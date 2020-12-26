Bu yıl yapılan her şarkı daha değerli

2020’de en fazla dinlenen, konuşulan, gündem olan şarkıları bazı tür başlıkları altında yazmak istedim. Türkçe Rap’ten Türkçe Pop’a farklı kategorilerdeki listeler yılbaşı akşamı için aklınızda olsun
Bu yıl yapılan her şarkı, her zamankinden on kat, yüz kat daha değerli. Daha korunası. Aşağıdaki şarkılara göz atarken o gözle bakarsınız. 2020’de en fazla dinlenen, konuşulan, gündem olan şarkıları bazı tür başlıkları altında yazmak istedim. Yüzlerce yazabilirim buraya sığmayan o kadar çok isim, yeni isim ve şarkı var ki.
Her türlü zorluğa rağmen çok renkli bir yıl geride kaldı. Müzik rap, elektronik, trap, club, arabesk, türkü, reggaeton dünya ritimlerine ve seslerine her zamankinden fazla açıldı. Müzik bitti ah vah diyenlerin aksine ben gayet güçlü bir müzik ve müzisyenler, prodüktörler görüyorum.
Çeşit ve renk görüyorum. Krizlerden iyi müzik doğar. Türkiye de krizler atlattı, müziği her şeye rağmen bundan güçlü çıkmanın bir yolunu bulacaktır.
Türkçe Pop 2020
Cennetten Çiçek, Zehra
Galaksi, Ece Mumay
Uslanmıyor Bu, Zeynep Bastık
Kalbim Tatilde, Ziynet Sali
Yana Yana, Veysel Mutlu
Yağmurum Ol, Irmak Arıcı
Sonu Gelmez, Bilal Sonses
Kendime Sardım, Oğuzhan Koç
Bu Benim Masalım, Aleyna Tilki
Gün Ağarmadan, Mustafa Ceceli
Türkçe Indie 2020
Bırakma Kendini, Kaan Boşnak
Saman Sarısı, Emir Can İğrek
Teni Tenime, Sena Şener
Huyu Suyu, Emir Taha
Beni Kendinden Kurtar, Perdenin Ardındakiler
Sen Bunları Duyma, Can Bonomo
Gamzedeyim Deva Bulamam, Gaye Su Akyol
Martı, Cihan Mürtezaoğlu
Bir Delinin Kaç Cehennemi Olmalı, Can Kazaz
Çürüdüm, Evdeki Saat
Türkçe Rock 2020
Giderdi Hoşuma, Yaşlı Amca
O Ben Olamam, Mavi Gri
Uyursam Geçer mi, Eskitilmiş Yaz
Gidiyorum, Koray Avcı
Ebruli, Gripin
Bir Of Çeksem Karşıki Dağlar Yıkılır, Ferat Üngür
Gülü Susuz, Zakkum
Yalnızım Dostlarım, Emre Aydın
Ölebilirim, Pera
Hayvaaağ2n, Hayko Cepkin
Türkçe Rap 2020
Bi Sonraki Hayatımda Gel, Murda
Unutulacak Dünler, Gazapizm
Hokkabazlar, Heijan
Salına Salına, Velet
Arkadaş, Ben Fero
Alev Alev, Zen-G
Zalim Dünya, KADR Toz
Taneleri, Sagopa Kajmer
Wir Sind Kral, Ezhel-Ufo361
Sana Ne, Bedo
Türkçe Dance/Club
Bu Sen Değilsin, Sagopa Kajmer-Faruk Sabancı
Policestanbul, Emrah Karaduman Kille Em, Sait Esmeray
Forged, Furkan Soysal&Sözer Sepetçi
Dum Dum, Sickotoy-İlkay Sencan
Güzelliğin On Para Etmez, Deeperise-Jabbar
Nu Vreau, Mahmut Orhan-Irina Rimes
Push The Button, Bedük
La March, Çaçan Beats
Türkçe Elektronik 2020
Fırtına, Ekin Beril
Mazbata, Tutan
Dimitro, Islandman
Kim Üzdü Seni, Nova Norda
Geçiyorum, Aylin Aslım-Ah! Kosmos
Kimse Görmüyor, Serkan Çinioğlu-
Glasxs Bildiğim Gibi, Nilipek-
Deeperise El, KÖFN
Dene Yanıl, Emir Yargın
Nereye, Lara Di Lara