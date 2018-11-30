Yol değiştirildi levhaları koyun

Opera İzmir’in temeli için 25 yıldır kullanılan yolun değiştirilmesi sonrası, yeni açılan yolda can güvenliğinin bir an önce sağlanması isteniyorBu istek, Karşıya

Opera İzmir’in temeli için 25 yıldır kullanılan yolun değiştirilmesi sonrası, yeni açılan yolda can güvenliğinin bir an önce sağlanması isteniyor

Bu istek, Karşıyaka’dan arayan okurlarımızdan geldi. Okurlarımız, temel atma töreni için iki günde yapılan yolların değişimi sonrası aylardır sıkıntı içinde olduklarını bildirdi ve yaşananları şöyle özetledi:

“Opera İzmir’in temel atma töreninden sonra yollarımız için düzenleme yapılmadı. Mavişehir’in 25 yıllık giriş yolu değiştirildi. İyi de, ne Mavişehir’e giriş yönlendirme tabelası ne de yolun ışıklandırılması var. Beşikçioğlu Camisi’nin önünden geçerken bir anda karşımıza yolun ortasında beton bloklar çıkıyor. Mavişehir’e gidiş yoluna giriyorsun, bu sefer de kapkaranlık, nereye gitmen gerektiği belli olmayan bir yoldasın. Sokak lambaları var, elektrik yok. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapanlar, ellerinde fenerle geçiyor. Yol düzenlemesi yapılmadığından Sports International’ın önünden Mavişehir’e girmek için de sola dönmekte sıkıntı çekiliyor. 2 şerit olarak ayırılan yolun karşısına park eden araçlar yüzünden sola dönüşte sorun yaşanıyor. Sabah ve akşamları belediye otobüsleri, servisler, arabalar üst üste geliyor. Acil çözüm istiyoruz.”

İZSU, yarım kalan işini tamamlamadı

19 Ekim 2018 tarihli köşemizde Bayraklı Tepekule Mahallesi 2019 Sokak sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU yetkililerine seslenerek “Rögarın çevresi ne zaman kapatılacak?” diye sormuştu. Biz de bu isteği yetkililere iletmiştik. Önceki gün arayan okurlarımız, aynı sorunun yine yaşandığını ve hiçbir yetkilinin çözüm üretmediğini ileterek şunları dile getirdi: “Biz Tepekule Mahallesi’nde oturuyoruz. Aylar önce İZSU semtimizde çalışmalar yaptı. Ancak, 1 no’lu semt polikliniği dış kapısının önünde ve dört yol ortasındaki rögarın olduğu yer asfalt veya beton ile kapatılmadı. Mayıs 2018’den bu yana rögarın çevresi aynen duruyor. Yaşlılar ve çocuklar sürekli düşüyor. Önceki gün bileğini inciten bir kişi dava açacağını söyledi. Siz yazdıktan sonra geldiler, baktılar ve gittiler. Gidiş o gidiş, ilgilenen olmadı. Burada yarım bırakılan işin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.”

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