Kocaeli’nin bataklık ve çamurdan çıkan devleri

Bir zamanlar büyük bölümü bataklık olan arazide, şu sıralar hafif ticari araç fışkırıyor... Bugün yeni nesil Transit modelinin bir numaralı üretim üssü haline gelen Ford Otosan, Kocaeli fabrikası yatırımı ve o dönemde Transit Connect’in tek üreticisi olmak için bir hayli çalışmış. Ford Otosan, Ford Motor Company’yi buna razı etmek için o dönemde fabrika inşaatı ve Transit Connect’in geliştirilmesi dahil şaşırtıcı bir paket sunmuş. Ortaya konulan maliyete oldukça şaşıran Ford Motor Company, bunu kabul etmiş. Ford Otosan, 2001’de faaliyete geçen bu fabrikayla yetinmeyip, aynı yerde ikinci bir fabrika ve Transit Courier adında tamamen yeni bir araç teklif ederken, bunun tek üretim üssü olma konusunda zorluk çekmemiş. 2014’te eklenen Yeniköy tesisiyle birlikte aynı alanda toplam 455 binlik bir kapasite yer alıyor mesela...

Aynı şekilde Hyundai’nin Kore dışında, denizaşırı ilk fabrikası olan Hyundai Assan da İzmit Alikahya’da yerini almış durumda. Daha geçtiğimiz günlerde üretimine başladığı yeni nesil i20’nin tanıtımını yapan Hyundai Assan, üçüncü bir modele de hazırlandığını duyurdu. O da, bir montaj tesisinden, bugün, başlarda çamurla boğuşulan bir geniş arazide, yılda 230 bin araç doğuyor ve dünyada 40’dan fazla ülkeye gönderiliyor.

Kuşkusuz Türk otomotiv sanayinin ikinci önemli kenti olan Kocaeli’nin tesisleri bu kadarla sınırlı değil. Honda ve Anadolu Isuzu da kentin önemli tesisleri arasında. Bununla birlikte Türkiye otomotiv endüstrisinin çok önemli bir parçasını temsil eden, tedarik sanayiinin tesisleri de bu kentte. Özellikle Gebze ve İzmit, irili ufaklı bu türde fabrikayla dolu. Çoğu dünya çapında kendisini kanıtlamış olan bu tesisler, en ucuzundan en lüksüne kadar pek çok ünlü markaya üretim yapıyor.

Bununla birlikte özellikle Gebze, Türk otomotiv endüstrisinin geleceği açısından da hayli önemli. Gebze’de bulunan Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, içinde Ar-Ge’si de bulunan pek çok üreticiye kucak açmış. TÜBİTAK MAM ve yeni kurulan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Gurubu’nun (TOGG) önemli sakinlerinden biri olduğu Teknopark, tam da böyle tesisler.

Ve unutmadan söyleyeyim... Formula 1’den Dünya Ralli Şampiyonası’na, pistlerin ve parkurların tozunu attıran lastikler de Kocaeli’nden gidiyor, normal yolları arşınlayan otomobillerimizin lastikleri de... Zira Kocaeli, Türkiye’nin aynı zamanda “lastik üssü” desek yalan olmaz...

Görüleceği üzere, Türkiye’nin “topraklarında otomotiv yetişen” önde gelen kentlerimizden biri Kocaeli. Ve bundan sonra da, yeni eklenenlerle kapasitesini, zenginliğini, Türkiye’nin ekonomisine katkısını artıracak kentlerin başında olacak...