'Yöneticiler görmüyor mu?'

Vatandaşlar, her gün binlerce aracın kullanmak zorunda olduğu Birleşmiş Milletler Caddesi’nin bir an önce gündeme alınmasını istiyor.

12 Haziran 2020 Cuma tarihli Milliyet Ege’deki köşemizde, “İzmirliler, Birleşmiş Milletler Caddesi’nin (Varyant) bakımsızlığından dert yanmıştı. “Çöken ve çukurlaşan yol niçin onarılmıyor” başlığıyla binlerce İzmirli araç sahibinin ve sürücünün sorununu dile getirmiştik. Bu yolu kullanmak zorunda kalan araç sahipleri ile ESHOT şoförü ve kamu kesiminde makam aracı kullandıklarını söyleyen okurlarımız aradı. Ayrıca Varyant inişini kullanarak Konak Meydanı ve çevresindeki kamu kurum ve kuruluşlarına servis araçlarıyla personel taşımacılığı yapanlar da aradı. Okurlarımız, önce bu konuyu yetkililere ileten Milliyet gazetesine teşekkür etti.

‘Kazanç, tamire gidiyor’

Caddenin inişindeki taşlı yolda çökük ve delik deşik çukur ile çıkıntıların araçların alt takımlarına zarar verdiğini, kent yöneticilerinin bu çirkinliği görmezden geldiğini belirttiler, konuyu bir kez daha yöneticilere aktarmamızı istediler. Uluslararası bir şirketin İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli’de ürünlerini pazarlayan bir okurumuz bakın ne dedi: “Üçyol, Altıntaş, Eşrefpaşa ve bağlantılı bölgeler ile Kemeraltı’na şirket araçlarımızla günde en az 5-6 kez inip çıkıyoruz. 21 servis aracımız hizmet veriyor ve Varyant’ı kullanan her aracımız iki haftada bir kez alt takım arızası nedeniyle servise gidiyor. Kazancımızı neredeyse tamir için harcıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı, çalışanları ile yol ve asfalt işleri sorumluları, Varyant’taki bu çirkinliği görmüyor mu? Büyükşehir Belediye Başkanı M. Tunç Soyer de Pembe Köşk’te kaldığı günlerde Varyant’ı kullanıyor, yolun bu halini görmüyor mu? ESHOT otobüsleri de zarar görüyor. Başkanımızın bu soruna acil olarak çözüm üretmesini istiyoruz.”

Bunu yapanlar utanmıyor mu?

Bu kareyi, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra sosyal mesafe kuralına uymayan bir grubun neden olduğunu söyleyen duyarlı okurlarımız (Neriman Ülkeri, Ömer Atiş, Nergis Bayramlı Göyyurt, Sermin Uçakudumez, Hatice Tekin, Fatma Sarı, Akif Ağır, Işıl Ozan, Arife Kan, Hasan İlktuğeren, Maksude Karahan, Bedia Ata, Ekrem Taşyürek, Şaban Ambar, Huriye Yılmaz Yapıcı, Hatice Kırlı Çınarlı, Turhan Özügenç, Cemile Uğur, Haluk Mergen, Zerrin Arı Mollayusufoğlu, Orhan Akyüz, Gülbeyaz Gökmen, Turan Bozdağ ve Tangül Eskin) gönderdi. Gören ve bilenlerin, bu çirkin görüntüye neden olanları yetkililere bildirmelerini istediler.