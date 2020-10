Doğulu Trap ve Amorf

Elektronik müzik ile hip hop arasında bir yerlere konumlanan, yoğun Doğu melodileriyle kendini benzer türlerden ayıran trap alanında pek çok Türk prodüktör yer alıyor.

Geçen aylarda Arabic Trap, Turkish Trap ya da Oriental Trap gibi adlarla anılan ve giderek daha büyük bir kitle tarafından dinlenen müziklerle ilgili bir yazı yazmıştım. Bugün dijital platformlarda trending şarkılara baktığınızda örnekleri ansızın karşınıza çıkan ve çok bilinmeyen bir tür bu.

Elektronik müzik ile hip hop arasında bir yerlere konumlanan, yoğun Doğu melodileriyle kendini benzer türlerden ayıran trap alanında pek çok Türk prodüktör yer alıyor. Ben, şimdilik “Doğulu Trap” diyeyim de daha kolay olsun. Tanıdığım Arap coğrafyasında pek çok insan, Doğulu trap müziklerini beğeniyle dinliyor ve merak duyanlar, dinlemekle kalmayıp bu prodüktörlerin muhtelif kanallarını muhtelif mecralarda bularak, yeni çıkan işlerini yakından takip ediyor.

Ufak bir anketle daha çok dinlenmek, rahatlamak ya da konsantre olmak için dinlendiğini anladım bu parçaların. Dinleyici kitlesinin çok farklı ekonomik ve sosyal çevrelerden insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir profil çıkarmak şimdilik zor.

Bu konuya daha fazla merak sarmamın nedenlerinden biri de Türkiye’de neredeyse ismi pek bilinmeyen prodüktör/müzisyenlerin yurt dışında giderek artan takipçilerinin olması. Doğulu Trap Türkiye’de yaygın bir tür olmasa da ben giderek daha büyük bir kitle tarafından dinleneceğini tahmin ediyorum. Zira Amorf, BÖ, Serhat Durmuş, FG, Barış Dede, Cricced, Onur Örmen, Ömer Balık, Evir ve benim halen keşfetmediğim pek çok isim neredeyse her hafta yeni bir parça, remiks ya da cover koyuyorlar kanallarına. Arabic Trap, Trap Nation gibi üye sayıları 25 milyonları bulan kanallar, bu isimlerin parçalarını hemen yayınlıyor. Böylece dünyanın farklı köşelerinde büyük kitlelere ulaşma şansları doğuyor.

Amorf: “Gettoda büyüdüm”

Merak ettiğim çok şey varken geçen hafta bu isimlerden Amorf bana ulaşarak bilgi vermek istediğini söyleyince çok sevindim ve biraz olsun merakımı gidermiş oldum. Amorf, gerçek adıyla Emrah Türkoğlu 1998 yılında Adıyaman’da doğmuş ve büyümüş: “Müziğe ilgim küçük yaşlardan beri vardı ama ben tam anlamıyla 2010 yılında başladım öğrenmeye. Önceleri kendi odamda altyapılar, düzenlemeler yapıyordum. Sonra trap müzik tarzını duydum ve ilgimi çekti. İnceledim, denedim. Hazır olduğumu anlayınca başladım. Fakir bir aile ve getto bir mahallede büyüdüm. Adres vermem pek mümkün değil, ama her türlü madde alışverişi veya kullanımına şahit oldum; çok şey gördüm diyeyim kısaca. Genelde duygu dolu müzikler dinledim ve dolayısıyla müzik yaparken de duygusuna çok önem verdim.”

Neler dinlediğini sordum: “Genelde büyüklerimden duyduğum Kürtçe ve Türkçe müzikler; ağıtlar, türküler gibi… Şakiro, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Mahzuni Şerif gibi sanatçıları dinledim. Çok fazla araştırma yaptım, videolar izledim ve işe koyuldum. Önceleri şarkıları düzenliyordum, daha sonra kendi prodüksiyonlarımı yapmaya başladım ve bu şekilde ilerlemeye başladım. İşler birden başka bir noktaya ulaştı.”

Amorf’tan dört proje

Amorf, kış aylarında yayınlamayı planladığı dört projesinden bahsetti: “Duygusal çalışmalar” olduğunu söyledi yalnızca. “Kimler dinliyor seni, sence?” diye sordum: “Genelde duygusal boşlukta olanların dinlediğini biliyorum ve her yaştan dinleyenim var. Hepsine çok teşekkür ederim” demekle yetindi.

Amorf, Adıyaman’daki stüdyosunda müzikler yapmayı ve onları internetteki kanalı ile sosyal medya hesaplarında paylaşarak, dünyanın pek çok bölgesinde kendine dinleyiciler edinmeyi sürdürüyor.

Haftanın yenileri

- Baba Zula’nın uzunçaları “Hayvan Gibi” pek yakında geliyor. Albümün konsepti hayvanlar. İlk single “Tavus Havası” adını taşıyordu. İkinci single “Çöl Aslanları” da geçen hafta geldi.

- İsrailli sanatçı Kutiman’ın (Ophir Kutiel) Melike Şahin ile yaptığı “Elimi Tut”, 70’ler Türkçe pop esintili orijinal bir sounda sahip. Geçen haftaların dikkatleri çeken yeni şarkılarından biriydi.

- Bonobo’nun yeni single’ının adı “Heartbreak”. Parça, Totally Enormous Extinct Dinosaurs (T.E.E.D) ile ortak kaydedildi. Açıkçası her iki ismin müziğine bayılıyorum. T.E.E.D. ve Bonobo birlikte yeni işler de koyacak yakında internete. Meraklısına duyurayım.

- Elif Çağlar on Vocals projesinden yeni şarkı “You Ask My Name” geçen hafta yayınlandı. Bu soul şarkısı her yönüyle dünya çapında. Elif Çağlar ve vokaline aşina olmayanlar derhal ilgilenmeli.

- Bruce Springsteen namıdiğer “Boss”, yakında yayınlanacak yeni albümü “Letter To You”dan bir parçayı daha internete koydu. Adı “Ghosts”. Boss her zaman boss! Kulaklarımızın pası silindi.