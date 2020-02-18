Bu şehir takımına sahip çıkıyor

Bergama her yönü ile örnek bir kent. İyi yönetilen bir şehir olarak da çok iyi. Tarihi ve kültürel dokusuyla gezilecek ve görülecek bir kent. Her hafta sayısız turisti ağırlıyor.

Pergamon ya da bugünkü adıyla Bergama; tarihine, kültürüne, sanata ve tıbba yaptığı katkılara, dünyaca ünlü halılarına, Hristiyanlık tarihindeki önemine ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olmasına rağmen, hak ettiği yerde olamayan bir kent...

Futbolda da aynı şekilde. Kentin tek bir takımı var, Bergama Belediyespor. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e gerileyen bir takım...

Geçtiğimiz hafta, Aliağa’da yıllarca İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan, halk tarafından çok sevilen Bergama’ya da İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Metin Kartal ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun davetlisi olarak ilçeye gittim.

Hem gezdik hem de eski dostlarla hasret giderdik.

“Gönül ne kahve ister ne kahvehane’’ demişler... Bir şehir, kalabalıklarla değil, sohbeti güzel insanlarla oturunca güzelleşiyor... Bir şehir tek başına çay içerken de güzel tabii ama çay bardaklarının, kahve fincanlarının sayısı artıkça da bambaşka güzel..

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Tabiki İzmir’den kalkıp Bergama’ya gitme nedenim sadece dostları görmek değildi. TFF 3. Lig’de geçen sezon küme düşmenin acısını yaşayan Bergama Belediyespor’un bu sezon Bölgesel Amatör Lig’de yapmış olduğu muhteşem çıkışa tanıklık etmek istedim.

Bergama Belediyespor grupta oynadığı 18 maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle 50 puan topladı ve en yakın takipçisi Yunus Emre Belediyespor’a 10 puan fark atarak ligin bitmesine 8 hafta kala büyük avantaj yakaladı.

Sloganları da: “Biz Bergama Belediyesporuz. Büyük taraftarımızla, tarihi kentimizin enerjisiyle şampiyonluğa yürüyoruz”. Analarının ak sütü gibi de bu şampiyonluğu hak ediyorlar. Çünkü Bergama’da muhteşem bir kenetlenme söz konusu.

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Spor ve sporcu dostu bir Emniyet Müdürü’ne sahipler. İçeride dışarıda Bergama Belediyespor’u yalnız bırakmayan bir isim Metin Kartal. Takımın gizli kahramanı o...

Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, kulübün büyük destekçisi.

Kulüp Başkanları Bilir Atalay, günümüz yöneticilerinden çok farklı. O da spor aşığı bir başkan. Ayağına geçirdiği kramponları ile antrenmanlara eşlik ediyor. Kulübü tek başına finanse ediyor. Bir kulüp başkanı, yönetimi, futbolcusu, taraftarı ve teknik direktörü ile bir bütündür. Ne mutlu ki Bergama Belediyespor’da başarı bileşenlerinin hepsi buluşmuş.

Şehir, esnafından çalışanına, yaşlısından gencine pür dikkat Bergama Belediyespor’dan gelen sevinçli haberlere kilitlenmiş. Çarşı merkezi dev Bergama Belediyespor bayraklarıyla donatılmaya başlandı bile....

Ne mutlu onlara. Futbola siyaset karıştırmadan, kentin takımının başarısı için güçbirliği yapmışlar. Yolun sonu şampiyonluk olsun Bergama Belediyespor.

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İnsan içinden geçiriyor. Bu birliktelik İzmir’de niye tam anlamıyla oluşturulamıyor? Neden güçbirliği söylemleri sözde kalıyor?

İzmir’in ismini taşıyan, Cumhuriyet’le yaşıt, Süper Lig’de toplamda 10 sezon mücadele eden, Türk futboluna Taçsız Kral Metin Oktay’ın yanı sıra Tarık Gencay, Seyfi Talay, Sami Özok, Arif Kocabıyık gibi unutulmaz oyuncular kazandıran İzmirspor buna en büyük örnek. Neden bu kulübe sahip çıkılmıyor?