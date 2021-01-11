Salgından sıyırıp ‘çip’e takıldılar

Son dönemde baş gösteren çip üretimi sıkıntısı, önemli otomotiv üreticilerini zorlamaya başladı. Nitekim bu durumun Honda, Nissan’ın yanı sıra Ford ve Alman markalarını ciddi şekilde etkilediği belirtiliyor.

Küçücük bir parça olmasına karşın, yeni nesil otomobillerin hayati parçaları arasında yer alan mikroçipler, tüm dünyada ciddi bir kriz yaşanmasına neden oldu. Zira son dönemde akıllı telefonlardan televizyonlara kadar pek çok kullanım alanı bulan mikroçiplerin tedarikinde görülen aksamalar, otomotiv devlerini de tehdit eder hale geldi.

Araçların motorlarında ve elektronik donanımlarında, özellikle de elektrikli otomobillerde bolca kullanılan çiplerin üretiminde, pandemi dönemiyle birlikte başlayan aksamalar, Japon, Amerikan ve Alman otomotiv devlerini üretimi kısmaya yöneltti.

Honda, bu ay içinde Suzuka fabrikasında 4 bin adetlik üretim kesintisi yapacağını açıklarken, bundan “Fit” (Jazz) modelinin etkileneceği belirtiliyor. Honda, Mart ayına kadar bu miktarın hayli artabileceğine dikkati çekerken, önlemler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Nissan ise Japonya’daki Oppama fabrikasında bu ay üretimi düşüreceğini bildirirken, uzmanlar aylık 5 bin adetlik düşüşten bahsediyor.

Almanlar da dertli

Suzuki de bu konuda sıkıntılar yaşadığını belirtirken, şimdilik üretimi kısmayı düşünmediğini belirtiyor.

Mercedes-Benz’in üreticisi Daimler, Volkswagen Grubu ve BMW, adet bilgisi vermeden üretimde aksaklıklar yaşandığını ifade ederken, Volkswagen, geçen ay bu yılın ilk yarısındaki üretim miktarında ayarlamalar yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı. VW bir adet bilgisi vermese de, uzmanlar, firmanın dünya çapındaki üretim kısıtlamasının 6 haneli rakamlara ulaşabileceğinin altını çiziyor.

Söz konusu problemin kaynağına gelince. Bir dolu sebepten söz ediliyor. Uzmanlarda göre ABD’nin Çinli şirketlere uyguladığı kısıtlamalardan tutun da, Japonya’daki bir çip fabrikasında yangın çıkmasına, güneydoğu Asya’da fabrikaların sokağa çıkma yasakları dolayısıyla çalışamamasından Fransa’daki grevlere kadar bir dolu neden var. Elbette 5G telefonlar, dizüstü bilgisayar, tablet ve modern teknolojilere sahip otomobillerin üretiminin beklenenden hızlı artması, ancak yatırımların aynı hızda olmaması da önemli nedenlerden biri.

225 milyon dolarlık makyaj

Tofaş’ın 2015 yılının sonunda seri üretimine başladığı ve geçtiğimiz yılın sonunda yenilenen Egea model ailesi, 225 milyon dolarlık makyajla Türkiye’de de satışa sunuldu. Artan donanımları, dış ve iç tasarımındaki değişiklikleri, artan motor seçenekleriyle dikkat çeken makyajlı Egea ailesi, “Sedan”, “Hatchback” ve “Station Wagon”un yanı sıra tamamen yeni crossover versiyonu “Egea Cross”la sunuluyor. Yeni Egea Ailesi’nde, Sedan 130 bin 900 TL’den, Egea Cross ise 154 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla çıktı.

Egea ailesine gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea Model Ailesi, Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde tipleriyle 5 yılda 274 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştı ve her şeyiyle tam ve erişilebilir bir aile otomobili olduğunu gösterdi. Şimdi ise ailenin diğer üyeleri gibi Tofaş’ta geliştirilen ve üretilen Yeni Egea Cross ile yine Türk tüketicisinin beğeniyle karşıladığı ve tercih ettiği bir segmente giriyoruz” dedi.

Egea’nın, Tofaş’ın farklı alanlardaki yetkinliklerini ortaya çıkarttığı vurgulayan Aytaç, “5 yılda yaptığımız 274 bin 341 Egea satışı bize makyaj kapsamında neler yapmamız gerektiğine dair geri dönüşler sağladı” ifadesini kullandı.

Yenilenen Egea modellerinde tamamen yeni 1.0 lt (100 hp ve 130 hp) benzinli motor, dijital gösterge gibi yenilikler de var.

Volkswagen olmadı, Lucid verelim!

Volkswagen’in, Türkiye’de kurmaya niyetlendiği fabrika için aday olan ve bunun için yıllık 20 bin araç alım garantisi bile veren Suudi Arabistan, bunda başarılı olamayınca direksiyonu “Lucid”e çevirdi. Bloomberg’in haberine göre elektrikli lüks araç üretici Lucid ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, ülkede bir üretim tesisi kurulması için pazarlıklar yürütüyor. Halen Lucid şirketinin hissedarları arasında bulunan Suudiler, fabrika yeri için de Kızıldeniz’de önemli bir liman şehri olan Cidde’yi düşünüyor. Bununla birlikte “geleceğin şehri” olarak tanıtılan ve sıfırdan kurulan Neom’un da ikinci bir alternatif olduğu kaydediliyor.

Yeni elektrikliler sırada

Mercedes-Benz, premium binek otomobil ve hafif ticari araç satışı toplamında 20 bin 792 adede ulaştı. Türkiye’de premium binek otomobilde 15 bin 617 adet satış gerçekleştiren Mercedes-Benz, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adetlik satış yaptı. 2020 yılında premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi, S-Serisi ve EQC gibi modellerin lansmanını yapan Mercedes-Benz Türkiye, 2021’de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan yeni EQA, EQS ve yeni C-Serisi ile yeniliklerini sürdürecek.

Toyota Çekya’da Yaris üretimi yapacak

Toyota ve PSA Grubu arasında 2002’deılında başlayan işbirliği sonucunda ortak üretim gerçekleştiren TPCA fabrikasının tüm hisseleri, Toyota tarafından satın alındı. Böylelikle Çekya’daki Kolin üretim tesisi Toyota Motor Avrupa’nın bir parçası haline geldi. Toyota aynı zamanda üretim tesise yatırım yaparak genişletme ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Toyota, artan talebe yanıt vermek adına hibrit teknolojisi dahil olmak üzere yeni Toyota Yaris’in üretimine 2021’in ikinci yarısında burada da başlayacak.

OSS üyeleri yeni yılda büyüme bekliyor

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) üyelerinin yarıya yakını, bu yıl yüzde 10-20 büyüme bekliyor. OSS, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin üyelerine yönelik düzenlediği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Salgının etkisindeki 2020’nin ardından ankete katılan üyelerin yüzde 68’i ofisten çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 62’si 2019’a göre 2020’nin ekonomik açıdan daha pozitif bir seyirde geçtiği görüşünde birleşti. Geçen yıl salgın, yüzde 71 ile üye firmaların ekonomik açıdan etkilendiği en önemli faktör olurken, salgını yüzde 18 ile dövizdeki hareketlilik takip etti.

Satış sonrası pazarının 2020 değerlendirmesine bakıldığında, üyelerin yarıya yakını, pazarın beklentilerinin üzerinde seyrettiğini ve yüzde 5-10 büyüdüklerini belirtirken, katılımcıların dörtte biri, yüzde 20’si büyüme kaydederek oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini aktardı. Ankete katılan OSS üyelerinin yarıya yakını, 2021 yılında yüzde 10-20 arasında büyüme bekliyor.

Norveç dünyaya örnek oldu





Norveç, bir yıl içinde elektrikli araçların konvansiyonel motorlu (benzin veya dizel) araçlardan daha çok satıldığı ilk ülke oldu. Nitekim geçtiğimiz yıl Norveç’te satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54.3’ünün elektriklilerden oluştuğu kaydedildi. Norveç Yol Federasyonu’nun (OFV) yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında bu oran yüzde 42.4’tü.

Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında, benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlıyor. Bu nedenle de Norveç, elektrikli araç üreticilerinin yeni marka ve modelleri için bir test merkezi gibi.