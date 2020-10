Yerli otoya enerjik imza

Yerli oto TOGG’un bataryası için önde gelen üretici Farasis iş ortağı seçildi. Bataryalar Türkiye’de üretilecek, ortak şirketle çevre ülkelere enerji depolama çözümleri sunulacak



Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis’i iş ortağı olarak seçti.



TOGG ve Farasis tarafından, Bilişim Vadisi’nde TOGG Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla imzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de değerlendirildiği bildirildi.







Anlaşmaya göre TOGG’un batarya modülü ve paketinin Türkiye’de üretileceği aktarılan açıklamada, iki şirketin, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceği ifade edildi. 2021 başında ortak girişim şirketinin kurulması hedefleniyor.



Ortak girişim şirketinde tarafların en önem verdikleri konuların başında yerlilik geldiği belirtilirken, iş planı dahilinde batarya hücresinin de Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesi konularının da detaylı bir şekilde değerlendirileceği, özellikle hücre kimyası konusunda geliştirilecek yetkinliklerin uzun vadede her iki tarafa da büyük katkı sağlayacağı kaydedildi.



TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Farasis ile birlikte kurulacak ortak girişim şirketi de ülkemizin enerji sisteminin verimliliğini artırmaya aday bir girişim olacak, ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, temiz ve verimli bir enerji sistemi geliştirmemizi hızlandıracak” dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ise şunları söyledi:



“2018’den bu yana 30’un üzerinde küresel batarya tedarikçisini değerlendirmiş, bunların içinden teknik, ticari ve stratejik kriterlerimizi en iyi karşılayan, dünyanın önde gelen Li - Ion batarya üreticilerinden Farasis batarya iş ortağımız olarak seçilmiştir. Bu iş birliği elektrikli araç bataryası üretmenin ötesine geçecek, ülkemizde batarya Ar - Ge yetkinliklerini geliştirecek, otomotiv üreticilerinin elektrikli araç projelerini Türkiye’ye taşımalarını tetikleyecek, Farasis’in ürün gamında bulunan otomotiv dışı enerji depolama ürünleriyle birlikte enerji depolama işini büyütecek ve ortak girişim şirketinin kendi geliştireceği markasıyla, sorumlu olduğu bölgede Farasis’in münhasır temsilcisi olarak çok önemli yeni bir ekonomik değer üretecektir.”









Farasis Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Yu Wang Türkiye’nin bölgesindeki en önemli otomotiv ülkelerinden biri olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Türkiye’deki gelişmiş otomotiv birikimini kullanarak elektrikli araçlar geliştirmek ve üretmek üzere yola çıkan TOGG ile iş birliği yapmak bizim temel stratejilerimiz doğrultusunda attığımız doğal adımlardan biri oldu. TOGG doğru zamanda, doğru yerde, doğru işi yaparken, batarya konusunda öncü şirketimizin iddialı büyüme planlarını desteklemek için biz de elektrifikasyon için bir sonraki büyük pazar olarak gördüğümüz Türkiye’den daha ideal bir lokasyon, TOGG’dan daha ideal bir ortak düşünemezdik.”









Nitekim bugüne kadar ‘alanlarının en iyisi’ denilebilecek firmalarla çalışan TOGG, bu kez de, benzer bir tercih yapmış. 2002 yılında Çin’de kurulan ve şu an 3 binden fazla çalışanı olan Farasis, lityum ion batarya hücreleri, batarya modülleri ve büyük batarya sistemleri geliştirmesinin yanı sıra üretimini yapıyor.



Çin’de iki tesisi bulunan şirketin ana müşterisi, kuşkusuz BAIC ve Great Wall başta olmak üzere Çinli otomotiv üreticileri. Ancak bu yıl Mercedes - Benz ile anlaşmaya varan şirket, Alman üreticinin elektrikli araç üretimi için batarya hücrelerini temin edecek.



Tabii bununla da kalınmamış, Mercedes’in bağlı olduğu Daimler, Farasis’in yüzde 4 hissesini almış. Mercedes’in tamamen elektrikli “EQ” ürün gamı da, kalbinde Çin merkezlfirmanın bataryalarını taşıyacak.



Hemen şunu belirtmeliyim ki, bataryalarda kullanılan “hücre”, bataryanın tamamı kadar önemli bir parça. Zira elektrik enerjisini depolanması konusunda ciddi fonksiyona sahip ve pil maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bununla birlikte dünyada da üreticiler, özellikle elektrikli araçlar konusunda benzer işbirlikleri yaptı, yapıyor. Örneğin BMW, Ford gibi üreticiler, bunlardan birkaçı.



Özellikle Japon batarya üreticileriyle anlaşmalar yapmış durumdalar. Amerikan merkezli elektrikli araç ve evlere yönelik enerji depolama sistemleri üreticisi Tesla da, her ne kadar bataryaları kendi bünyesinde üretse de, sadece batarya hücresi konusunda çalışan çeşitli firmaları satın alarak ya da onların büyük hissedarı haline gelerek yürüyor. Yani hücre üretimi, her ne kadar kendisi batarya ve enerji depolama üreticisi olsa da, Tesla’nın asli faaliyeti değil.



Peki, bu ve benzeri adımlar TOGG için ne anlam taşıyor? TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, araçlarında kullanılacak bataryaları kendilerinin üreteceğini ve gerekirse ünlü firmalara da üretim yapabileceklerini söylemişti. İşte, Farasis ile kurulan “ortaklık”ın amacı bu... Bu konuda ilerlemiş Farasis ise, bu üretimin daha çabuk olması anlamına gelecek. Yani batarya hücresi geliştirmek için zaman harcanmayacak... Bunun yerine yazılıma yoğunlaşılacak mesela...

Kısacası, bu ve benzeri anlaşmalar, TOGG’un adımlarını hızlandıracak, ürünün söz verildiği zamanda yollara çıkmasının önü açılacak...