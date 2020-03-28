Bu albüm salonu dans pistine çevirebilir

Dua Lipa’nın yeni albümü “Future Nostalgia” eve kapandığımız şu günlerde salonu dans pistine çevirebilecek güce sahip

Haftanın en büyük müzik olayı Dua Lipa’nın zamanından önce gelen albümü. Adı “Future Nostalgia.” Albüm siz bu yazıyı okurken piyasaya çıkmış olacak. Önceden single olarak yayınlanan “Physical”, “Future Nostalgia”, “Don’t Start Now”, albüm hakkında bir fikir sahibi olmamızı sağladı. Bolca disko nostaljisi, Dua Lipa’nın güçlü vokali ve dünyanın en iyi prodüktörlerinin (Stuart Price, Andrew Watt da dâhil) hünerlerinden seçmeler sunuluyor. Soğukkanlı bir yorumla yılın en büyük albümlerinden biri denebilir. Kesinlikle birinci sınıf bir pop albümü duruyor karşımızda.

Albümün bu haftaki single şarkısı “Break My Heart”ın tanıdık melodisi hemen dikkatleri çekiyor. Intro ve nakarat INXS’in “Need You Tonight”ından sample edilmiş. Michael Hutchence, Dua Lipa’nın etkilendiğini ifade ettiği isimler arasında yok. Bunlar arasında Madonna, Outkast, Moloko gibi pop/disko/funk isimleri sayılmıştı. Albüm sırasında Daft Punk ile de çalışan efsane disco prodüktörü Nile Rodgers (Chic) ile çalışmaya başladığını biliyoruz ama albümde besteciler ve katkı sağlayanlar arasında adını göremedim. Sanırım bu iş birliği albüme somut olarak yansımamış.

Albümü dinlerken aklım “Random Access Memories”e gitti. Daft Punk’ın ikonik albümü elektronik müzik ve disco arasında bir köprü kurma niyetiyle yola çıkmış ve çıktığı gün klasik olmuştu. Dua Lipa’nın disco ile modern pop arasında bir köprü kurmayı hedeflediği anlaşılan albümü de bir pop klasiği olabilir. En azından bu potansiyele sahip bulunuyor.

Riskli bir dönemeç

Dua Lipa pek çok single yayınlayan, Diplo’dan Calvin Harris’e pek çok prodüktörle ortak işlere imza atan, canlı performansları izlenme rekorları kıran bir isim. Ortalıkta çok fazla şarkısı single’ı, remix’i remake’i var ama sadece bir stüdyo albümü vardı; o da 2017 tarihli “Dua Lipa” albümü. “Future Nostalgia” onun henüz ikinci uzunçaları. Bir süperstar için daha yolun çok başında. Uzun yıllar sürecek bir kariyeri olacağı muhtemel. Bu albüm onun için yeni ve riskli bir dönemeç anlamına geliyor.

Dua Lipa’nın farklı yolu

Dua Lipa, önce pop ardından elektronik dans şarkılarıyla star oldu. Şimdi EDM/Pop çizgisinden ki günümüzün en garantili ve en fazla dinlenen türü bu, daha sofistike bir yere savruluyor. Çok geniş bir dinleyici kitlesini yüzde yüz memnun edecek daha basit ve garantili şarkılar yapmaktan vazgeçmek demek bu. Bu yoldan gitmek yerine kendini sanatçı olarak bir üst seviyeye taşıyacak bir albümü tercih etmiş. Uzun yıllar devam eden başarılı bir kariyere sahip popüler sanatçıların bir noktada alması gereken bir risk. Taylor Swift ya da Adele bu tip riskler almadılar. Bu çok popüler sanatçıların aslında buna mecbur olmadığını gösterir. Belli ki Dua Lipa farklı bir yol çiziyor kendisine.

Madonna’nın dönüşümüne benzer

Bugün itibarıyla kariyerinde Madonna’nın 80’lerin sonunda yaşadığı dönüşüme benzer bir dönüşüme girdiği söylenebilir. Madonna ilk albümünden 10 yıl sonra yani 90’larda kendini yenilemişti. Dua Lipa için üç yıl yetti. Günümüz dünyasında her şey çok hızlı gelişiyor bu süre de aslında kısa değil.

Albüm zamanından biraz erken piyasada oldu dedim. Bunun sebebi parçaların sızdırılmış olması. Bu tip durumlarda eskiden kim, nasıl, neden soruları sorulur ve ortalık birbirine girerdi. Artık cezalandıracak birini aramak yerine hemen önlem olarak albüm piyasaya çıkarılıyor. Şu salgın günlerinde kimse üzerinde yıllarca çalıştığı albümü paldır küldür internete koymayı tercih etmez ama mecburiyetten öyle olmuş.

Herkesin beğeneceği bir albüm

Dua Lipa gibi büyük sanatçıların albümleri müzik sektörü için çok önemli. Bu tip albümler senede bir iki tane geliyor ve bütün konser piyasasını, festivalleri, video sektörünü, stream dünyasını çok derinden etkiliyor. Açıkçası çarkların dönmesi bu tip albümlere bağlı oluyor. Taylor Swift, Ariana Grande albüm yapmasa, Calvin Harris, David Guetta, Martin Solveig, Jax Jones, Diplo remikslemese işler durur. Netice olarak yılın en önemli ve sanırım en fazla dinlenecek ve konuşulacak albümlerinden biri piyasaya çıktı. Herkes için beğenilecek ve dinlenecek bir şarkı var içinde. Evlere kapandığımız şu günlerde salonu dans pistine çevirmek için güzel bir fırsat.