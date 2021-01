5 maddede 2021 trendleri

Türler arasında çizgiler giderek azalıyor, stream altın çağını yaşıyor, trap, reggaeton, K-Pop yükselişini sürdürecek, canlı müzik görkemiyle dönecek, sosyal medya önemini koruyacak









1 - Türler arasındaki çizgiler yok olmaya devam edecek



Türler arasındaki çizgilerin giderek flulaştığı bir dönemdeyiz. Bugün bir müzisyen için rockçı, rapçi, şucu bucu demek giderek imkânsızlaşıyor. Popüler müziği tarif etmeye yetecek kavramlar değil artık bunlar. Türlerin birbirine karışması öncelikle dinleyicinin buna izin vermesiyle mümkün oldu. Dinleyicinin buna izin vermesi de stream servislerinin sonsuz imkânları dinleyicinin önüne sermesiyle gerçekleşti. Stream öncesi dağıtım kanallarında kendilerine yer bulamayan birçok yerel sanatçı ve yerel tür bu sayede yaygınlaştı. Dinleyici yeni şeyleri keşfetmeye devam ettikçe pop müziğin çehresi de değişti. Bugün her tür sanatçının ünlü olma ve sesini dünyaya duyurma şansı var. Eskisi gibi köşeli bir dünya yok.



2 - Stream ve plaklar



Pandemi müziği değiştirdi. Konserler ve festivaller artık yapılamayınca son 20 yılda büyük bir aşama kaydeden canlı müzik endüstrisi durdu. Stream ise altın çağını yaşadı. Bütün dünyada stream rakamları inanılmaz bir ivmeyle büyüdü. İnsanlar evde oturunca elbette bu çok normal bir sonuç. 2021’de bu büyüme devam edecek. Stream hiç olmadığı kadar yaygınlaşacak. Ancak müzik dinleme biçimimiz sadece stream etmekten ibaret olmayacak. İlginç bir biçimde plak satışları da büyümeye devam ediyor. İngiltere ve ABD gibi büyük pazarlarda pandemi süresince plak satışlarında büyüme gerçekleşti. İnsanlar mümkün olduğunda mutlaka plakçılara gidip albüm satın alıyor. Ancak bugün plak satışlarının büyük bölümü online satışlardan oluşuyor. Stream ve plak, çağımızın müzik dinleme biçimleri olarak öne çıkmaya devam edecek 2021’de de.









3 - Trap, Reggaeton, K-Pop, EDM



Türler giderek birbirine karışırken belli türlerin yükselmeye devam ettiğini göreceğiz. Trap altyapılı her tür müzik popülerliğini koruyacaktır. Reggaeton Latin coğrafyasından dünyaya hızla yayıldı ve 2021’de de bu yayılma devam edecek. Latin sanatçıların bütün dünyada listelerde hep en üst sıralarda yer alacağını düşünebiliriz. İngilizce dünyadaki hâkim pop müzik dili olma özelliğini yitirme yolunda. K-pop ve Reggaeton Korece ve İspanyolca şarkıların da listeleri salladığını kanıtladı. 2020’de İspanyolca bir albüm ilk kez Billboard 200 listesinde bir numara oldu (“El Ultimo Tou del Mondo”, Bad Bunny). K-Pop 2021’de büyümeye ve popülerleşmeye devam edecek. 2020’de BTS ve Blackpink başta pek çok K-Pop grubu stream rekorları kırdı. İşin ilginci K-Pop bugün klasik anlamda Batılı pop müziğini yaşatan sanırım tek müzik türü. Bu tip şarkılar artık Batı ülkelerindeki sanatçılar tarafından yapılmıyor. Yapılsa da ilgi görmüyor. Sadece K-Pop ekipleri 90’ları andıran bu “boy band” “girl band” müzikleriyle dünya çapında başarılı olabiliyor.









4 - Canlı müzik büyüyerek geri dönecek



Pandemi sırasında canlı müzik durdu. Ancak aşının bulunmasının ardından büyüyerek geri dönecektir. Çok büyük festivallerin kalabalık rekorları kırarak geri döneceğini tahmin ediyorum. Yine de 2021 yazını bunun için erken bulanlardanım. Aşı gelmiş de olsa virüsteki yeni mutasyonlar hayatın normale dönmesini geciktiriyor. 2022 sanırım daha mantıklı bir tahmin canlı müziğin normale dönüşünü beklemek için. Ama geri dönüşü muhteşem olacak ona eminim. Sosyal mesafeli konserler ve etkinliklerin gelecekte yeri olmadığını düşünüyorum.



5 - Sosyal medya müzik keşfetmede önemini koruyacak



Sosyal medya müzisyenler ve dinleyicileri arasındaki mesafeyi kısalttı, hatta sıfıra indirdi. Bugün dinlediğiniz sanatçının hesabını takip ederek ne yediğini bile görebilirsiniz, ama acaba bunu istiyor muyuz artık? Bu kadar içli dışlı olmak, sanatçı-dinleyici ilişkisine zarar veriyor mu? Yanıtım büyük bir evet. Sosyal medyada olmayan ya da her dakika aktif olmayan sanatçılar benim gözümde daha değerli. Müzisyenler mesajlarını, hikâyelerini şarkılarla anlatınca daha çok hoşuma gidiyor. 2021’de bu değişir mi emin değilim. Ama sosyal medya önemini koruyacak. İnsanlar bugün müziği platformlarda stream ediyor ama hâlâ en büyük keşif mecrası sosyal medya. Özellikle de Tik Tok. Yeni şarkıların patladığı ve ilk kez duyulduğu alan olarak sosyal medya 2021’de önemini koruyacak. Twitter giderek gerilerken Tik Tok ve Instagram bu alanda yükselişine devam ediyor.