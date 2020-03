Evde kapalı kalanlara 10 albüm

Her anlamda insanı tedavi edici şarkılar, vokaller ve sözlerle dolu bir albüm mü aradığınız yoksa dışarıdaki salgından fiziksel ve duygusal olarak tamamen soyutlanmış hissetmek mi? Evde uzun uzun dinlemelik albümler listesine buyurun







“Suddenly” - Caribou: Kanadalı prodüktör Dan Snaith bugün elektronik müzik aleminde herhalde çağdaş bir Debussy ya da Fauré oldu çoktan. En yeni albüm “Suddenly” geçenlerde yayınlandı. Caribou bu duygusal albümü kişisel dünyasından hareketle yaptığından ve tam da bu yüzden çok kişisel bir müzikal dil kullandığından ticari numaraları az. İçinde uzun uzun gezilip tozulacak keşfedilecek bir albüm. E evdeyiz zaten ve zamanımız bol.



“LIBERATO” - LIBERATO:



Şu an Avrupa çıkışlı orijinal “urban” müzik arıyorsanız LIBERATO tanışmanız gereken isimlerden biri. Napoli’den çıktığını biliyoruz. İtalyan urban müziğinin Banksy’si kendisi. Corriere Della Sera onun için hayalet şarkıcı diye yazmıştı. 2019 tarihli tek albümünde 3D ile ortak bir çalışmaları da var. 3D abimizi Massive Attack’tan iyi tanıyoruz. Kendisinin Banksy olduğuna dair güçlü bilgiler mevcut. LIBERATO’nun aslında Napoli’de takılan Banksy, yani 3D olduğuna inanan İtalyan arkadaşlarım var. Her neyse şehir müziğine yani “urban” tarza uygun bir biçimde şehir efsaneleriyle dolu bir karakter. Albüm duygusal bir rollercoaster gibi. Bir şarkıda çılgın bir dans pistinde diğerinde elinizde mendil koltuğun ucunda otururken bulabilirsiniz kendinizi.



“Once Upon A PassIon” - Bella Boo:



Stockholm çıkışlı DJ ve prodüktör Bella Boo’nun ilk albümü. Geçen yıl çıkmıştı ve o zamandan bu yana sofistike elektronik vuruşları ve deep house’u sevenler için başucu eseri oldu. Ben hiç sıkılmadım dinlemekten. Evde, çalışırken kulaklığımdan eksik etmiyorum.









“Stockholm Marathon” - Kornel Kovacs:



Studio Barnhus çıkışlı bir diğer şahane albüm Kornel Kovacs imzalı. Özellikle gece yarısı herkes uyuduktan sonra insanın kendi başına başka türlü alemlere seyahat ettiği o tekinsiz garip saatlerde dinliyorum. Geç saatlerin vazgeçilmez soundtrack’i. Öte yandan şahane parti şarkıları da var içinde.



“LIghts Off” - Ufo 361, Ezhel:



Ezhel’in Türkiye’den Avrupa’ya uzanan macerasının “acayip partiliyoruz abi”den başka yönleri de olduğunu anlamamızı sağlayan kaliteli bir çalışma. Müzikal olarak Ezhel’in içinde yer aldığı en iyi iş olabilir. Şair Ezhel şairliğini konuşturuyor. Ufo’nun çok sağlam Alman rap’ine ve beat’lerine süper uyum sağlıyor. Derin, incelikli, tarz ve ruh sahibi bir müzik. Evde cool cool kafa sallayacak bir şey lazım olursa dinlersiniz.



“DualOte” - Ekin Beril:



2020’nin hemen başında çıkan en dikkat çekici albümlerden biri. Ekin Beril’in Türk tipi indie ve pop klişelerinden uzak, hayli özgün ve uluslararası bir sound’a sahip albümü her anlamda insanı tedavi edici şarkılar, vokaller ve sözlerle dolu. Ben albümün tamamına yayılmış farklı tarzları, etkileri, ekolleri de çok sevdim. Evde uzun uzun dinlemelik.









“There Is No Other…” - Isobel Campbell:



Campbell’ın 2004’ten bu yana yaptığı ilk albüm bu yılın ilk aylarında yayınlandı. İskoç şarkıcı ve söz yazarının vokalini Belle & Sebastian’dan hatırlarsınız. Bu albümde kendine has bir folk sound’uyla, akustik gitarın başrolde olduğu şarkılar söylüyor. Cidden evde sakin bir köşe bulup, eğer böyle bir şey yapabiliyorsanız, ayakları uzatıp dinlemelik. Çoluk çocuk varsa aman diyeyim, bekleyin yatsınlar öyle dinlersiniz rahat rahat.

“EclaIr Fifi, NTS Radio kayıtları”:



Eclair Fifi’yi geçen ay Bethnal Green’in yeni gece mekanı Canvas Club’ın açılış gecesinde izledim. Henüz evlere kapanmamıştık. Salgın Çin’de uzak bir ihtimaldi. Güzel günlerdi. O geceye Madonna’dan “Live To Tell” ile başlayıp üç şarkıda Chicago house’a geçiş yaparak kalbimizi kazanmıştı. İskoç DJ’in uzmanlık alanı 80’ler house’unu bugüne getirebilmesi, geleneksel ve modern house anlayışlarını güzel kullanması, canlı çaldığı set’lerde şahane manevralar yakalayabilmesi. Hackney’nin underground online radyosu NTS’de düzenli çalıyor. Bu set’leri Eclair Fifi soundcloud sayfasında bulabilirsiniz. Her zaman işe yarar. Elinizin altında durması iyi olur. Her sanatçının albümü yok. Ya da her sanatçı albüm formatı altında eser vermiyor. Bu önerimi de böyle kabul edin.

“Calm Debussy” - Debussy Claude:



Debussy’nin eserlerini içeren pek çok derleme albüm, konser kaydı bulunabilir. Bu, en son yayınlanan derleme. Bir ay kadar önce dijital platformlara da verildi. Evde sakin takılmak, dışarıdaki salgından fiziksel ve duygusal olarak tamamen soyutlanmış hissetmek için şahane. Twitter’ı falan bırakın ama. Hatta online da olmayın mümkünse bir saat kadar ve Debussy’nin büyülü dünyasına dalın.









“The Slow Rush” - Tame Impala:



Günümüz alternatif müziğine yön veren, sound’ları, trendleri belirleyen isimlerden biri de Kevin Parker. Ama ben onun bu yönüyle kişisel olarak hiç ilgilenmiyorum. Benim bu albümü ve önceki Tame Impala albümünü sevmemin nedeni içinde barındırdığı nostalji dozajı. İnsan hep kendisine tanıdık gelen şeyleri dinlemeye, bulmaya onlara ulaşmaya ve büyülerine kapılmaya eğilimlidir. Bu takdir edersiniz ki herkeste farklı işleyen bir mekanizma. Tame Impala’nın 70’lerin kalbine inen ama bugünün trendlerinin tam göbeğinde yer alan müziği beni büyülüyor. Bir yaz öğleden sonrası, açık kalan pencereden içeri giren rüzgar perdeleri hafifçe oynatırken radyodan ortama yayılan ve kimbilir hangi dalgadan yayın yapan bir istasyonun zaman tünelinden gelen sesi gibi tınlıyor bende bu albümler. Nereye gitsem yanıma alırım.