Otomotive vergi düzenlemesi geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. Özellikle 2000 cc üzeri motor hacmine sahip 170 bin TL’den pahalı araçlarda ÖTV yüzde 220 oldu

Otomotivde dün önemli bir gelişme yaşandı ve Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından binek otomobillerde motor silindir hacmi aralıkları ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

Buna göre, daha çok yerlilerin bulunduğu, 1600 cc altında motor hacmine sahip ve yüzde 45’lik ÖTV oranına giren modellerde ÖTV matrahı 70 binden 85 bine yükseltildi. Yine motor hacmi 1600 cc’yi aşmayan ve yüzde 50’lik dilime giren araçların vergisiz satış bedeli (ÖTV matrahı) da 70-120 bin aralığından 85 bin - 130 bin aralığına yükseltildi. Böylelikle söz konusu modellerde küçük de olsa, belirli bir süreyle vergi kaynaklı indirimler gerçekleşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60’tan yüzde 80’e çıkarıldı. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100’den yüzde 130’a, diğerleri için de yüzde 110’dan yüzde 150’ye yükseltildi. Motor hacmi 2000 cc üzerinde olan, matrahı ise 170 bin TL’yi geçen otolarda ise ÖTV oranı yüzde 160’tan yüzde 220’ye çıkarıldı.

Yerlilere destek

Söz konusu düzenlemenin, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için yapıldığı belirtildi. Anadolu Ajansı haberinde, Türkiye’de motor hacmi 1600 cc’nin altında ve yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin “neredeyse” tamamının, 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamının ithal edildiği belirtildi.

15 bin TL’ye varan indirim

Düzenlemeyle, vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 TL’nin altındaki otoların fiyatında bir değişiklik olmayacak. Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrahın 70 bin TL’den 85 bin TL’ye çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 119 bin 970 - 150 bin 450 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 4 bin 130 - 5 bin TL arasında inmesi bekleniyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 130 bin TL’ye çıkarılmasıyla, vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 400 - 245 bin 440 TL olan otomobillerin fiyatının 14 bin 150 - 15 bin 340 TL arasında değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

Örneğin düzenleme öncesi vergiler dahil fiyatı 135 bin 950 TL olan “Hyundai i10 (MT Jump)” aracın fiyatı, 131 bin 452 TL’ye, yine “Hyundai Kona 1.6 lt T-GDI benzinli motora sahip Elite Smart 4x2 DCT versiyonu aracın fiyatı da 243 bin 950 TL’den 228 bin 797 TL’ye iniyor. Benzer biçimde “Toyota’nın 1.6 lt motorlu Passion Multidrive S” versiyonunun fiyatı da 238 bin 400 TL’den 223 bin 600’e düşecek.

Motor silindir hacmi 1600 cm3’ün altındaki otomobillerden vergili fiyatı 245 bin 440 liranın üzerindeki otomobillerin fiyatlarında ise yüzde 12.5 düzeyinde artış öngörülüyor.

Otomotivin yanına eğitim de girdi

Söz konusu değişiklikle aynı gün Resmi Gazete’de yer alan diğer düzenlemeyle de, eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. AA’nın haberine göre böylece, üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce, bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

Sektör ne diyor?

Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: “Matrahlara dayalı düzenlemede en düşük vergi dilimlerine giren model sayısının çok kısıtlı olması ve bu bakımdan matrah sınırının altında kalan model seçeneklerinin azlığının tüketiciler yönünden mağduriyetlere yol açacağı görülmektedir... 30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz.”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt: “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz... Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır.”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: “İlk matrah dilimi olan 70 bin TL’lik matrah bedelinin 85 bin TL’ye, ikinci dilim olan 120 bin TL’lik bedelin 130 bin TL’ye çıkarılmasının satışlara nispi olarak olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Düzenlemeyle 130 bin TL’lik matrah üzerinde kalan araçlara yönelik ÖTV oranının yüzde 80’e yükseltilmesinin ise araç fiyatlarında ciddi artışa neden olacağı endişesini taşıyoruz. Uygulamanın Türkiye’de satılan her 10 aracın 6’sının ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130 bin TL’nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Düzenlemenin 2. el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.”

‘Ölüme yakınken şimdi iyileşiyoruz!’

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca bu yılın başında adeta ölüme yaklaşılan bir dönem geçirdikten sonra şimdilerde iyileşme sürecine girdiklerini, kapasitelerin yüzde 90’lara doğru gittiğini söyledi.

Kanca, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı ile birlikte sektöre ilişktin değerlendirmelerde bulundu.

“2020 yılı, adeta ölümü neredeyse görmeye yakın bir dönemden geçip ondan sonra sıtma, sonra da iyileştiğimiz bir dönem oldu. Daha mutluyuz, keyifliyiz” diyen Kanca, üretimde yaşanan inanılmaz düşüşün artık yukarı doğru çıktığını, Eylül ayında pek çok şirketin yüzde 90 kapasiteye ulaşacağını kaydetti. Gerek iç pazar gerekse de Avrupa’da talepler nedeniyle yoğunluk yaşandığına değinen Kanca, “Sektörde hemen hemen her şirkette inanılmaz derecede yoğunluk var. Sektörün kimi oyuncuları 3 vardiyaya tekrar döndü ve gece gündüz üretim yapıyor. Bazılarında fazla mesai bile söz konusu olmaya başladı” diye konuştu.

Yazıcı da, “Sektör şu anda geleceği daha iyi görüyor ve yüksek tempo ile çalışıyor. En kötü günler geride kaldı diyebiliriz... Sektörün kapasite kullanımı çok iyi bir seviyeye geliyor. Avrupa tarafında da pazar bu haliyle devam eder, pandemide 2. dalga veya yeni bir problemle karşılaşmazsak yılın son 4 aylık bölümü çok iyi olacak diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Sorumlu davrandılar’

Otomotivde gerek ana fabrikalar gerekse de tedarik sanayi tarafında koronavirüse karşı ciddi bir bilinç olduğunu belirten Alper Kanca Ağustos ayında bayram ve bakım nedeniyle yaşanan tatiller nedeniyle endişelendiklerini, ancak sonucun beklendiği gibi olmadığını belirtti. Kanca, “Mutlulukla söyleyebilirim, çalışanlarımızın dönmesinden bu yana 2 hafta geçti. İki kez test yaptırdık. Şu ana kadar çok düşük seviyede pozitif çıktı. Bu da şunu gösteriyor; eğer insanlar inanırlarsa, bu konuda insanlar bilinçlendirilirlerse kurallara uyuyorlar. Otomotiv sektöründeki çalışanlarda bu anlamda bir bilinç var. Yani kalabalığa karışmamış, halaya katılmamaya dikkat etmişler. Bundan sonraki 2., 3. dalgalarda da bu bilinçli çalışan kitlemizle beraber daha kontrollü bir üretim yapabiliriz” diye konuştu.

Yenilenerek satışa sunuldu

Türkiye’de son 5 yılın 9 kişilik araç sınıfında önemli oyuncusu olan Mercedes-Benz Vito Tourer, yenilenmiş tasarımı, artırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleriyle Türkiye’de satılmaya başlandı. 9G-TRONIC otomatik şanzımanı standart donanımda sunan araç, yüzde 13’e varan yakıt tasarrufu sağlayan 2.0 litre hacimli dört farklı güçteki motor seçeneğiyle satılıyor. Daha modern bir tasarım sunan yeni Mercedes-Benz Vito Tourer’da sunulan birbirine bakabilen koltuklar, panoramik cam tavan ve daha kaliteli iç mekan ile sürüş konforu destekleniyor.

Şimdi isteyen 2023’e kadar bekler!

Dünyanın en güçlü seri üretim üstü açık otomobili olarak lanse edilen Ferrari 812 GTS, Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyatı son ÖTV düzenlemesiyle 10 milyon TL’ye yaklaşan araca Türkiye’den ciddi talep bulunduğu belirtilirken, ilk aracın ülkemiz yollarına çıkması bu yılın son çeyreğini bulacak. Bugün sipariş vermek isteyenler ise, araçlarına kavuşmak için 2023 yılını beklemek zorunda kalacak.

Ferrari 812 Superfast modelinin üstü açılabilen versiyonu “812 GTS”, 800 HP güç ve 718 Nm tork üreten V12 motoruyla performans standartlarını yeniden belirliyor. Maksimum hızı 340 km/s’nin üzerinde olan 812 GTS’in, 0-100 km/s hızlanması ise 3 saniyenin altında gerçekleşiyor. Ferrari’nin global kuralları çerçevesinde dünyada olduğu gibi Türkiye’de modele sahip olabilmek için müşterinin, güncel bir Ferrari modelinin daha bulunması ilk şart sayılıyor. Yani onay verilmezse, araç da satılmıyor.

Orta sınıfa yeni seçenek

Skoda’nın orta sınıftaki tamamen yeni hatchback modeli Scala, Türkiye’de satışa sunuldu. Üst düzey fonksiyonelliği, çekici tasarım ve bağlantı teknolojileriyle birleştiren Scala, içeride de konforlu bir alan sunuyor.

Yeni Scala, Türkiye’de farklı motor seçenekleriyle satılacak. Giriş seviyesi motor seçeneği 115 PS güce sahip 1.0 TSI motor olurken, daha fazla performans isteyenler için 150 PS güç üreten 1.5 TSI ACT güç ünitesi bulunuyor.

Bununla birlikte Scala’yı dizel motorla tercih etmek isteyenler için 115 PS’lik 1.6 TDI güç ünitesi yer alıyor.

Bir yerli hibrit de ‘Koreli’den geliyor

Hyundai’nin başarılı B-sınıfı modeli olan i20’nin yeni neslinin üretimine başlaması nedeniyle geçtiğimiz hafta içinde bir tören düzenlendi. Yılda 100 bin adet üretilecek ve 40’dan fazla ülkeye ihraç edilecek yeni nesil i20, Türkiye’de hibrit versiyonuyla da üretilecek. Böylece Hyundai Assan, Toyota, Renault ve Ford Otosan gibi devlerin ardından hibrit üreten bir başka fabrika olacak.

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, son yıllarda sürekli yatırım yaptıklarını ve yeni modelleri devreye aldıklarını belirterek, bunu sürdüreceklerini kaydetti. Yıllık 245 bin adetlik üretim kapasitesi bulunan fabrikada geçen yılın sonlarına doğru üretmeye başladıkları yeni nesil i10 için 79 milyon euro, yeni i20 için de toplam 110 milyon euro yatırım yaptıklarını hatırlattı. Yeni i20 platformunda ilk kez üretecekleri CUV (crossover) modely için de yaklaşık 100 milyon euro ek yatırım yapacaklarını kaydeden Kibar, bu aracın da, Mart 2021 itibariyle Türkiye’de üretip ihracat dahil satışa sunulmasının hedeflendiğini anlattı.

Yeni nesil i20’nin, Hyundai’nin küresel stratejileri çerçevesinde Avrupa pazarında iddialı olması için komple yeni bir teknolojik platform üzerine inşa edildiğini vurgulayan Kibar, “Farklı müşteri beklentilerini karşılamak üzere çoklu motor ve şanzıman seçeneklerine ilave olarak, yeni i20’yi ilk defa çevreye duyarlılığı daha yüksek hibrit versiyonuyla da tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz” dedi.