‘Yatırım da yaptık istihdamı artırdık’

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, pandemiye rağmen üyelerinin yatırım yaptığını, işçi çıkarmak yerine ek istihdam yarattığını belirtti

Her sektör gibi otomotiv de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ciddi zorlukla yaşıyor. Özellikle üretim ayağında fabrikaların uzun süre kapalı kalması, ardından da tamamen farklı bir çalışma düzeniyle açılmasının yarattığı karmaşa, bir nebze de olsa atlatılmış gibi görünse de, Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün dediği gibi “ilginç bir yıl yaşanıyor.”

Pandeminin tüm hızıyla sürdüğünü, otomotiv fabrikalarında ve işletmelerde en üst düzeyde önlemlerle işe devam ettiklerini belirten Yenigün, otomotivde kapasite kullanımının ortalama yüzde 57’ye kadar yükseldiğini vurguladı. Pandemi nedeniyle çalışma biçimlerini tamamen değiştirdiklerini hatırlatan Yenigün, “Bir yatırımcı var, yatırımını yapmış fabrikasını kurmuş, çalışanlarını, mühendislerini, Ar-Ge’sini oluşturmuş ve 100 tane araç üretmek üzere maliyetlerini oluşturmuş. Ancak maalesef 57 tane üretiyor. Ekonomik sistem içerisinde bunun ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu takdir edersiniz” ifadelerini kullandı.

Üretimde Ağustos’ta yüzde 44.3, Eylül ayında ise yüzde 4.3’lük artış olduğunu, bunun da kendilerini sevindirdiğini kaydeden Yenigün, “Bir sürü olumsuzluklara rağmen Eylül gerçekten umut verici bir aydı” dedi.

Otomotiv sanayiinde devletin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle değil, kendi rızalarıyla işten çıkarma yapmadıklarını söyleyen Yenigün, “Özellikle ana sanayide çalışanların değerli olduğu bilinciyle bu dönemde çalışan çıkarılmadı, düşünülmedi bile. Zaten böyle bir planımız da yoktu. Bunun en güzel testi de, bir çok firmamızın ilave istihdam sağlaması. Bu kriz döneminde tabii ki devlet destekleri çok değerli ama biz sanayiciler de çalışanlarımızdan ayrılmak değil, tam tersine çalışanlarımızın sayısını artırmak üzere kendimizi kalibre ettik” diye konuştu.

Yeni projeler

Şirketlerin yeni devreye giren projelerinin olmasını, istihdam artışındaki birincil neden olarak gösteren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Yenigün, “İkincisi, pandeminin başında yaptığımız öngörüler doğrultusunda firmaların pandemi konularında hijyen, filyasyon, önlem çalışmaları için yaptığı ek istihdamdır. Şirketlerimizde İşgücü ve üretim süreçlerinin sürebilmesi için ilave istihdam edinildi. Yüzde 4 oranında ek istihdam sağlandı” dedi.

Otomotivin uzun soluklu bakılması gereken bir sektör olduğuna değinen Yenigün, “Otomotiv önümüzdeki 10 yıl, önümüzdeki 30 yıl planı yapan bir sektördür” şeklinde konuştu.

Maksimum tempo

14 üyelerinin birçoğunda maksimum tempoda üretim yapıldığını belirten Yenigün, “Önümüzdeki dönemde vardiyalarımız, tedarikimizi, planlarımızı buna göre ayarladık. Son 3 ayda ciddi bir kapasite kullanım artışına neden olacak. Satışların nasıl gideceğini tam öngöremiyoruz ama olumlu olacağına inanıyorum. İhracattan da iyi rakamlar gelecek ve dolayısıyla son çeyrekle ilgili olumlu rakamlar göreceğimize inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk 9 ayında Türkiye’de 854 binden fazla araç üretilirken, 616 bin adedi de ihraç edildi.

Lüks SUV modelini zorlu yarışa soktu

Lüks otomobil üreticisi Lexus, özel olarak üretilen J201 Konsept SUV aracıyla, kadınların yarıştığı 10 günlük bir maratona başladı.

Her şart ve ekstrem koşula uyum sağlayacak şekilde geliştirilen J201 Konsept, Lexus’un LX SUV modeli üzerine geliştirildi. 8-17 Ekim arasında 10 gün sürecek ve kadınların yarıştığı Rebelle Rally’e katılan J201 Konsept SUV’un direksiyonunda, şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Rachelle Croft ve Taylor Pawley ikilisi yer alıyor. Söz konusu yarışta Kaliforniya ve Nevada boyunca 2 bin km’lik yolda GPS ve cep telefonları da yasak.

Araçta; özel tasarım ön-arka tampon, koruyucular, şnorkel, yeni süspansiyonlar, 17 inç jantlar ve arazi lastikleri, hava kanallı özel frenler yer alıyor. Aracın standart V8 motorunun gücü, 383 HP’den 550 HP’ye çıkarılmış.

Dünyada bir eşi daha yok!

İtalyan süper spor otomobil üretici Ferrari, kişiye özel ve sadece bir adet ürettiği modellere bir yenisini daha kattı. Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen ve müşterisi için özel olarak tasarlanan “Omologata”, yaklaşık iki yılı aşkın bir sürede, tamamen müşterinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlanmış. Marka tarihinde bu fikirle geliştirilen 10. otomobil olan Omologata, pist kabiliyetinin yanı sıra spor yol otomobili özelliklerine de sahip. 812 Superfast temellerinde olan ve ön cam ile farlar hariç tüm gövdede değişiklikler barındıran Omologata’nın iç mekanında da pek çok “eşsiz” özellik kullanılmış. Gösterge paneli ve direksiyon simidi üzerinde yer alan çatlak boya efektine sahip metal parçalar, 1950 ve 60’ların efsanevi GT yarışçılarına, Ferrari motorlarının üst kapağına gönderme yapıyor. 250 LM ve 250 GTO gibi otomobillerde kullanılan dövülmüş boya efekti ve Ferrari F1’de kullanılan iç kapı kolları da geçmişle olan bağları kuvvetlendirerek markanın güçlü mirasını bugüne taşıyor.

Önde konumlandırılmış V12 motora sahip Omologata’da, 812 Superfast’ten alınma 6.5 lt’lik 800 beygir gücündeki standart motorun kullanıldığı sanılıyor. Fiyatıysa açıklanmamış.

Kadınlar pandemide daha çok araç kiraladı

Tüm dünyaya araç kiralama hizmeti veren, Türkiye’nin ilk ve tek yerli dijital araç kiralama platformu vivi.com.tr, araç kiralama verilerini açıkladı. Söz konusu verilere göre, bu yılın ilk 9 ayında kadınların araç kiralama oranları yüzde 30’a yükseldi. Kadın sürücülerin yüzde 95’inin tercihi otomatik vites araçlardan yana oldu.

Vivi Bilgi Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Pandemi, sektörde zorunlu bir dönüşüme sahne oldu. Şehir ofislerinin önemi çok daha fazla arttı, saatlik kiralama popüler bir hal almaya başladı. En çok kiralama İstanbul kentinde gerçekleşirken, araç kiralayan her üç kişiden biri kadın oldu” dedi.

Bu sistem iyi iş yapar gibi görünüyor!

Yeni tip koronavirüs ile birlikte pek çoğumuz, kendimizi evimiz ya da çok iyi bildiğimiz mekanlar dışında hiçbir yerde güvenlmi hissedemez olduk. Buna, kimi zaman otomobillerimiz de dahil olabiliyor. Nitekim bir alışverişten ya da kalabalık mekandan sonra araca geçtiğimizde, kendimizi nasıl dezenfekte edeceğimizi şaşırıyoruz. Dünyaca ünlü Çinli tedarik firması, işte tam da bunu düşünerek, yeni bir hava temizleme sistemi geliştirdi. XiM21S konsepti içinde gelecek yıl tanıtılacak Yanfeng’in bu yeni sistemi, iddiaya göre, araç içindeki Kovid-19 virüslerini UV (ultraviyole) ışınlarla müdahale edip, ortadan kaldırıyor. Şirket yetkilileri, bu sistemle tüm bakteri ve virüslerin yüzde 99.9 yok edilebildiğini savunuyor. Umarız doğrudur...

McLaren’in en hızlısına Türkiye üretimi lastikler

İngiliz süper spor otomobil üreticisi McLaren, bugüne kadar en hızlı tur zamanına ulaşan yeni Super Series otomobili McLaren 765LT için, Pirelli’nin Türkiye’deki motor sporları fabrikasınca üretilen lastikleri tercih etti.

İzmit’te üretilen “Trofeo R” lastikler, Pirelli’nin ünlü araştırma ve geliştirme merkezi tarafından yürütülen yoğun çalışmaların ardından, bu otomobilde istenilen performansı verebilecek hale getirildi. 800 Nm tork (motor çekiş gücü) üreten 765 HP’lik motoru ve aerodinamik mükemmel tasarımıyla dikkat çeken McLaren 765LT, bu yeni lastikler sayesinde pistte harika zamanlara imza atıyor.

Citroen çok fonksiyonlu mobil uygulama geliştirdi

Citroen tarafından Avrupa’nın yanı sıra Türkiye’de de kullanıcıların hizmetine sunulan MyCitroen mobil uygulaması, hayatı kolaylaştıracak pek çok fonksiyona sahip. iPhone ve Android telefonlarda kullanılabilen MyCitroen uygulamasıyla müşterileri kendi kişisel hesaplarını oluşturuyor, böylece birçok çözüm ve hizmeti çevrimiçi kullanma imkanı buluyor. Bu yeni uygulama bakım, sözleşmeler, günlük sürüş bilgileri, konum belirleme, sürüş asistanı, “Arabamı bul” özelliği, acil yardım çağırma ve daha birçok özel hizmete ulaşımı sağlıyor.