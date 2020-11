2021 yazında festivaller geri dönebilir mi?

Konserlerin, festivallerin yapılamaması dünya çapında yüz binlerce insanın işsiz kalmasına neden olmuştu. Bu yıl aşı haberiyle birlikte umutlar giderek artıyor











2021 yazında festivaller yapılacak mı? Şu ara sektördeki en önemli soru bu. Yüz binlerce çalışanın kaderi buna bağlı. Glastonbury Festivali yönetimi, henüz aşı müjdesi ve iyimserliği ortamlara yayılmadan 26 Ekim’de avukatları aracılığıyla bir açıklama yaparak, 2021’de festivalin yapılacağını, hazırlıkların buna göre devam ettiğini duyurmuştu. 2020’de 50’nci yılını kutlayacaktı festival ve efsane bir kadroyla festival tarihinin en büyük, en görkemli kutlamalarından biri olacaktı. Pandemi işi bozunca her şey bu yıla kaldı. İkinci dalgayla birlikte yine soru işaretleri belirirken gelen bu açıklama moralleri düzeltici nitelikteydi.

Herkesin kafasında şu soru var: Acaba normal bir yıl yaşayabilecek miyiz? Bundan bir yıl önce her şey normal olsun diye hayaller kurmak akla gelmezdi. Herkes mükemmelin peşindeydi. Şimdi yeni mükemmel eşittir normal.

Glastonbury 23-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek ve geçen yıl bilet alanlar otomatikman biletli sayılacak. Eğer festival düzenlenirse sanırım dünyanın normale dönüşünün en önemli işaretlerinden biri olacak. Eğer iptal olursa 2021’i de pandemi dönemine dâhil edebilir ve umudu kesebiliriz. Normalleşme için 2022’yi beklemekten başka çare de kalmaz. Sektör bu sürede dayanabilir mi? Göreceğiz.

Yılbaşı konseri

Dua Lipa’nın 27 Kasım’daki “Studio 2054” konseri merakla bekleniyor. Biletler 30 Ekim’de satışa çıktı. Ortalama 12 pounda (şimdilik 120 lira civarı) satılıyor. Dua Lipa “Future Nostalgia” adlı yeni albümünü 27 Mart’ta yayımlamış, ama pandemi yüzünden turne iptal olmuştu. Canlı yayınlanacak bu performansı erken bir yılbaşı konseri olarak kabul ettim ve şimdiden evde hazırlıklara başladım. 27 Kasım gecesi bütün dünyayla aynı anda kendimi gerçek bir konsere gitmiş gibi hissetmeye çalışacağım. Öte yandan “çok boyutlu yeni nesil online konser deneyimi” diye anlatılan bu etkinliğin nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum. Bundan sonraki online etkinliklere bir örnek oluşturacağı kesin. Gösteride, geniş bir dansçı ekibinin yanı sıra sürpriz starların katılımı da bekleniyormuş. Bir hangarda gerçekleşecek konserin evlere 10 pound gibi bir ücretle ulaşması bana kalırsa yeni konser endüstrisi hakkında bir fikir veriyor. Böyle bir konserin bileti normalde 100 pounddan az olmazdı. Konseri ayrı, rakamsal sonuçları ayrı bir merakla bekliyorum.

Karantina eğlencesi: Domestic Disco

Jarvis Cocker, İngiliz alternatif müzik sahnesinde önemli bir karakter. Gerek BBC Radio 6 Music’teki programı, gerek Pulp sonrası solo projeleriyle her zaman müzik dinleyicisini yakalamayı başarıyor. Pandemi döneminde ilk dalga sırasında “Domestic Disco” adıyla bir dizi live etkinlik yapmıştı. Aşırı derecede samimi ve mütevazı bir işti bu. Evinin salonuna bir DJ set kurmuş müzik çalıyor ve bu performansı Instagram hesabından canlı yayınlıyordu Cocker. Prodüksiyon olarak sadece bir iki ışık ve elinde içkisi vardı. Bir süre sonra Instagram hesabı canlı yayın sırasında şahane bir buluşma ortamı olmuştu. Bir yandan akan mesajlara bakıp diğer yandan müzikle dans etmek ve sıradaki şarkıyı tahmin etmek çok eğlenceliydi. Birinci dalganın sonunda bittiğinde keşke devam etse diye düşünmüştük. İkinci dalga ve karantina geri gelince Domestic Disco da geri geldi. Cumartesi akşamı yani bu akşam daha iyi bir planınız yoksa yiyecek içecek alın ve Jarvis’in Instagram’ını açın. Şahane bir ev partisi ortamında biraz olsun gündemi unutabilirsiniz.

Hafta sonu müzikleri



AC/DC’nin uzun zamandır beklenen yeni albümü “Power Up”, dün (13 Kasım Cuma) piyasaya çıktı. Yüzde yüz eski usul rock. “A Shot in the Dark” ve “Realize” bu albümden yayınlanan iki single’dı ve hiç şaşırtmamışlardı. Albüm baştan sona AC/DC’nin artık marka olmuş sound’uyla yürüyüp gidiyor. AC/DC için pek çok tanım yapılabilir. Bunlardan en anlamlısı istikrar olurdu herhalde.



Billie Eilish’in bu hafta sonu itibarıyla her yerde duyacağınız yeni şarkısının adı “Therefore I Am”. Her zaman olduğu gibi ağabey, prodüktör ve müzisyen FINNEAS imzasını taşıyor. Hit olacağına kesin gözüyle bakıyorum. Ben bu yazıyı kaleme alırken “Bad Guy”, YouTube’da bir milyarı geçen videolar arasına girdi. Eilish günümüzün en büyük yeni nesil starı olmaya devam ediyor.



Yeni nesil starlardan çok büyük olacağına emin olduğum BENEE de bu hafta yeni bir şarkıyı stream platformlarına teslim etti. “KOOL” adındaki şarkı, Yeni Zelandalı genç sanatçının bir süredir seri olarak yayınladığı single’ların devamı niteliğinde. Şu ara Billie Eilish’in izinden giden hafif karanlık sound’lu şarkılar yükselişte. BENEE de bu yolda gidiyor.



Emir Taha, Londralı genç bir sanatçı. Bir süre önce yayınladığı “Huyu Suyu” adlı şarkıya önceki hafta bir de video çekti. Bu video şu anda gayet iyi izlenme alıyor. Bu hafta Emir Taha’nın yeni şarkısı “Baka Baka” yayınlandı. İngilizce ve Türkçe sözlerle kendisini ifade eden genç sanatçı, Türkçe melodilerin etkisinin hissedildiği bir R&B tarzı tutturmuş görünüyor. Bu ikisi, pek çok başka örneğin de son dönemde kanıtladığı üzere birbirine şaşırtıcı derecede uyuyor.



Keşif



Hope Tala adını duymadıysanız benden duymuş olun. Batı Londralı 21 yaşındaki sanatçı, Bristol Üniversitesi’nde İngiliz Dili okumuş. 2018 tarihli “Starry Ache” ve 2019’da yayınlanan “Sensitive Soul” adlı iki EP çalışması var. Geçenlerde “Crazy” adlı bir single yayınladı. Soul seviyorsanız, pop ve soul arasındaki geniş alanda dolanmaktan hoşlanıyorsanız takibe alın.