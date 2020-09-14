Siparişler birikince tatilden kestiler...

Kovid-19 nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde sıkça duraksamalar yaşayan otomotiv tesisleri, açığı kapatmak ve siparişleri yetiştirmek adına ağustos tatilini kısa tuttu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ve özellikle yılın ikinci çeyreğinde duraksamalar yaşayan otomotiv sanayii, üretimin durduğu dönemlerde biriken talepleri karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nitekim otomotiv fabrikaları, “geleneksel” tatil dönemi olan ağustos ayında da üretimi yaparak, bu açığı kapatmaya çalıştı.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıklamasına göre, iç pazarın da düşük faizli kredi ve benzeri desteklerle canlanması sonrasında biriken iç ve dış siparişleri karşılamaya yönelen fabrikalar, her yıl Ağustos ayında bakım/onarım ve üretim planlamaları için verdiği arayı bu yıl daha kısa tuttu. Bu sayede Ağustos ayı üretimini geçmiş yıllara oranla artıran otomotiv sanayi, toplam üretimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44’lük artış sağladı.

8 aylık azalma

OSD’nin Ocak-Ağustos dönemine ait verilerine göre, geçen ay 75 bin 341 adetlik toplam üretime imza atan otomotiv sanayi, özellikle binek otomobil üretiminde yüzde 45’lik artışa imza attı. Bununla birlikte dış pazarların da pandemi sürecinde uzun süre kapalı olması, yılın ilk 8 ayındaki performansı etkiledi. Yılın ilk 8 ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azalarak 712 bin 98 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 21 azalarak 485 bin 314 adet olurken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 731 bin 901 adede ulaştı.

Yılın ilk 8 ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimindeki daralma yüzde 13, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 28 oranında kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 35 azalarak 523 bin 288 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı yüzde 32 oranında azalarak 360 bin 118 adet olurken, ticari araç ihracatı ise yüzde 42 azaldı

Pandemi nedeniyle Avrupa’da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020’de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, Mayıs’ta 44 bin 406, Haziran’da 70 bin 809, Temmuz’da 78 bin 242 adet olmuştu. Ağustos’ta ise bu rakam 42 bin 865 adet olarak kayıtlara geçti. Ağustos ayındaki bu gerilemede ihraç pazarlarının daha tam anlamıyla toparlanamamış olmasının etkisi kadar Türk otomotiv sanayinin bakım arası döneminde iç pazar için üretime ağırlık vermesinin de etkisi oldu. Aynı dönemde otomotiv ihracatı, bir önceki döneme göre dolar ve euro bazında bazında yüzde 27 azaldı.

Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 14.7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

‘Emlakçı değiliz biz’ dedi merkezini satılığa çıkardı

İngiliz süper spor otomobil üreticisi olan ve Formula 1’de de takım yarıştıran McLaren, pandemi döneminde düştüğü mali krizin yanı sıra Formula 1 takımlarına getirilen yeni yükümlülükler nedeniyle “sanat eseri” olarak nitelenen binalarını satmaya karar verdi.

Formula 1 takımının başında bulunan Zak Brown, ABD’li gazetecilere yaptığı açıklamada, “Neden binalara para bağlıyoruz ki? Biz emlak şirketi değil, yarış takımı ve otomotiv üreticisiyiz” dedi. Norman Foster tarafından tasarlanan ve “sanat şaheseri” diye nitelenen Woking’deki “McLaren Teknoloji Merkezi” binasını satışa çıkarma ya da uzun dönemli kiralama seçeneklerinin masada olduğunu belirten Brown, “Bu binaya çok ciddi şekilde para bağlanmış. İşinize yatırım yapmak gerektiğinde bu parayı kullanmak yerine finansman bulmaya çalışmak hiç de normal değil” ifadesini kullandı.

Pandemi nedeniyle ağır yara alan şirket, finansal yapılanma için mevcut ortaklarından yaklaşık 380 milyon dolarlık ek kaynak sözü almıştı. Ancak gerek otomobil satışlarının azalması, gerekse de gelecek yıl uygulanacak Formula 1 kurallarının getirdiği yük nedeniyle kaynağa ihtiyaç duyuyor. Brown, “Kovid-19 Formula 1’i, otomotiv üretimimizi, teknoloji işlerimizi uzun süre durdurmamızı gerektirdi. Bunun açıklarını kapatmak için para akışına ihtiyacımız var” dedi.

Showroomlara yatırımı durdurmadı

Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar tarafından temsil edilen Fransız lüks otomobil markası DS, yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. 2018’de ilk showroomunu İstanbul’da, ikincisini de Mayıs ayında Ankara’da açan DS, şimdi de İstanbul Kalamış’ta “DS Store İstanbul Anadolu” adıyla hizmet vermeye başladı. 400 metrekarelik alanda açılan DS Kalamış Store’un müşterileri, isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobilleri test edebilecekler.

Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, “Koluman olarak otomobilde Fransız lüksünü temsil eden DS için yatırımlarımıza Aralık ayında İzmir’de açacağımız showroom ile devam edeceğiz. 2021 ve 2022 yıllarında da farklı şehirlerde yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.

Altı Tesla, üstü Mustang!

Rusya’da kurulan Aviar adlı bir şirket, 1967 model Mustang’i yeniden yaratıp, elektrikli Mustang Mach-E’den önce elini çabuk tuttu. Aviar’ın “R67” adını verdiği araç, elektrikli Tesla Model S’in temelleri üzerine oturtulan karbon fiber 1967 Mustang kasasından oluşuyor.

Tamamen elektrikli bir Mustang olarak doğan R67, gücünü, Model S’in motorundan alıyor. Dört tekerleğinde 4 elektrik motoru bulunan aracın gücü ise toplamda 840 beygir. Aracın 0-100 km/s hızlanmasının sadece 2.2 saniye olduğu, maksimum 250 km/s hız yapabildiği belirtiliyor. Bununla birlikte tek şarjla yaklaşık 510 kilometre mesafe katedebilecek durumdaymış.

Aviar R67’nin ön konsolunda 17 inçlik devasa bir bilgi-eğlence ekranı var. Ayrıca normal göstergeler de dijital.

Yeni nesil Micra’ya Fransız öpücüğü

Renault-Nissan İttifakı, finansal açıdan toparlanma için önlemler almaya devam ederken, firmalar arasında sinerjiyi artırmak amacıyla da düğmeye basmıştı. İşte tam da bu çerçevede, bir sonraki nesil Nissan Micra’nın, Renault tarafından geliştirilip üretileceği haberi geldi. Halen Renault’nun Fransa’daki Flins fabrikasında üretilen aracın, 2024 sonrası Renault imzalı olarak başka bir tesiste üretilmesinin gündeme geleceği belirtiliyor.