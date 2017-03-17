Ziya Paşa Caddesi 2 aydır onarılmadı

Şikayete konu olan yer, Bornova Tuna Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Bölge sakinleri aradılar ve bakın ne dediler:



“Bölgemiz kentsel dönüşümün yaşandığı bir yer. İZMİRGAZ bölgemizde bir altyapı çalışması yaptı. Doğalgaz bağlandı teşekkür ediyoruz. Ancak, bu cadde iki aydır kazıldığı gibi bırakıldı. Caddemiz şu anda çukur ve pislik içinde. Yağışlar nedeniyle asfalt çalışması yapılmıyor, anladık da en azından derinleşen çukurlar mıcır veya toprakla doldurularak hem bu çirkin görüntü yok edilir, hem de araç alt takımları zarar görmekten kurtarılır. Şu anda ne yaya olarak ne de araçlarımızla caddeyi kullanamıyoruz.”

ÇAMURA BATTIK ÇUKURA DÜŞTÜK

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayrancılar’da sürdürdüğü kanalizasyon altyapı çalışmaları nedeniyle halkın mağduriyet yaşadığı öne sürüldü. Vatandaşlar, “Çamura gömüldük” diyor

İZSU’nun Ayrancılar’da uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları yolların çamur altında kalması, oluşan çukurların tehlike yaratması, bölgede yaşayan insanları mağdur ettiği bildirildi. Ayrancılar sakinlerinden Mehmet Yılmaz, İnönü Mahallesi’ndeki evlerinin önünde yapılan ancak onarılmayan çukura düştüğü için ayağının kırıldığını söyledi ve “Bizi burada çamura gömdüler. Yıllardır asfaltlanmayan yolumuzu Torbalı Belediyesi yapmıştı. 10 gün geçmeden İZSU geldi ve kazdı. Sonra da olduğu gibi bırakıp gitti” diyerek tepki gösterdi.

60 bin kişi mağdur

Ayrancılar İnönü Mahallesi Muhtarı Ahmet Evren de ilçede dükkanların, evlerin çamur deryasına döndüğünü, araçların çamurda kaldığını ve araç alt takımlarının zarar gördüğünü ifadeğ ederek, yetkilileri acil olarak göreve çağırdı. Kıraathane sahibi Mevlüt Ertürk ise yolların kullanılamaz hale geldiğini ve tüm vatandaşların bu konuda şikayetçi olduğunu söyledi. Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Bizim müdahale etme ya da o çukurları kapatma gibi bir yetkimiz olmadığı için çözüm bulamadık” dedi.

‘Telekom, buradaki kapağı tamir etsin’

MİLLİYET okuru İzmirli Metin Aral, köşemizde dile getirdiğimiz, Türk Telekom’a ait bazı eksikliklerin hemen çözüme kavuşturulduğunu belirterek şu vurguları yaptı: “Öncelikle Milliyet Ege’ye sorunlarımızı dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Geçen haftalarda Türk Telekom’a ait Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı’nda kırık telekoma ait kapağı yazdınız ve o kapak onarıldı. Şu anda böyle kırık bir kapak da Şair Eşref Bulvarı’nın Çankaya istikametine gidişte 14 ve 15 numaralı binaların tam arasında bulunuyor. Önceki gün bir hanımın topuğu takıldı, kırıldı ve düştü. Hatta yaralandı. Bunun onarılmasını, ayrıca bu cadde üzerindeki Telekom’a ait çatlak ve kırık diğer kapakların da elden geçirilmesini istiyoruz.”

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