Bir Harry Potter macerası

Geçenlerde Londra’nın kuzeyinde yer alan Warner Bros. stüdyolarını dolaşma fırsatımız oldu. Burası Harry Potter filmlerinin çekildiği yer. Stüdyoya adım attığınız andan itibaren gördüğünüz her şey filmde kullanılan objeler, dekorlar, kostümler ve mekânlar. Her şey olduğu gibi korunmuş. Filmde yer alan oyuncular dışında her şey burada tutuluyor.



Açıkçası, üzerinden yıllar geçmesine rağmen Kovid döneminde bile hayli ilgi var buraya. Kapıda upuzun bir kuyruk vardı. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor ancak yine de bitmeyen Harry Potter çılgınlığı şaşırttı.



Ama asıl ilgi çekici olan ne dekorlar ne de burada yer alan yüzlerce, binlerce ilginç nesneydi. İlgimi çeken şey, bu stüdyoların sekiz filmin çekildiği 10 yıl boyunca başrol oyuncularına ev olmasıydı. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint film çekilmeye başladığında 12, 11 ve 13 yaşındaydılar. Film bittiğinde yetişkin olmuşlardı. 10 yıl boyunca bu stüdyolarda yaşadılar. Doğum günlerini burada kutladılar, burada yiyip içtiler, burada okula gittiler ve hayatlarının en önemli 10 yılını bu stüdyolarda geçirmiş oldular. Açıkçası, tur başlamadan izlenen filmde kendi ağızlarından anlatılan bu tecrübeyi dinlemek gezinin en ilginç yeriydi.

Yetişkin insanların her gün işe gitmesi, hayatını bu tempoyla şekillenmesi normal. Ama insanın en önemli gelişim döneminde okul yerine stüdyolara gelmesi, herkesin izlediği yolu izlememesi acaba nasıl bir his? Okulu, arkadaşları, sıradan bir çocuğun sahip olduğu her şeyi ıskalamak.



Kızımın ise ilgisini çeken şey ise karanlıkların içinden ortamı sarsan adımlarla üzerimize gelen ve püskürttüğü alevlerle her yeri yakan ejderha oldu.



Salgında kadınların işi daha zor



Kovid salgınının öngörülemeyen etkilerinden biri kadınlarla ilgili. Okulların çoğunlukla kapalı olduğu, evde kalan küçük çocukların ilgi istediği bir dönemde kadınlar evde çocuklarıyla ilgilenmek için işlerini terk etmeye başladılar. ABD’de Century Foundation and the Center for American Progress tarafından hazırlanan güncel rapora göre, ABD’de kadınların iş hayatından çekilmesinin yarattığı kayıp 64 milyar dolar.



Özel bakıcı çok pahalı, çekirdek aile konsepti yaygın olduğundan anneannelerin, babaannelerin etkisi zayıf. Herkesin çocuklarına bakmak için hazırda bekleyen büyük ebeveynleri yok. Bu durumda olan gene kadınlara oluyor.



Kovid’in artık hayatımızın bir parçası olacağını ve bir anda ortadan kalkmayacağını düşünürsek, klişe olacak ama Kovid ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu durumda çocukların bakımı ve eğitimi her zamankinden büyük önem taşıyor.



Sadede gelirsem, önümüzdeki dönemde yeni fikirler bulunması gereken alanlar eğitim ve çocuk bakımıdır. Bu alanda yeni fikirler üreten, yeni modeller bulan ve geliştirenler gelecekte bir adım önde olacak. Klasik yöntemlerin hızlı bir biçimde yenilenmesi gereken bir çağdayız. Aksi takdirde, insanoğlunun bugüne kadar edindiği bütün medeni ve kültürel birikimi kaybetmesi ve geriye gitmesi çok mümkün. Dünyanın her köşesinde bu ortamdan faydalanmak isteyenler var.



Online konserler



Konserler giderek eskide kalan bir hayal oldu. Bütün dünyada konserlerin geri dönmesi için uğraşılırken, online konserler eskiye göre daha büyük önem kazandı ve biletli online etkinliklerde bir artış gözlemlenmeye başladı. Salonlara geri dönüş ne zaman olacak bilmiyorum ama şimdilik konser özlemini online konserler gideriyor. Zorlu PSM online konser programında Sertab Erener, Kerem Görsev Trio, Ferit Odman Quintet, Dilek Türkan ve Bedük var kasım ayında. Online.zorlupsm.com adresinden bilet alınabiliyor. İKSV’nin Müzik Festivali online konserleri de 5 Kasım’a kadar devam ediyor. Online.iksv.org adresinden bilgi alabilirsiniz.