‘Telafi ve yeniden büyüme yılı olacak!’

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin kontrole alınması halinde 2021’in “kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı” olacağını söyledi

Pandemiyle birlikte etkilenen sektörler arasında yer alan araç kiralama, geçtiğimiz yılı 2019’a oranla küçülmeyle kapatırken, 2021 yılından umutlu. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, pandeminin kontrol alınması halinde 2021’in “kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı” olacağını söyledi.

TOKKDER’in açıkladığı verilere göre geçtiğimiz yılı, 2019’a kıyasla yüzde 5.6 daralmayla kapatan araç kiralama sektörü, buna rağmen 2020’de 57 bin 500 yeni araç satın aldı. Araç kiralama sektörünün parkı, 279 binden 263 bin araca düşerken, sektörün aktif büyüklüğü 39.6 milyar TL oldu.

Sektörün tüm zorluklara rağmen 2020 yılını iyi yönettiğini dile getiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ekici, “Şirketlerin araç parklarını küçülttüğü ve ödeme güçlüğü yaşadığı, araç bulunurluğunun çok düşük olduğu bir ortamda sektör olarak müşterilerimize çözümler ürettik. Ödeme vade uzatımları gibi kolaylıklar sağladık. Birçok sektörün durduğu ya da faaliyetlerini yavaşlattığı bir yılda sorunlu alacaklarımızı ve nakit akışımızı iyi yönettik. Sektörümüz bu anlamda iyi bir stres testinden geçti ve geçmeye devam ediyor” diye konuştu.

‘Tercihler değişti’

Pandemi döneminde bireylerin ulaşım tercihlerinin değiştiğini de hatırlatan Ekici, “Ulaşımın her tipinde ve aşamasında sağlık, dolayısıyla hijyen tedbirleri çok önemli bir unsur haline geldi. 2021 yılının nasıl geçeceğini ise pandeminin seyri belirleyecek” dedi.

Tedbirler ve aşı uygulamaları sayesinde pandeminin kontrol altına alınarak, hayatımızı daha az etkileyebilecek hale gelebileceğine dikkat çeken İnan Ekici, “2021, kayıpları telafi ve yeniden büyümeye geçiş yılı olacak” ifadesini kullandı.

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, trafik kural ihlali yapan kiralık araçların plakasına uygulanan cezai işlemlerin Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden (KABİS) tespit edilmesi halinde, doğrudan aracın kiracısına uygulanacağını hatırlatan İnan Ekici, “Bu düzenlemenin hemen ardından DHMİ’nin aldığı kira bedelleri kararı, araç kiralama sektörü olarak 2021 yılına oldukça moralli başlamamızı sağladı” değerlendirmesini yaptı.

Ekici, özellikle, geçen yıla ait kira bedellerinin iptal edilmesi ve önümüzdeki dönem kiralarının yüzde 50 indirimli uygulanacak olmasının, araç kiralama sektörü açısından oldukça değerli bir karar olduğuna dikkat çekti. Gündemlerinde başka konular da olduğuna değinen Ekici, şöyle devam etti:

“Tasarruf etmek isteyen birçok müşteri, bu dönemde, mevcut araçlarını yenilemek yerine bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamıyoruz. Bu durumun aşılması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bir diğer beklentimiz ise kiralık araç hırsızlıklarının önüne geçilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılmasıdır.”

En yeni McLaren’de Türk imzası

İngiliz otomobil devi McLaren, yeni hibrit süper modeli Artura’yı geçtiğimiz günlerde tanıttı. Markanın hibrit motor teknolojisiyle donattığı Artura, geliştirilmesinde İnanç Samet Ateş ve Mert Erayan gibi Türklerin de yer aldığı bir otomobil olmasıyla da dikkat çekici.

Markanın uygun fiyatlı hibrit modeli olarak konumlandırılan Artura, 3.0 lt çift turbolu ve 585 bg güç üretebilen bir V6 motora sahip. McLaren’in “E-Motor” adını verdiği elektrikli ünitesi ise şanzıman muhafazasının içerisine yerleştirilmiş ve benzinli motora ekstradan 95 bg güç ve 225 Nm tork katkısı yapıyor. Böylelikle toplamda 680 bg güce ve 804 Nm torka kavuşan Artura, ayrıca 31 km sadece elektrikli motorla gidebiliyor. Amerika fiyatının 230 bin dolar civarında olacağı belirtiliyor.

Öte yandan yeni bir platformun kullanıldığı Artura’nın gelişiminde, Ford Otosan’dan McLaren’a geçen iki Türk’ün de imzası var. Biri, Kıdemli Proje Mühendisi İnanç Samet Ateş, diğer ise Gövde Mühendisliği Bölüm Müdürü Mert Erayan. Tabii McLaren Otomotiv’in CEO’sunun da, bir dönem Ford Otosan’ın başında bulunan Mike Flewitt olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Beyaz Saray da ‘çip’ krizi için araya girdi

Bir süredir devam eden ve dünya çapında pek çok büyük otomotiv üreticisini tehdit eden çip krizi halen çözülemezken, olay diplomatik kanallara da taşındı. Nitekim Tayvan Ekonomi Bakanı Wang Mei-hua, küresel çip stoklarına ilişkin Beyaz Saray’dan bir mektup aldığını, Tayvanlı yarı iletken malzeme üreticilerinin krizin kontrol altına alınması için ellerinden geleni yaptığını bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın baş Ekonomi Danışmanı Brian Deese, Wang’a, stokların koordineli bir şekilde dağıtılması konusundaki çabaları nedeniyle teşekkür etmişti.

Bu krizin ABD, Japonya ve Avrupa’nın yanı sıra kendi ülkesinde bulunan otomotiv üreticileri için de bir problem olduğuna değinen Wang, “Tayvan çip konusunda önemli bir tedarikçi. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Wang’a, Almanya Ekonomi Bakanı’nın da konuya ilişkin bir mektup gönderdiği belirtiliyor. Çip stoklarının azalması, Volkswagen, Ford, Subaru, Toyota, Nissan, Stellantis (eski Fiat Chrysler Automobiles) ve diğer otomobil üreticilerini zorda bırakmış durumda. Çip krizi, çip üreticilerinin pandemi döneminde otomotivden çok cep telefonu, bilgisayar ve TV üreticilerine tedariği artırması nedeniyle ortaya çıkmıştı.

Bu kez sadece hibrit olacak

Honda’nın bilinen modeli HR-V, bu kez sadece hibrit teknolojili olarak piyasaya çıkacak. Markanın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen “Elektrikli Vizyon Stratejisi” kapsamında üretilip tanıtılan yeni nesil HR-V, sadece 1.5 lt benzinli ve elektrikli motorlarla satılacak. Ancak aracın performans verileri henüz paylaşılmış değil. Üçüncü nesil HR-V, hibrit motor teknolojisinin yanı sıra yenilenen görünümü ve konforlu iç mekanıyla da dikkat çekiyor. Aracın, Avrupa’da 2021 yılının sonunda satışa sunulması planlanıyor.

Koreli akıllı robot geliyor

Hyundai Motor Grubu, iki yıl önce CES Tüketici Elektroniği Fuarı’nda görücüye çıkardığı üst düzey mobilite aracı (UMV) konseptini, TIGER adıyla seri üretime almaya hazırlanıyor. Teknolojik robot, Hyundai Motor Grubu’nun ABD, California’da bulunan New Horizons Studio şirketi tarafından geliştiriliyor.

Üstün yetenekli akıllı robot, ulaşılması güç arazilerde ve zorlu doğa koşullarında kullanılacak. özel kabiliyetli hareket sistemi sayesinde 360 derecelik yön kontrolü yapabilen robot, ayrıca uzaktan gözlem için de özel sensörler kullanıyor. Bunun haricinde TIGER, ulaşılması güç yerlerde tamamen şarj olabilmesi ve hareket komutlarını artırabilmesi için insansız hava araçlarına (İHA) da bağlanabiliyor. Robot, gövdesinde büyük sayılabilecek bir yük bölmesine sahip. Böylelikle, zorlu bölgelere acil teslimat veya malzeme taşınması için devreye girebiliyor. Bacaklar bir insan gibi adım atabilirken, yüzey düzeldiği andan itibaren tekerlekleri bir taşıt gibi kullanmaya başlıyor.

O da değişim geçiriyor

Son dönemde Alman ve Fransız markalarında görülen değişim, Koreli Kia’ya da sıçradı. Diğer markalar gibi logosunu ve kurumsal kimliğini değiştiren Kia, “KIA Motors Corporation” olan ismini de “Kia” olarak değiştirdi. Markanın yeni sloganı ise “Movement that inspires” (İlham veren hareket) olarak açıklandı. Kia’nın tüm dünyada başlattığı ve Ocak ayında tanıttığı bu yeni kimlik, Türkiye’de de etkisini gösterdi. Markanın kurumsal kimliği, web sitesi, sosyal medya hesapları başta olmak üzere tüm iletişim kanalları bu köklü değişimin bir parçası olarak yenilendi. Kia yetkili satıcı ve servisleri de, bu yıl içinde tamamen yenilenmeye başlıyor.