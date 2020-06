Otomotivde ‘duruş’ tamamen bitiyor

Türkiye’de ana üreticilerin ardından tedarik sanayi de normale dönme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Tedarik sanayindeki firmaların büyük bölümü, kademeli olarak üretime dönüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süre üretime ara veren ve bu ayın başlarında yeniden kapılarını açan otomotiv fabrikalarını, yan sanayi üretimi yapan firmalar da izliyor. Nitekim tedarik sanayi üreticileri, bugünden itibaren “komple duruş” yani eğilimine son vererek, kademeli olarak normal çalışma düzenine geçme adımlarını atmaya başlıyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği Koronavirüs Etki Araştırması’nın 4’üncüsüne ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, 1 Haziran’dan itibaren tedarik sanayinde “komple duruş” eğilimi sona ererken, üyelerin yüzde 59’u 21 Haziran tarihine kadar kısmi çalışma düzenini sürdürecek. Sosyal mesafeli “normal çalışma düzeni”ne geçenlerin ise Haziran ayında yüzde 40’ın üzerine çıkması bekleniyor.

Anket, kısmi çalışma yapan tedarik sanayicilerinin üretim hacimlerinde Haziran ayından itibaren artış görüleceğini de ortaya koydu. Buna göre, tedarik sanayicileri, mayısta yüzde 50 civarında olan üretim hacimlerinin haziran ayı ile birlikte 60’ların üzerine çıkmasını öngörüyor.

‘Yerli desteklenmeli’

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, hükümetin erkenden hayata geçireceği birtakım desteklerle olası olumsuz senaryoların engelleneceğine inandıklarını söyledi. Bu kapsamda, iç pazarı hareketlendirecek vergi düzenlemelerinin bir an evvel yapılması ve kamu bankaları aracılığıyla yerli araç satışının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Kanca, şöyle devam etti:

“Ülkemizin en büyük ihracat pazarı Avrupa’da işlerin açılması zaman alacak. Bu süre içinde Türk sanayisinin çok hasar görmemesi için yurt içi pazarının canlanması çok önemli. Avrupa ülkelerinin Uzak Doğu’dan ürün tedarikini riskli bulması ve güçlü bir yurt içi pazar, ülkemize uzun bir süre sonra yeni otomotiv yatırımlarının gelmesinin önünü de açabilir.”

Meksika için ‘dijital hamle’





Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Kovid-19 sürecinde yavaşlayan ihracatı canlandırmak için “dijital hamle” başlattı. Bu kapsamda bir sektörel ticaret heyeti, 25 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Meksikalı satış sonrası, ithalat, tedarik sanayi, toptancı ve distribütör firmalar ile internet üzerinden ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Meksika’nın, yıllık 50 milyar dolarlık otomotiv ithalatıyla önemli bir ihracat potansiyeli barındırdığını belirtirken, “Meksika’nın tedarik sanayindeki pek çok üründe gümrük vergisiz ithalatı, bizim için ayrı bir avantaj yaratıyor. Online etkinliğimizle bu ülkeye olan 136 milyon dolarlık otomotiv ihracatını artırmayı planlıyoruz” dedi.

SALGIN DÖNEMİNDE YATIRIMA DEVAM





Koluman Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş., Fransız lüks otomobil markası DS için salgın döneminde de showroom yatırımlarını sürdürüyor. 2018’de ilk showroomunu İstanbul’da açan DS, Türkiye’deki ikinci showroomunu Ankara’da açtı. Çankaya’da hizmete giren 350 metrekarelik showroomu, yılın son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasında açılacak yeni showroom izleyecek. Koluman, DS yatırımlarına 2021 ve 2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek.

Koluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS olarak 2019’u 300 adetlik satışla kapattıklarını belirterek “Pandemi dönemi de dahil olmak üzere bu yılın ilk 4 ayında 183 adetlik satış yaptık. Ankara’da açılan ve kasım ayında İstanbul’da açılacak ikinci showroom ile birlikte DS olarak yılı 750 bandında bir satışla kapatmak hedefindeyiz” dedi. Şu anda DS-7 ve DS-3 Crossback olmak üzere iki modelin satışını gerçekleştirdiklerini belirten Erciş, bunlara, 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren DS-9 sedan modelinin ekleneceğini kaydetti.

Skoda elektrikli ENYAQ’ı hazırlıyor





Skoda’nın yeni dönemde atılım yapacağı modeller arasında yer alan yüzde 100 elektrikli ENYAQ iV, yollara çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Etkileyici tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip elektrikli motoruyla markanın ürün yelpazesi içinde yer alacak ENYAQ iV, 2021 yılından itibaren satışa sunulacak.

Yol testleri sona yaklaşan ve markanın ilk yüzde 100 elektrikli SUV’u olacak ENYAQ, üç farklı batarya ve 5 farklı elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Aracın menzili ise, tek şarjla 500 km’ye kadar çıkabilecek. ENYAQ iV, hızlı şarj sistemiyle yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar sadece 40 dakikada şarj edilebilecek.

Skoda, bu yeni modelle birlikte yeni bir kabin konseptini de ortaya koyacak. Kabinde, otomobil üretiminde ilk kez kullanılacak zeytin derisi gibi sürdürülebilir materyaller yer alacak.

55 YIL SONRA YENİDEN BANTLARDA





İngiliz süper spor otomobil üreticisi Aston Martin’in, 1964 yapımı “Altın Parmak” (Goldfinger) filminde James Bond’un kullandığı ve o filmden sonra hafızalarda yer ederek efsane haline gelen DB5 modelini yeniden üretime aldı. Yeni James Bond filmi, her ne kadar koronavirüs nedeniyle gecikmeli olarak vizyona girmeyi beklese de, “yeniden üretim” DB5’lerin ilki bantlardan inmiş bile. DB5’ler için Bond filmlerinin yapımcısı EON şirketiyle çalışan Aston Martin, bu modelden sadece 25 adet üretmeyi ve her birini vergiler hariç yaklaşık 2.8 milyon sterline satmayı planlıyor. Bununla birlikte her bir araçta, filmde kullanılan araçta bulunan bazı özelliklerin de yer alacağı belirtiliyor. Tıpkı “arkadan sis atma sistemi”, “dönerek değişebilen plakalar”, “önde sahte makineli tüfek”, “sürücü kapısında telefon” gibi...