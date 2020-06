Yıllardır bölgemize hizmet getirilmedi

Bu sözler Konak ilçesine bağlı İsmetpaşa, Mehtap ve Ferahlı mahalleleri sakinlerine ait. İzmir’in en eski üç mahalle halkı adına bölgelerinde yaşanan sorunları anlatan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Binali Korkmaz isteklerini bakın nasıl dile getirdi: “Mahallemde 8 bin 500 bin, Mehtap Mahallesi’nde 7 bin ve Ferahlı’da ise 4 bin 500 olmak üzere bölgemizde toplam 20 bin kişi yaşıyor. Birbirine komşu bu üç mahalle, İzmir’in en eski yerleşim alanlarından.





Mahalle Muhtarı Arif Çalık, yarım kalan asfalt çalışmalarının tamamlanması, telefon ve elektrik hatlarının yer altına alınmasını istedi.





Hizmet alamıyoruz

Hizmet alma konusunda bu üç mahalle halkı oldukça dertliyiz. Üç mahalle halkı da dar gelirli ve işsiz ailelerden oluşuyor. Evlerimiz Konak ilçesi sınırlarında ve bizler sağlık hizmeti için Buca’ya gitmek zorunda kalıyoruz. Yaşlılarımız, hamile ve çocuklarımız öyle zorluk çekiyorlar ki... Biz bu sorunlarımızı yetkililere defalarca aktardık. Bir sonuç çıkmadı. Zor geçinen halkımız bir de ekstra yol parası veriyor.

İkinci sorunumuz da; bu üç mahalleye hitap edecek bir pazaryerinin ve alışveriş merkezinin olmaması. Pazar alışverişleri için yakın diye yine Buca sınırlarındaki pazaryerlerinden yararlanıyoruz. Tabii yine bize yol parası gibi ekstra masraf çıkıyor. Ayrıca, gençlerimiz için çeşitli meslek kursları açılsa, çocuklarımız için spor sahaları yapılsa, başıboşluktan kurtulur. Üçüncü ve en önemli sorunumuz da bölgemizin imarının olmaması. Kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları başlatılacaksa semtimizden başlatılsın. Bu konuda geçenlerde mahallemize gelip incelemelerde bulunan Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan’dan yardım istedik. Onun İzmir’in birçok yerinde oluşturduğu kentlerden bölgemizde de projelendirmesini istedik.”



Yeniden yapılmalı

Üç mahalle halkının kentsel dönüşüm, yenileme ve imar konusunda isteklerini ilettikleri Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan da çarpık kentleşmenin örneklerinin sergilendiği İsmetpaşa ile komşu mahallelerde imar düzenlemelerinin acilen ve yeniden yapılması gerektiğini söyledi.







İzmirliler, “Asgari ücret ve onun biraz üstünde maaş alarak ev geçindirenler, bu su faturalarını nasıl ödeyebilir?” diye soruyor.





13 metreküp su limiti 20 metreküpe çıkmalı

Çiğli’den arayan Mustafa Kemal Dinçel, “Büyük- çiğli Balatçık 891/7 Sokak’taki su patlağı uzun süre onarılmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi boşa akan ve kayıp kaçak suların bedelini galiba bizden çıkarıyor. Çünkü, bu ay 20 ile 25 ton civarında su kullanan abonelere 80 ile 125 TL arası fatura tahakkuk ettirildi. İzmir’de 0-13 metreküp olan en ucuz su limiti, 20 metreküpe çıkarılmalı. Büyükşehir Belediyesi böyle faturalar çıkararak su tasarrufuna özendirmek yerine kayıp ve kaçaklarla mücadele etsin. Arıza ekipleri bir patlağa 15 gün gelemiyorsa, biz su tasarrufu yapsak ne olur, yapmasak ne olur?

943 Sokak’ta bazlar niçin sökülmüyor?

Bornova Atatürk Mahallesi 943 Sokak sakinleri sokaklarındaki 43 numaralı binadaki 2 adet baca şeklindeki baz tesislerinin kaldırılmasını istiyorlar. Sokak sakinleri adına sorunu dile getiren okurumuz Mehmet Ali Kılıç bakın ne diyor: “43 numaralı binanın sahibi Halil Sandal yurt dışında bulunuyor ve senede 1 ay evinde yaşıyor. Bu kişiyi Bornova’ya her gelişinde uyardık. Ancak bizi dikkate almadı. Biz de bu bazların kaldırılması için 200 imza toplayarak Bornova Belediyesi’ne verdik. Belediyemiz yasal işlem başlattı ama binadaki ek çıkıntılar nedeniyle 21 bin 887 TL para cezası kesti. Mahalle sakinleri olarak bizler sadece baz istasyonun iki bacasının sökülmesini istiyoruz. Bornova Belediye Başkanımız Prof. Kamil Oktay Sındır’ın bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Her gün hastane kapılarında bilinmeyen hastalıklarımızın teşhisi için uğraşıyoruz. 6 ayda sokağımızda 2 kişide kanser vakası tespit edildi. Kesinlikle bu baz tesisleri yüzündendir. Başkanımızdan, bu iki baz istasyonunu bir an önce söktürmesini rica ediyor ve istiyoruz.”



Karşıyaka’da sokaklar hiç temizlenmiyor

Karşıyaka Donanmacı Mahallesi sakinleri sokak temizliği konusunda şikayetçi oldular. Mahalle sakinleri adına arayan Selim Ünlüer, “Mahallemizin 1731, 1735, 1734, 1737 ve bağlantılı sokakların temizlendiğini hiç görmedim. Çünkü, ne zaman bu sokaklardan geçsek her yer çöp ve pislik içinde oluyor. Burası üstelik Karşıyaka’nın merkezi denilecek bir yer. Özellikle evlerinde köpek besleyenler de köpeklerinin pisliklerini kaldırımlara yaptırıyor ve almadan gidiyorlar. Köpek pisliklerinden bazen basacak yer bulamıyoruz” diyor.



Park edilmesin diye yol daraltıldı

Karşıyaka’dan Ahmet Çakmak Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürdüğü bir hastası için yaşadıklarını aktardı ve yetkililere iletmemizi istedi. Okurumuz, “Ege Üniversitesi Hastanesi’ne girdiğimde şaşırdım. Çünkü, girişten itibaren yol daraltılmıştı. Yolun bir yerinde hastanızı indirmeye veya almaya kalkıştığınızda hem gidişi hem de gelişi kapatmış oluyorsunuz” diye dert yandı.



Yeşilova hurda araç mezarlığı gibi

Bornova Yeşilova 4160 Sokak’tan arayan okurlarımız, “Semtimizin her köşesinde görüntü kirliliği oluşturan araba mezarlığına nedense çözüm getirilmiyor. Bunlara kim izin veriyor. Mahalle sakinleri olarak konuyu Bornova Belediyesi’ne defalarca aktardık ama ilgilenen olmadı. Bu araçlar geceleri berduşların mekanı, kedi ve köpeklerin de biriktiği yer oluyor” diyorlar.

SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.