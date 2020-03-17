TFF ve MHK, bu haksızlığa son verin!

Bölgesel Amatör Lig’de sezon başından bu yana 21 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp 49 puanla 2. sırada zirve yarışını sürdüren Çiğli Belediyespor, ligin bitimine beş maç kala, geçen Pazar günü rakibi Yalovaspor’u sahasında ağırladı. Erken final niteliğindeki karşılaşmaya Türk futbolunda sık karşılaştığımız hakem hataları damgasını vurdu. Futbol, adaleti olan bir oyun değildir. Futbol adaletsizdir. Buna bir de kötü hakem yönetimi eklenince futboldan alınacak bütün zevk yok oluyor. Buna son örnek hakem Selim Özen oldu...



BAL 10. Grup’ta haftanın kritik karşılaşması Çiğli Belediyespor-Yalovaspor maçı oynandı. Herkesin gözü kulağı İzmir’deydi.

Emek vermek zor ama düdük çalmak gerçekten çok kolay, bunu bir kez daha gördük. Maçın hakemi Selim Özen, sahada tel tel döküldü. Maça hazırlanamadığını ve altından kalkamayacağını kendisi bile anladı. 90 dakikalık maçta çaldığı düdükler ve kural hatalarıyla maçın önüne geçti.

Özellikle maçın 75. dakikasında hakem, Yalovaspor’un 17 numaralı oyuncusuna sakatlık numarası yaptığı için ikinci yardımcı hakemin önünde sarı kart gösterdi. Pozisyonun ardından Yalovaspor’un 17 numaralı oyuncusu Çiğli Belediyesporlu oyuncuyu iteklemeye başladı. Bu anda iki takım arasında tartışma çıktı ve Yalovaspor Teknik Direktörü, oyuncusunun ikinci sarıyı göreceğini anlayıp oyundan almaya çalıştı. Fakat hakem tartışmaya giren iki oyuncuya da sarı kart gösterdi. Ancak hakemin atladığı bir şey vardı...

Gösterdiği sarı kart, Yalovasporlu oyuncunun ikinci sarı kartıydı ve kırmızı karta dönmeliydi. Ancak öyle olmadı.

Hakem arkadaşımızın kurallardan da bihaber olduğu gerçek. Ceza kuralı der ki, “Kartı gösterecek hakem, disiplin uygulaması yapılacak oyuncuyu dikkatle belirlenmeli ve diğer oyunculardan ayırmalıdır.”

Fotoğraflarda ve videoda görüldüğü gibi bu hakem arkadaşımız, ihlali yapan oyuncuya 30 metreden ve 3 oyuncunun bir arada olduğu, birinci yardımcı hakemin önünde kartını gösterdi. Aslında gösterdiği oyuncu 17 numaralı Yalovasporlu oyuncu ancak yapmış olduğu hatayı kapatmak adına raporunda, “Kartı olmayan oyuncuya gösterdim” diyecektir. Çok yazık... Eskiden ‘tetikçi’ diye tabir edilen hakemler vardı. Bir maçı A takımından alıp B takımına rahat rahat verirlerdi. Şimdi çok şey değişti. Böyle hakemler genelde kalmadı. Ancak yine de içlerinde çürük elmalar da yok değil. Hakem, yönettiği oyunun kurallarını iyi bilir, korkmadan maç yönetir ve her maçına, “Bu benim son maçım, yarın hakemliği bırakıyorum” düşüncesiyle çıkarsa maçta gördüğünü verir ve olabildiğince az hata yapar. Türkiye’de profesyonel liglerin en tepesinden amatör liglere kadar futboldan daha çok hakemlerimizin yaptığı bariz hataları konuşuyoruz. Elbette sahipsiz bırakılan, yayını bile olmayan alt liglerde bunun faturası çok ağır oluyor.



Baktığımız zaman özellikle ligin son dört haftasında 90+ dakikalarda penaltılarla maçlarını kazanan Yalovaspor ve hakemler gözden kaçmıyor. Kaldı ki Çiğli Belediyespor’un bu sezon hakemlerden çektiği de ilk değil. Sezon başından itibaren Çiğli Belediyespor’a karşı sistematik bir şekilde yapılan haksızlıklardan bazıları şöyle:

Gebzespor-Çiğli BLD maçı: Tüm kurallara aykırı olmasına rağmen müsabakaya Gebze’de esnaf olan bir hakem atanmıştı. Karşılaşmada Çiğli’nin yüzde yüz golünü vermeyen hakem, Gebze lehine verdiği penaltı ile Çiğli BLD’nin sezonun ilk yenilgisini almasına neden olmuştu. Çiğli Belediyespor yöneticilerinin söz konusu hakemin Gebze’de esnaf olduğuna dair belgeler eşliğinde TFF’ye yaptıkları resmi itirazlar da sonuçsuz kalmıştı.



Beşyüzevler-Çiğli BLD maçı: Geçen hafta sonu oynanan Beşyüzevler maçında karşılaşmanın hakeminin protokol tribününden de duyulacak şekilde Çiğli Belediyespor oyuncularına karşı sert ve tahrik edici konuşmalarının yanında, takım aleyhine verdiği iki penaltı ile maçın beraberlikle sonuçlanmasında etkili olmuştu.



Beşyüzevler-Yalovaspor maçı: Şampiyonluğu belirleyecek maçlardan biri olan müsabakada maç 1-1 devam ederken 90+3’te yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmasına rağmen orta hakemin Yalovaspor lehine penaltı vermesi ile karşılaşma Yalovaspor’un 2-1 galibiyetiyle tamamlanmıştı.



Yalovaspor-İlimtepe Kullarspor maçı: Karşılaşma 1-1 devam ederken 90+5’te hakemin yanlış ve haksız verdiği penaltı kararıyla, Yalovaspor yine sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Asla yanlışa taviz vermeyeceğini düşündüğüm ve görüntülerde de net bir şekilde görülen kural hatasına TFF ve MHK’nin sessiz kalmayacağına, doğru kararı vereceğine inanıyorum.

“Çiğli Belediyespor’u kimseye yedirmem”

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta evinde lider Yalovaspor’a 1-0 yenilerek zirveyi ele geçirme fırsatını kaçıran 2. sıradaki Çiğli Belediyespor, maçın hakemi Selim Özen’in kural hatası yaptığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazda bulunacak.Bitime 4 maç kala zirvede rakibinin 5 puan gerisine düşen İzmir ekibi, oyunun son bölümünde rakibin 10 kişi kalmamasına isyan etti. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Hakem aynı oyuncuya iki kere sarı kart gösterdiği halde kırmızı kart vermeyerek kural hatası yapmıştır. Kamera kayıtları ile birlikte itirazımızı yapacağız. Ne masabaşı ne de saha içi oyunlarla Çiğli’nin hakkını kimseye yedirmem” dedi.