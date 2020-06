Boynuzlar kulağı geçti!

Geçtiğimiz hafta “hiç araç üretmemiş” Nikola adlı firmanın değeri, yılda milyonlarca araç üreten Ford ve Fiat’ı sollarken, Tesla’nın değeri de dünyanın en büyüklerinden Toyota’ya yaklaştı.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen iki olay, otomotiv dünyasında bundan sonra her an bir ilginç gelişmeyle karşılaşılabileceği hakkında ipuçları verdi. Yani günün birinde, her ne vesileyle olursa olsun, “boynuz kulağı geçebilir”, bu kesin...

Geçen hafta, ABD’de çoğunlukla teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta listelenmeye başlayan Amerikalı elektrikli ve hidrojenli araç üreticisi Nikola’nın hisseleri, birden bire iki kattan fazla değer kazanarak, otomotiv devleri Ford ve Fiat Chrysler gibi şirketlerin piyasa değerini solladı. 37 dolardan halka arz edilen Nikola’nın hisseleri 95 dolara kadar yükselirken, daha sonra gerileyerek 65 dolara kadar indi.

Tek araç satmadı

Ancak bu yükselişle birlikte Nikola’nın piyasa değeri, bir ara 30 milyar dolara kadar çıkarken, 26 milyar dolara gerilediği belirtildi. Nikola böylece, 117 yıllık bir şirket olan ve yılda milyonlarca araç üretip satan 28 milyar dolarlık Ford Motor Company şirketini de geride bıraktı. Nikola, kısa süre önce bir başka şirketle ittifak yaptığını açıklamıştı.

2014 yılında kurulan ve ünlü mucit “Nikola Tesla”dan adını alan Nikola, geçen yıl 100 milyon dolardan fazla zarar ettiğini açıklarken, bu yılı “sıfır” gelirle kapatmayı planlıyor. 2021’de ilk teslimatlarını yapması beklenen şirket, bugüne kadar 14 bin araç siparişi aldığını, tepkiler üzerine depozitoları iade ettiğini söylemişti. Nitekim Tesla da, elektrikli kamyoneti Cyber Truck için aldığı depozitoların, yatırım finansmanında kullanılacağı iddiaları üzerine bu paraları iade edeceğini açıklamıştı.

Hazır Tesla demişken, onunla da ilgili bir gelişme yaşandı. Şirketin hisselerinde yaşanan artışla birlikte değeri 190 milyar dolara ulaşırken, Toyota’nın 210 milyar dolarlık değerine bir adım daha yaklaştı.

Bu arada Ford’un, Nikola’nın borsada değer kazanması ve ardından elektrikli pick up da üreteceğini açıklaması üzerine F-150 elektrikli pick up modelinin duyurusunu yapmayı ihmal etmedi.

7 kişilik GLB Türkiye’de





Mercedes-Benz, Premium kompakt SUV sınıfında 7 kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli olan GLB’yi Türkiye’de satışa sundu. 163 HP’lik turbo benzinli motor ve 7G-DCT otomatik şanzımanın standart sunulduğu yeni GLB 200, 406 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Yükseltilmiş tavan rayları, alt ve yan koruma detayları ile off-road genlerini vurgulayan tasarımı, güçlü oranları ve fonksiyonel özellikleriyle yeni bir SUV olan Mercedes-Benz GLB, çok yönlü ve pratik bir kullanım sunuyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda geniş hacimli bir aile otomobili olma özelliğine de sahip.

Yüksek verimliliğe sahip sıralı dört silindirli güçlü motoru, en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, benzersiz bir kullanıcı deneyimi sunan bilgi-eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ve KEYLESS-GO Konfor Paketi gibi özelliklerle yeni GLB, Mercedes-Benz markasının güncel kompakt nesil modellerinin tüm güçlü yönlerini taşıyor.

Yeni GLB, Mercedes’in 7 koltuklu ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkıyor. 6 ve 7. koltuklar, katlandığında 500 litrelik ek bagaj hacmi oluşturuyor.

S-Serisi’nden aktarılan en güncel elektronik sürüş yardım sistemlerine sahip araç, gelişmiş radar ve kameralarla donatılmış. GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor. Örneğin harita ve navigasyon verilerini kullanan DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı rota bazlı hız uyarlaması yaparak viraj veya kavşaklara yaklaşırken aracı yavaşlatıyor. Bunun yanında standart Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Park Yardımcısı da günlük hayatı kolaylaştırıyor ve sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.

Açığı tarımla kapattı!

Türkiye’de 27 yıldır üretim ve pazarlama faaliyetlerini sürdüren dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden Petronas, Kovid-19 salgını döneminde tarım sektöründen büyük talep geldiğini, otomotiv pazarındaki gerilemeyi bu şekilde telafi ettiğini bildirdi.

Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, pandemi sürecinde otomotiv ve endüstriyel yağ pazarında yaşanan daralmaya karşılık, tarım sektöründe yüksek bir taleple karşılaştıklarını belirterek, “Evlere kapandık ve doğal olarak gıda ihtiyacımız arttı. Çiftçi de, pandemi sürecinde traktörüne daha fazla önem verdi. Daha çok çalıştı. Bunun sonucunda, otomotiv ve endüstriyel tarafta yaşanan boşluğu tarımla kapattık. Tarım alanındaki madeni yağ markamız Petronas Ambra’nın satışları Ocak-Nisan ayında yüzde 16 arttı” ifadelerini kullandı.

LEGO’lu Lamborghini Sian





LEGO Group ve Automobili Lamborghini, heyecanla beklenen LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37’yi sundu. 1:8 ölçekli LEGO Technic Lamborghini Sian FKP 37, sınırlı sayıda üretilen İtalyan spor otomobilinin gücünü, fütüristik tasarımını aktarıyor. İlk kez Eylül 2019’da Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan ve sadece 63 adet üretilen otomobilin LEGO hali, 3 bin 696 yapım parçasından oluşuyor. 13 cm yüksekliğinde, 60 cm uzunluğunda ve 25 cm genişliğindeki yeni model, Türkiye’de de satışa sunuldu.

İkinci el satışına yeni bir oyuncu

Yıllık 7.5 milyondan fazla kullanılmış araç satışının gerçekleştiği kullanılmış otomobil pazarına yeni bir kurumsal marka daha katıldı. “2plan”, 2. el araç pazarına yeni bir anlayış getirmeyi hedeflerken, bayilerine hem araç arzı noktasında hem de stok finansmanında destek olacak ve iş hacimlerini artıracak. Ayrıca banka ve finans kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalarla, tüketicilere özel finansman paketleri sunmayı da amaçlıyor.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, pazarda büyük oyuncu olmak hedefiyle yola çıktıklarını kaydederken, “Kurmuş olduğumuz 2plan iş modeli ile değer zincirindeki tüm süreçlerin işleyişini kolaylaştıracağız. İkinci eldeki araç tedarikinden son kullanıcıya giden yolda 2plan olarak birçok farklı hizmet kalemini tek çatı altında topladık” dedi. Bayilik için 40 binin üzerindeki işletmenin içerisinde sadece binde 2’sini bayi olarak seçeceklerini vurgulayan Ülgür, 5 yıl içerisinde yıllık 50 bin adetlik satış gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.