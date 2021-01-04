Türkiye pazarına bir marka daha...

İngilizlerin “efsanevi” markalarından olan ve Çinlilerin elinde yeniden doğan MG, Türkiye’de tekrar satışa sunulacak. Önce tamamen elektrikli SUV modeliyle getirilecek MG için hedef, Türkiye’de üretmek...

İngiliz otomotiv endüstrisinin bir dönem önemli markaları arasında yer alan, özellikle de spor otomobilleriyle tüm dünyada sükse yapan MG markası, çok uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye’de satılmaya başlanacak. Markanın Türkiye’de satışına başlanacak ilk modeliyse, tamamen elektrikli “ZS EV” olacak.

Bir dönem Türkiye’ye farklı distribütörler tarafından getirilen ve son olarak da Rover bazlı modelleriyle yollara çıkan MG, Çinli SAIC firmasının satın olması sonrasında yeniden toparlanmaya çalışıyor. Çin pazarında kendisini ispatlayan, eski anavatanı İngiltere’de de bir süredir satışta olan MG, artık Türkiye pazarına da giriyor. Doğan Holding çatısı altındaki Doğan Trend Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye’de Ocak ayından itibaren ön satışına başlanacak yüzde 100 elektrikli “ZS EV”, markanın tanınmasına önayak olacak.

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Azası ve CEO’su Kağan Dağtekin, “Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibarıyla ilk teslimatlara başlayacağız. MG’nin elektrikli SUV modeli ZS EV, sunduğu özellikler ve satış fiyatıyla çok ilgi çekecek. 2021’de farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl MG markasıyla 1.000 adede yakın satış hedefimiz var” dedi.

2022’de de sedan modellerini hem benzinli hem elektrikli olarak Türkiye’de satışa sunacaklarını kaydeden Dağtekin, “MG markasını Türkiye’de iyi oturmak istiyoruz. Bu da açıkçası en az iki yıllık bir yoğun çalışma gerektirir” diye konuştu. Türkiye’nin öneminin, özellikle pandemi sonrasındaki yeni dünya düzeninde biraz daha arttığını, lojistik ve üretim anlamında Avrupa’nın yanıbaşında büyük avantaja sahip olduğunu dile getiren Dağtekin, “MG ile ilgili hayalimiz; Türkiye’de iyi bir hacim yakalayıp inşallah bir üretim tesisini burada, Avrupa’ya da hizmet verecek şekilde kurmayı hayal ediyoruz... TOGG ile vizyonumuz daha da genişliyor. Biz dersimizi çalışalım, hedef kurup hayal edelim. Gerisini zaman gösterir” dedi.

Hibrit Suzuki modelleri yolda

Distribütörü oldukları Suzuki markasına da değinen Kağan Dağtekin, 2020’nin son çeyreğinde Swift Hibrit’i satışa sunduklarını hatırlatırken, “Çok olumlu karşılandığını gördük. Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını 4’e çıkaracağız. 2021 yılında Ignis Hibrit, Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit de bu aileye katılacak” dedi.

O, dünyanın ‘en çabuk hızlanan otosu’





Japonya’da doğan ve firma tarafından 0-100 km/s hızlanmasını 1.72 saniyede tamamladığı gerekçesiyle “dünyanın en çabuk hızlanan otomobili” ilan edilen “Aspark Owl”, sonunda satışa sunuldu. İlk önce Japonya’da satışına başlanan tamamen elektrikli bu “hiper” otomobil, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan da siparişler geldiğini açıkladı.

4 elektrik motoru bulunan ve 1985 beygir güç üretebilen Owl’un seri üretimine yakın zamanda başlanacağı belirtilirken, 50 adetle sınırlı olacağı kaydediliyor. Bu araçlardan 20’si Avrupa, 10 tanesi Kuzey Amerika’ya, kalanı da Asya ve Ortadoğu ülkelerine gidecek.

Yaklaşık 4 milyon dolarlık bir fiyattan söz edilirken, üretici firmanın, aslında “otomobil üreticisi” değil, bir mühendislik firması olduğunu da belirtelim. Zira bu otomobil, sadece “şirketin yan işlerinden biri” olarak görülüyor. Bu da aracın değerini artırır mı, düşürür mü bilinmez...