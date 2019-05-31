"Yükleme yapmanız için bugün son gün"

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde vatandaşın susuz kalmaması için, bugün mesai saati bitimine kadar kredi yüklemesi yapmaları uyarısında bulundu

Manisa’da kartlı sayaç kullanan su abonelerinin dikkatine! Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü, 4 Haziran 2019 günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi, kartlı sayaç abonelerinin, dokuz günlük resmi tatil boyunca kredi tükenmesi sonucu su kesintisi yaşamasını engellemek için bu duyuruyu yaptıklarını bildirdi. Kartlı sayaç aboneleri, 31 Mayıs’a kadar vezneler ve SUMATİK ile MASKİ Pratik cihazlarından en az bir defa kredi yüklemesi yapmaları halinde sayaçlarında yedek kredi dahil bakiye kalmasa dahi bayram tatili süresince su kullanmaya devam edebilecekler.

Yüzde 10 daha ucuz

‘Elektronik Kartlı Su Sayacı’ uygulaması ile vatandaşların yüzde 10 daha ucuz su tükettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, şu bilgileri verdi:

“Ülkemiz kıt su kaynaklarına sahip, onun için biz de yer altı sularıyla beslenen Manisa’da su tasarrufu konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu projemizi gereksiz su sarfiyatının önüne geçilmesi adına 10 yıllık damga süresi dolmuş olan sayaçları değiştirerek gerçekleştiriyoruz. Ayrıca kıt su kaynaklarının korunması noktasında kayıp kaçağın önüne geçmek adına bu projeyi uygulamaya soktuk. En önemlisi de kartlı sayaç hizmetini kullanan vatandaşlar suyu daha ucuz tüketiyor. Bu uygulama ile hem geleceğimizi hem de vatandaşımızın cebini koruyoruz. Tatil günleri öncesinde veznelerimiz, SUMATİK veya MASKİ pratik cihazlarıyla kartlara en az bir defa yükleme yapılarak bakiyenin sayaca aktarılması gerekiyor. Hemşehrilerimiz bu işlemi yaparak sayaçlarında yedek kredi de dahil olmak üzere bakiyelerinin bitmesi durumunda su kullanmaya devam edebilecekler.”