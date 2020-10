İzmitli küçük SUV için tarih verdi: Mart 2021

Hyundai Assan, yeni nesil i10’dan sonra i20’nin de tanıtımını yaparken, üçüncü model olarak bantalar alacağı B-SUV için de tarih verdi. i20 platformundaki araç, gelecek yıl Mart ayında üretime girecek.

Hyundai Motor Company’nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim tesisi olan Hyundai Assan İzmit fabrikası, yeni nesil i10’un ardından yeni i20’nin de tanıtımını gerçekleştirdi. 23 yıldır 2 milyondan fazla araç üreten tesis, i10 ve i20’ye yeni kardeş getirmeye de hazırlanıyor.

i10 ve i20’nin yanında farklı yenilikleri de olacağını belirten Hyundai Assan Başkanı Ickkyun Oh, “Bizi en çok heyecanlandıran model ise elbette B-SUV olacak. Yeni i20’nin platformu üstüne geliştirilen bu aracımızın üretimine, 2021 yılı Mart ayında başlayacağız. Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz” dedi. Adını ve detaylarını daha sonra açıklayacaklarını kaydeden Ickkyun Oh, “Türkiye pazarını ön planda tutarak hazırladığımız özellikleriyle, Türk tüketicisinin istek ve beklentilerine her yönüyle cevap verebilecek bir araç olacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Üretimine başladıkları 3. nesil i20’nin tüm versiyonlarını üreteceklerini kaydeden Ickkyun Oh, bunun için toplamda 171 milyon euro’nun üzerinde bir yatırım yaptıklarını anlattı.

N performanslı i20

Oh, “Ayrıca bildiğiniz üzere Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan i20 WRC’nin gövdesini ve altyapısını biz sağlıyoruz. Şampiyonada yarışan aracımızdan elde edilen tecrübeler sayesinde performans otomobillerimiz hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni çıkacak i20 N ve N Line modellerimizi de Şubat 2021’den itibaren yine biz üreteceğiz” diye konuştu.

Bugüne kadar Hyundai Assan’ın en yüksek adette üretip ihraç ettiği modelin i20 olduğuna dikkat çeken Genel Müdür Murat Berkel de, “Türk tüketicisinin hala en beğendiği araçlardan biri olan i20 modelinin üç neslini de burada üretmek ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak bizi son derece gururlandırıyor... Yeni i20 ile birlikte hedeflerimiz yüksek. Bu doğrultuda son çeyrekte Türkiye’de 5 bin adet i20 satmayı hedefliyoruz” dedi.

Boyutları ve teknolojisi arttı

Üretimine Ağustos ayı sonunda başlanan yeni nesil i20, 158 bin 500 ile 231 bin TL arasında değişen fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Baştan aşağı yenilenen 3. nesil i20 sadece tasarım ve gelişmiş teknolojisiyle değil, artan boyutları ve yenilikçi güç paketleriyle de öne çıkıyor. LED ön ve arka farlarıyla birlikte, sert hatlara sahip bir otomobil olan yeni i20, 5 mm uzamış. Aks aralığı

ise 10 mm artarken, 41 mm genişlemiş. Böylelikle omuz genişliği ve diz mesafesi artmış. Aracın bagaj hacmi ise 51 litre artarak 352 litreye çıkmış. İhtiyaç halinde katlanan arka koltuklar ise yatırıldığı zaman toplam 1.165 litre hacim sunuyor. Kullanıcılarına siyah tavan renk opsiyonuyla beraber 17 farklı renk kombinasyonu sunan yeni i20’deki 17 inçlik şık jantlar da sportifliği ve dinamizmi artıran bir diğer detay. Jantlar, donanım seviyesine göre değişkenlik gösteriyor.

Farklı iç mekân

İç mekandaysa yüksek ve sürücü odaklı dijital gösterge paneli, yeni mavi LED ortam ışığı, farklı döşemeler dikkat çekiyor. Sınıfında ilk kez sunulan kablosuz akıllı telefon yansıtma fonksiyonu, 8 hoparlörlü BOSE ses sistemi, en üst seviyedeki ikiz 10.25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, yeni i20’yi öncekinden ayıran detaylar.

Yeni modelde dizel motor yok. Bunun yerine 1.0 litre turbo motorla beraber 48 voltluk hafif hibrit versiyon var. Bu sayede düşük yakıt tüketimi elde ediliyor. Daha önce de kullanılan 1.4 lt (100 PS) atmosferik motor, bu kez 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Turbo beslemeli 1.0 lt benzinli motor ise 7 ileri DCT şanzıman ile tercih edilebiliyor.