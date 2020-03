Bu salgın hastalık günleri, bir süre sonra bitecek.

Ancak; bu iş bittiğinde ve hastalığı yendiğimizde, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Dünyanın tüm ülkelerini de içine alacak olan ekonomik çöküntü, herkesi etkileyecek.



Eski alışkanlıklarımız değişecek.

Yıllardır her şeyi hor kullandık, ihtiyaç duymadığımız şeylere sahip olmak istedik.

Savurganlık yaptık. Daha çok para, daha çok harcama...

Bir gün su kaynaklarımızın azalacağını ve doğaya karşı işlediğimiz suçların başımıza büyük dertler açabileceğini düşünmedik.

Bilimin gösterdiği yoldan saptık.

Daha fazla para için toprağın, suyun ve havanın kirletilmesine ses çıkarmadık.

Bundan sonra eskisi gibi savurgan olmayacağız belki.

Daha tutumlu olacağız. Öz kaynaklarımıza yöneleceğiz.



Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz.

Evde okunmuş olan dergi ve gazeteleri bir kez daha hatim ettik.

Okunmuş kitapları bir kez daha okuduk. Sosyal medyada çağ atladık.

Önümüzde bilgisayar, o olmazsa cep telefonu... Evde böyle geziyoruz.

Bir şeyler paylaşıyor, beğeniler ve yorumlar yapıyoruz.

Anılarımızı tazeliyoruz.



Mesela futbol dünyası...

Bu salgının yarattığı ekonomik küçülmeyle eskisi gibi, büyük paralarla, büyük transferler yapamayacak. Kulüpler küçülecek.

Dünyayı sarsan virüs her şeyi altüst etti...

Bütün hayat durma noktasına geldi.

Spor faaliyetlerinden tutun da eğlence, lokanta, kahvehane, cami, okul, iş yerleri...

Şimdi ‘evde kalma’ zamanı. Mesele öyle basite alınacak bir mesele değil!



Şimdi gelelim işin spor tarafına...

Futbolun üst noktası FIFA ve UEFA, bütün uluslararası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonları bir yıl erteleme kararı almıştı.

Bunun devamında Olimpiyat Komitesi de, Japonya’da düzenlenmesi planlanan olimpiyatları erteleme kararı aldı.

Anlaşılacağı gibi, tüm organizasyonlarda bir erteleme var.

Bu ertelemenin hem bireysel sporları ve sporcuları hem de takımları, yani kulüpleri epeyce zora sokması kaçınılmaz!..

Bütün mesele, burada kaynak akışının durması...

Sponsorların oynanmayan müsabakalara ne derece para aktaracağı malum!..

Futbol takımları da aynı düzenin içinde...

Zamanı gelen ödemeler, futbolcu ödemeleri, verilen taahhütler velhasıl süreçlerin devamı gibi...

Şimdi ne olacak?

Bu süreçte ayakta kalan sağlar bize yeter misali mi olacak?

Doğru yönetimler ayakta kalacak, diğerleri ise sonu belli olmayan bir yola girecek.

Ülkemizdeki futbol kulüplerinin vay haline!

Bu kadar borç yükü altında hayatlarını nasıl idame ettirecekler?

Virüs olayı da ileride bazı ciddi tedbirlerin alınmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Özellikle ülkemizdeki kulüplerin idari yapısı bir an önce yeni bir yasayla güncellenmelidir.

Nasıl ki Çin’de esen bir rüzgâr, çok kısa bir sürede dünyayı sarmışsa, gelecekte bunun başka bir fırtınaya dönüşmeyeceğinin garantisini kim verebilir? Bu koronavirüsten ders çıkarmamız gerekir.

Şimdi ayakta kalma dönemi...

Bunu, iyi programlama yapanlar başaracak.

Geri kalanların ayakta kalma şansı az.



Hepimiz için sancılı hayat, en azından önümüzdeki iki ay daha devam edecek gibi görünüyor. Temennimiz, daha da uzamaması...

Zira, süre uzadıkça ekonomik durumun toparlanması da güçleşecektir. Ama şimdilik, zorunlu değilseniz lütfen dışarı çıkmayın.

Her şeyin telafisi mümkün oluyor da, sağlığınızı kaybettiğinizde geri kazanmanız kolay olmuyor.

Evde kalın, sağlıklı kalın.