‘Yeni dünya için ürün tasarlıyoruz’

Kovid-19 salgını sonrasında “yeni dünya”nın çok farklı olacağını belirten oto kiralama şirketleri, şimdiden kafa patlatmaya başlamış bile. Özellikle bireysel kiralama çözümleri ve dezenfekte işlemlerinin fark yaratması bekleniyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, otomotiv sektöründe alışılmış pek çok şeyi değiştirmesi bekleniyor. Bunlardan biri de kuşkusuz kiralama... Kovid-19 salgını sonrasında “yeni dünya”nın çok farklı olacağı beklendisi, şimdiden kiralama firmalarını düşünmeye ve yeni ürünler geliştirmeye yöneltmiş.

Kiralama sektörünün, özellikle uzun dönemli kiralamada şu ana kadar çok fazla etkilenmediğini belirten Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Araçları kullanan bireyler toplu taşıma tercih etmediklerinden araçları bırakmak istemiyor. Şirketlerse, faizin düştüğü dönemlerde çok uygun fiyata kiraladıkları bu araçları, işleri kısmen daralsa da, geçici bir durum olduğunu düşünerek, sözleşme süresinin bitmesine rağmen bırakmıyor” dedi. Kısa dönemde ise, iç ve dış hat uçuşlarının durması nedeniyle, kaybın daha ciddi olabileceğini vurgulayan Ekici, “Havalimanı ofislerinden yapılan kiralamalarda yüzde 90-95 düşüş var. Öte yandan, müşterilerimizin toplu taşıma yerine araç kiralamaya yönelmelerinden dolayı şehir ofislerindeki kiralamalarda geçtiğimiz dönemlere göre az da olsa bir artış yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Özellikle 15-20 günlük veya aylık kiralamalara rağbet olduğunu belirten Ekici, “Salgının kontrol altına alınması ve kontrollü yeni normale dönüşle beraber kısa dönem ve günlük araç kiralamada bir miktar büyüme bekliyoruz. Çünkü tüketiciler ulaşım ihtiyaçlarını günlük araç kiralamayla çözmek istiyor” diye konuştu.

‘Tasarım yapıyoruz’

Pandemi sonrası yeni dünyanın çok farklı olacağını, bu sürecin, iş yapış biçimleri, çalışma modellerini ve ürünlerini tasarlarken yeniden düşünmelerini gerektireceğini söyleyen Ekici, “Ekiplerimizin belirli bir kısmına, tamamen yeni dönemde sunulacak hizmetlerde ne gibi değişiklikler olabileceğine ilişkin tasarımda bulunmaları görevini verdik. Sadece biz değil, Türkiye’deki hemen hemen tüm kurumsal firmalar bu çalışmayı yapıyor” ifadesini kullandı.

TOKKDER olarak, birçok konuyla ilgili ciddi senaryolar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirten Ekici, günlük ve saatlik kiralamada daha fazla hijyen ve dezenfeksiyona önem verilyeceğini, gerekirse farklı kılıf ve benzeri aparatlar kullanılabileceğini kaydediyor. Bununla birlikte uzun dönemli kiralamanın müşteri kitlesinde bir miktar değişim olabileceğine dikkat çeken Ekici, bireysel kiralamada da farklı süreler ve hibrit sözleşmeler devreye sokulabileceğini kaydetti.

Köpekle yolculuk daha sakin!

İspanyol Seat markası için İngiltere’de yapılan bir araştırma, sürücülerin, araçlarında köpekleri varken daha dikkatli araç kullandıklarını ve direksiyon başında daha az stresli olduklarını ortaya çıkardı.

Yakın zamanda sonuçlanan araştırma, dört ayaklı dostların, sadece evde değil, sürücülerin direksiyon başındaki gerginliklerini de alıp götürdüğünü ortaya koymuş oldu. Nitekim araştırmaya katılanların yüzde 54’ü, “tüylü dostları” araçtayken, direksiyon başında daha dikkatli davrandığını söylemiş. Özellikle yaşları 18-24 arasında değişen ve İngiltere yollarının en riskli sürücü grubu olarak kabul edilen kesimin, köpekleriyle birlikteyken daha sakin araç kullandığı belirlenmiş. 18-24 yaş arasındakilerin yüzde 60’dan fazlası “O varken dikkatliyim!” derken, araştırmaya katılan 55 yaş ve üzeri sürücülerin yüzde 42’si dikkatli olduğunu söylemiş. Yani 55 yaş üstü sürücüler için köpeklerinin araçta olması çok fazla etki yaratmıyor.

Sadece dikkat mi? Araştırmaya katılanların yüzde 35’i, araçta köpekleri varken direksiyon başında daha sakin olduklarını söylemiş.

İtalyan uzmandan bayilere tavsiyeler

Avrupa ve İtalya otomotiv sektörü uzmanlarından olan, İtalya Ca’foscari Üniversitesi’nden Doç. Dr. Leonardo Buzzavo, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) etkinliğinde, bayilere yeni tip koronavirüs nedeniyle oluşan ortama ilişkin tavsiyelerde bulundu. Buzzavo, bayilerin stratejilerini 180 derece değiştirmeleri gerektiğini belirterek, “İkinci el araçlar, servis, yedek parça, finans, aksesuar, garanti uzatma gibi tüm alanları kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın üstesinden gelmeliler. Sıfır otomobil pazarı iyi gitmezse, bu bir sigorta olacaktır” ifadesini kullandı.

OYDER tarafından internet ortamında düzenlenen seminerde, Doç. Dr. Buzzavo’nun katılımıyla Kovid-19 salgınının Avrupa ve İtalya’daki otomotiv bayilerine etkileri ele alınırken, Türk otomotiv bayi temsilcilerinin yönelttiği sorular da cevaplandı. Buzzavo, otomotiv pazarının pandemi sürecinde kısmen olumsuz etkileneceğini belirterek, yakın zamanda özellikle İtalya’da bazı showroomların tekrar açılmasını öngördüğünü ancak çok fazla alışveriş beklemediğini aktardı.

İtalya ve Avrupa’da bayilerin para stoklarının çoğunun ikinci el pazarında olduğunu belirten Buzzavo ayrıca yükselen trend olan elektrikli otomobil pazarında bir yavaşlama olmasını öngördüğünü ifade etti. Buzzavo, “Elektrikli araçlar nispeten pahalı ve şu anda insanların cebinde daha az para var. Elektrikli araçlar önemli olmaya devam edecek ama şartlar değişti. Normal bir pazarda insanların bunu satın almak için sebepleri vardı. Üreticiler elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyorlar ama Kovid-19 bunun zamanlamasını değiştirdi” diye konuştu.

LEGO’dan heyecan verici bir motosiklet...

LEGO, sofistike tarzı ve performansıyla dikkat çeken Ducati Panigale V4 R motosikletini, yaratıcı oyun tutkunlarıyla buluşturdu. 646 yapım parçasından oluşan, 32 cm uzunluğunda, 16 cm yüksekliğinde ve 8 cm genişliğindeki model, ikonik İtalyan motosikletinin görülmeye değer bir “kopyası”nı sunuyor.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R, farklı hızlarda gezinme imkanı sunan bir şanzıman içeren ilk motosiklet modeli olarak öne çıkıyor. Gerçeğine yakın özellikler taşıyan motosiklette, dinamik hareketler için süspansiyonu, ön ve arka disk frenler, egzost borusu, kolayca park etme olanağı sunan destek çubuğu, ön siperlik, gösterge paneli ile dikkat çekiyor. Ve tabii ki Ducati tutkunlarının kalp çarpıntılarını hızlandıran klasik kırmızı rengiyle de...

Dicati ile LEGO’nun yakın zamanda imzaladığı lisans anlaşmasının ardından yaratılan ilk model olan Panigale V4 R, 10 yaş üstündeki tüm LEGO severler için tasarlandı. Yeni model, 1 Haziran’dan itibaren Türkiye’de satılmaya başlanacak.

Yeni Jazz’da ‘orta hava yastığı’ farkı

Honda’nın “Elektrik Vizyon Stratejisi” kapsamında “e: HEV” logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımıyla Avrupa’nın en güvenli otomobillerinden biri olma hedefine ilerliyor. Yeni hibrit teknolojili Jazz, Avrupa’da, sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak dikkat çekiyor.

Yeni nesil Jazz’da yer alan “ön orta hava yastığı”, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak, yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor. Araçtaki 10 hava yastığından biri olan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor, çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor.. Yeni Jazz’da, arka koltuk i-side hava yastığı sistemi de sunuluyor. Arka koltuk minderine monte edilen bu benzersiz çift aşamalı hava yastığı, C sütunu veya kapı bölgesinde olası bir yandan çarpma anında arka koltuk yolcusunu korumak üzere devreye giriyor. Söz konusu hava yastığı, yeni Honda Jazz’ın 1.203 litreye varan bagaj hacmi sunmasını sağlayan “Sihirli Koltuklar” özelliğini etkilemiyor.

Ön orta hava yastığına ek olarak, sürücünün diz bölgesindeki SRS hava yastığı, bu bölgedeki yükleri azaltırken tüm vücudun ileri hareketini baskılayarak baş ve göğüs bölgesi koruma performansının iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Toyota’nın hibritleri 15 milyon adedi aştı

Toyota, 1997’de otomobil teknolojisinde devrim yaratan çevreci Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 15 milyon adedi aşmayı başararak, bu teknolojideki öncülüğünü bir kez daha ortaya koydu. Toyota’nın Avrupa’daki hibrit araç satışları da, 2.8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya imza attı. Toyota’nın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu rakam yüzde 63’e yükseldi.

Avrupa’da elde ettiği bu satış adetleriyle birlikte 2020 ve 2021 yıllarında Avrupa Birliği karbondioksit emisyonlarının azaltılması hedeflerinde de Toyota, lider üretici kimliği ile dikkat çekti. Toyota, Türkiye’de de 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı. Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu.