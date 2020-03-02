Fuar iptal olsa da...

Cenevre Otomobil Fuarı, koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edildi. Ancak biz, fuar iptal edilmeseydi, yenilikleri anlatıyor olacaktık... O zaman, iptal edilmemiş gibi elimizdeki yeniliklerden örnekler verelim...

Cenevre Otomobil Fuarı’nın koronavirüs tehdidi nedeniyle iptal edilmesi, elbette otomotiv dünyasını alt üst etti desek yeridir. Bu fuar için onca maliyetle yapılan hazırlıklar bir yana, onlarca otomobil markasının yeni modellerini tanıtma heyecanı da “kursaklarında kaldı”.Her ne kadar bu yıl katılım listesinde “eksikler” göze çarpsa da, katılan devlerin stantları tanıtımları yapılacak yeniliklerle dolu olacaktı. Şimdilerde şirketler, yeniliklerini fuar yerine nerede tanıtacaklarını düşünedursun, ben size fuar sırasında paylaşmayı umduğum yeniliklerden bazılarını “fuar iptal edilmemiş” gibi yazayım istedim. İşte akla gelen yeniliklerden seçmeler:

3 boyutlu yazıcıdan yollara

Dünyanın üç boyutlu yazıcıda üretilmiş ilk süper spor otomobili olan Czinger 21C, 1.250 beygir gücü, muhteşem tasarımı ve 1.5 milyon dolardan başlayan fiyatıyla Cenevre’de kendini gösteremeyenlerden oldu.

‘Süper’ elektrikli

Elektrikli süper otomobilleriyle ses getiren Rimac, ikinci modeli “Rimac Two”nun seri üretim hali için Cenevre’de tanıtım düşünüyordu. 0-160 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayan süper elektrikli için bekleme listesinin uzadığı ve sadece 150 adet üretileceği belirtiliyor. Her biri için 1.5 milyon euro’dan başlayan fiyatlar konuşuluyor.

Renault ve elektrikli geleceği

Renault, Cenevre’de elektrikli ve hibrit yeni modellerini tanıtıp, bu konudaki atağını duyuracaktı. Bu “MORPHOZ” adını verdiği bir konseptin yanı sıra yeni Twingo Z.E ve Dacia’nın elektrikli otomobilinin dünya tanıtımlarını yapacaktı. Bununla birlikte hibrit ve dışarıdan şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) motorlara sahip Clio, Captur, Megane SW, Kangoo Z.E. Konsept de bu gösteride yerini alacaktı.

Fransız lüksünün yeni temsilcileri

PSA Peugeot Citroen bünyesindeki DS markası, “Aero Sport Lounge” adlı crossover konseptini ve DS 9 sedanını Cenevre’de tanıtmayı hedefliyordu.

Coupe görünümlü bir crossover olan Aero Sport Lounge, 5 metrelik uzunluğu, heybetli görünümü ve 680 beygirlik elektrikli motora sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlayabiliyormuş. Üstelik tek şarjla 650 km’ye kadar yol alabileceği belirtiliyor. DS 9 adlı yeni amiral gemisi sedan ise, temelini Peugeot 508’den almış. Hibrit versiyonu bulunmakta.

Yeni i20 de orada olacaktı

Hyundai’nin İzmit’te üretimine başladığı yeni nesil i20 de, Cenevre’de ilk tanıtımı yapılacak modeller arasındaydı.

Hibrit ve heybetli

Kia’nın uzun soluklu SUV modeli olan Sorento da, iptal edilen Cenevre Fuarı’nda tanıtılacak yeniliklerdendi. Genişleyen, daha köşeli hatlara kavuşan ancak kesinlikle daha heybetli görüntü veren Sorento’nun, daire şeklinde bir vites kontrolü, geniş ekranlı gösterge tablosu ve hibrit güç seçenekleri bulunduğu belirtilmişti.

Makyajlı E-Serisi

Mercedes, makyajlanarak yenilenen E-Serisi’nin yanı sıra 3 yeni AMG modelini ve yakın dönemde CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda tanıtılan “Vision AVTR2” konsept aracını sergileyecekti. E-Serisi’nin tanıtımının, ileriki günlerde internet üzerinden canlı yayında yapılması gündemde.

Corolla’nın Hatchback kardeşi geldi

Toyota, Auris’in yerine geçen Corolla HB modelini Türkiye’de satışa sundu. Sportif tasarımı, hibrit motor seçeneği ve yüksek donamı seviyesiyle satışa sunulan Corolla HB, Sedan versiyonuyla aynı ön tasarımı paylaşırken, araç genelinde sportif bir görünüm sunuyor. Daha kaslı arka bölüm ve çamurluklar, aracın sportif görünümünü artırıyor. Bagaj kapağının üzerinde yer alan tavan spoyleri ise bunu pekiştiriyor.

Aracın iç mekanında ise teknolojik özellikler, kişiselleştirilebilen 3 boyut efektli 7 inç’lik çok fonksiyonlu dijital göstergeler, ortaya konumlandırılan 8 inç’lik dokunmatik ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedya sistemi, hibrit versiyonlarda standart olarak sunulan kablosuz şarj ünitesi, 10 inç’lik ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları bulunuyor. Panaromik cam tavan da opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Corolla Hatchback 116 beygirlik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor.

Fiat 500x makyaj tazeledi

Fiat 500 ailesinin SUV üyesi 500X, makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa çıktı. Metalik, pastel ve çift renk seçeneklerine sahip 500X’de, yenilenen tamponlar, arka farlar, Full LED ön farlar, gündüz sürüş farları ve sis lambaları dikkat çekiyor.

İç mekanında ise yeniden tasarlanan direksiyon simidi ve okunurluğu artırılmış gösterge paneli, donanımlara özgü farklı koltuk seçenekleri gibi detaylar sunuluyor. 500X’in “Dinamik Güvenlik Paketi” içinde yer alan trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı aracın güvenliğini bir üst seviyeye taşıyor.

3 gövde ve 5 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 500X’in Urban donanım seviyesinde 3 silindirli 1.0 lt 120 beygirlik turbo benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Yeni 500X’in City Cross donanım seviyesinde ise DCT 6 ileri otomatik şanzımanlı 1.6 lt 120 beygirlik dizel motor var. Yeni 500X’in en performanslı donanım seviyesini Sport ise yeni 1.3 lt 150 beygirlik turbo benzinli motorla satılıyor.

6. nesil Corsa Türkiye’de

Opel’in minik temsilcisi Corsa, 6. nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Tanıtımından bugüne kadar birçok ödüle layık görülen araç, 116 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Tasarım açısından hayli dinamik ve modern bir görünüme kavuşan Corsa, markanın PSA Grubu çatısı altında girmesiyle birlikte gruptan hayli destek almışa benziyor. Alçak oturma pozisyonu, modern sürüş destek sistemleri, yenilikçi bilgi-eğlence sistemleri ve yenilikçi motor seçenekleri, 6. nesil Corsa’nın rekabet gücünü artıracak kozları arasında.

Güçleri 75 ile 130 beygir gücü arasında değişen benzinli ve dizel motor seçeneklere sahip araçta, benzinliler 1.2 lt, dizel ise 1.5 lt hacimli. Corsa’da 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

4 donanım paketi seçeneğiyle satışa sunulan Corsa’da, Astra’dan tanıdığımız göz kamaştırmayan “IntelliLux LED Matrix Far”, Trafik İşareti Tanıma ve Hız Sabitleme Sistemi, Kör Nokta Yardımcısı gibi donanımlar da bulmak mümkün.