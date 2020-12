Bu yıl yapılan her şarkı daha değerli

2020’de en fazla dinlenen, konuşulan, gündem olan şarkıları bazı tür başlıkları altında yazmak istedim. Türkçe Rap’ten Türkçe Pop’a farklı kategorilerdeki listeler yılbaşı akşamı için aklınızda olsun





Bu yıl yapılan her şarkı, her zamankinden on kat, yüz kat daha değerli. Daha korunası. Aşağıdaki şarkılara göz atarken o gözle bakarsınız. 2020’de en fazla dinlenen, konuşulan, gündem olan şarkıları bazı tür başlıkları altında yazmak istedim. Yüzlerce yazabilirim buraya sığmayan o kadar çok isim, yeni isim ve şarkı var ki.

Her türlü zorluğa rağmen çok renkli bir yıl geride kaldı. Müzik rap, elektronik, trap, club, arabesk, türkü, reggaeton dünya ritimlerine ve seslerine her zamankinden fazla açıldı. Müzik bitti ah vah diyenlerin aksine ben gayet güçlü bir müzik ve müzisyenler, prodüktörler görüyorum.

Çeşit ve renk görüyorum. Krizlerden iyi müzik doğar. Türkiye de krizler atlattı, müziği her şeye rağmen bundan güçlü çıkmanın bir yolunu bulacaktır.

Türkçe Pop 2020

Cennetten Çiçek, Zehra

Galaksi, Ece Mumay

Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık

Kalbim Tatilde, Ziynet Sali

Yana Yana, Veysel Mutlu

Yağmurum Ol, Irmak Arıcı

Sonu Gelmez, Bilal Sonses

Kendime Sardım, Oğuzhan Koç

Bu Benim Masalım, Aleyna Tilki

Gün Ağarmadan, Mustafa Ceceli

Türkçe Indie 2020

Bırakma Kendini, Kaan Boşnak

Saman Sarısı, Emir Can İğrek

Teni Tenime, Sena Şener

Huyu Suyu, Emir Taha

Beni Kendinden Kurtar, Perdenin Ardındakiler

Sen Bunları Duyma, Can Bonomo

Gamzedeyim Deva Bulamam, Gaye Su Akyol

Martı, Cihan Mürtezaoğlu

Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı, Can Kazaz

Çürüdüm, Evdeki Saat

Türkçe Rock 2020

Giderdi Hoşuma, Yaşlı Amca

O Ben Olamam, Mavi Gri

Uyursam Geçer mi, Eskitilmiş Yaz

Gidiyorum, Koray Avcı

Ebruli, Gripin

Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır, Ferat Üngür

Gülü Susuz, Zakkum

Yalnızım Dostlarım, Emre Aydın

Ölebilirim, Pera

Hayvaaağ2n, Hayko Cepkin

Türkçe Rap 2020

Bi Sonraki Hayatımda Gel, Murda

Unutulacak Dünler, Gazapizm

Hokkabazlar, Heijan

Salına Salına, Velet

Arkadaş, Ben Fero

Alev Alev, Zen-G

Zalim Dünya, KADR Toz

Taneleri, Sagopa Kajmer

Wir Sind Kral, Ezhel-Ufo361

Sana Ne, Bedo

Türkçe Dance/Club

Bu Sen Değilsin, Sagopa Kajmer-Faruk Sabancı

Policestanbul, Emrah Karaduman Kille Em, Sait Esmeray

Forged, Furkan Soysal&Sözer Sepetçi

Dum Dum, Sickotoy-İlkay Sencan

Güzelliğin On Para Etmez, Deeperise-Jabbar

Nu Vreau, Mahmut Orhan-Irina Rimes

Push The Button, Bedük

La March, Çaçan Beats

Türkçe Elektronik 2020

Fırtına, Ekin Beril

Mazbata, Tutan

Dimitro, Islandman

Kim Üzdü Seni, Nova Norda

Geçiyorum, Aylin Aslım-Ah! Kosmos

Kimse Görmüyor, Serkan Çinioğlu-

Glasxs Bildiğim Gibi, Nilipek-

Deeperise El, KÖFN

Dene Yanıl, Emir Yargın

Nereye, Lara Di Lara