencilerle bir arada eğitim gördü. Çok büyük sıkıntı çektik. Bu okulun fiziki şartları yetersiz olduğu gibi, akşam havalar kararana kadar derslerin devam etmesi ile kısıtlı teneffüs saatleri yüzünden çocuklarımız çok büyük zorluklarla karşılaştı. Kovid-19’un devam ettiği bu süreçte biz çok korkuyor ve bu yıl çocuklarımızı bu okula göndermek istemiyoruz. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda bize söz verilen yeni okul binası inşaatının bir an öne başlatılmasını istiyoruz. Bu okulu yaptırmak isteyen bir hayırsever de var. Yöneticilerimizden yeni okul binamızın ivedi bir şekilde inşa edilerek hizmete açılmasını arz ediyoruz” diye taleplerini iletiyor.

Kınıyoruz!

Ülkemizin birbirinden güzel mekânları ne yazık ki hafta sonu günübirlik olarak gelenler tarafından böyle bırakılıp gidiliyor. Bu fotoğrafı ve şikâyeti yapan okurumuz bakın ne diyor: “Öncelikle bu çirkin görüntüyü bırakıp giden düşüncesiz ve duyarsız kişileri kınıyoruz. Yazıklar olsun. Bu alanı kirletenleri görüp de tespit eden varsa lütfen gazetenize göndersin. Siz de köşenizden yetkililere iletin.”

SORUNUNA SAHİP ÇIK!

Yaşadığınız yerdeki (köy, mahalle, ilçe ve şehirde) sokağınızda, gezdiğiniz cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları, çarşıda, pazarda ve kamu hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, 0555 253 52 52 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, WhatsApp İhbar Hattı olan 0535 931 01 01 ile kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adreslerime fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...