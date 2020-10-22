Mezoterapiyle saçlarınızı güçlendirebilirsiniz!

İnsanlığın en eski korkusudur, saç dökülmesi ve kellik. Bunun için tarih boyunca denemedikleri kombinasyonlar kalmamış, hatta tehlikeli kimyasallar bile kullanmışlar. Kafa derileri kazınarak kanatıldı, elektrik şokları uygulandı, çeşitli hayvan yağları hatta dışkıları sürüldü. Neyse ki o günler geride kaldı. Gelip gayet steril ortamda ağrısız mezoterapi tedavisi almak gibi bir şansınız var.

Saç dökülmesini engeller

Mezoterapi erkeklerde ve kadınlarda saç dökülmesini durdurmaya yardımcı olan, yeni saç oluşumunu arttıran, erkek tipi kelleşmeyi azaltan ve saç ekiminden sonra büyümeyi hızlandıran destekleyici bir tedavi yöntemidir. Saçın ihtiyacı olan protein, vitamin, mineral ve diğer besleyici maddeleri sağlayarak hem kafa derisinin hem de kıl köklerinin güçlenmesine yardımcı olur.

Mezoterapi işleminde besleyici solüsyon çok ince uçlu iğnelerle kafa derisine enjekte edilerek uygulanır. İşlemden sonra saç derisi ve saç kökleri beslenerek canlılık kazanır. Özel içeriği sayesinde kafa derisindeki ve saç köklerindeki hücreler aktif hale getirerek saç büyümesini hızlandırır. Saç derisindeki kan dolaşımı hızlanarak saç köklerini besler. Güçlenen saç kökleri daha hacimli ve sağlıklı bir şekilde uzamaya başlar. Dökülmeye neden olan DHT hormonunu etkisiz hale gelmesini sağlayan hormonların aktif hale gelmesini sağlar. Mezoterapi hızlı etki eden, sonuçları kısa süre içinde ortaya çıkan bir uygulamadır.

Saç ekiminde iyileşme sürecini hızlandırır

Saç ekiminde mezoterapi, besin açısından zengin sıvının saç derisinin mezoderm tabakasına enjekte edilmesi tekniğidir. İçinde steril iğneler bulunduran özel bir mezoterapi tabancası kullanılarak saç derisine solüsyonun enjekte edilmesiyle yapılır. Bu tedavi haftada yarım saat olacak şekilde sekiz seanstan oluşur. Bu süreçte sabırlı olunmalıdır çünkü gözle görünür sonuçlar beşinci seanstan sonra ortaya çıkmaya başlar. Enjekte edilen sıvının içeriği saç dökülmesinin sebebine bağlı olarak değişir. Bu madde genel olarak vitamin ve besin maddeleri gibi doku dostu materyaller içerdiği için, tedavi güvenli olarak kabul edilir, yan etkilere veya alerjik reaksiyonlara neden olmaz.

Kepek oluşumunu önler

Mezoterapi tedavisi saç derisini ve köklerini canlandırmasının yanı sıra kepek oluşumunu da önler. Şiddetli kepek oluşumunda en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Kapsamlı konsültasyon sonrasında kişinin saç derisindeki problemler tespit edilerek solüsyonun içeriği kişiye özel olarak hazırlanır. Bu sayede kafa derisinin ihtiyacı olan tedavi sağlanmış olur.

En iyi ve en hızlı sonuçların elde edilebilmesi için evde tedavi seti ve özel bir diyet listesi de hazırlanır. Bitkisel formüllü özel setlerle evde destekleyici tedavi imkanı sunulur. Yine kılcal damarlar aracılığıyla beslenen saç köklerinin sağlıklı bir şekilde uzaması ve gelişmesi için hastanın kalori, protein, yağ, vitamin ve mineral bakımından zengin gıdalarla beslenmesine yönelik özel diyet program hazırlanır.

Unutmayın, saçı korumanın yolu uzman desteği almaktan geçer. Eğer saç dökülmesi sorunu varsa her bir saç telinin önemi çok büyük. Geç kalmadan tedavi desteği almak uzun yıllar kel kalmadan sağlıklı saçlara sahip olma imkanı sağlar.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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