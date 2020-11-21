Ezhel ve İngilizce rap

Türk müziğinin sorunu genel anlamda konuşursak Türkiye sınırları dışında herhangi bir insana mesaj verememesi, o insanı ele geçirememesi. Belki Ezhel kapıyı açar da diğerleri peşinden gider.

Ezhel’in yeni şarkısının adı “Link Up.” Şarkı, İngilizce, Almanca ve Türkçe… Bazıları, “Ezhel neden Türkçe rap yapmıyor; neden İngilizce, Almanca, İspanyolca rap’e girişti?” gibi sorular soruyor. Öncelikle “Size ne?” demek gerekir. Picasso’ya, misal “Bu aralar kırmızıyı çok kullanıyorsun acaba neden?” diye sormak ne kadar absürtse bu da o kadar absürt!

Adam sokağı anlatır, “Neden anlattın?” Kendini anlatır, “Neden anlattın?” Ankara’yı anlatır, Berlin’i, Amsterdam’ı anlatır; “Neden anlattın? Neden Türkçe anlatmadın?”

Ezhel, Berlin’e giderek sınırlarını, ufkunu genişletti. Yeni sanatçılarla tanıştı. Bunlar arasında Türk asıllı olanların yanı sıra başka kökenlerden gelen insanlar da var. Dilini geliştiriyor, Türkiye dışında da bir dünya olduğunu anladıkça değişti, güzelleşti. Bunda bir kötülük yok. Bütün bunlar onu rap’in özünden uzaklaştırmaz aksine sanatına katkı yapar. Türk müziğinin sorunu genel anlamda konuşursak Türkiye dışında anlamlı olamaması. Türkiye sınırları dışında herhangi bir insana mesaj verememesi, o insanı ele geçirememesi. Belki Ezhel kapıyı açar da diğerleri peşinden gider.

Pop hafta sonu

Billie Eilish, geçen hafta “Therefore I Am” adlı yeni şarkısıyla bütün dünyada hit oldu. Boş bir alışveriş merkezinde çekilen klip günümüzün ruhuna da ne kadar uygundu.

Pop bu ara hareketli. Şu an itibarıyla Miley Cyrus ve Dua Lipa’dan “Prisoner” yayınlanmış durumda. Miley Cyrus’ın bir dizi isimle gerçekleştirdiği düetlerin ilki bu. Cyrus son bir yıldır çok iyi işler çıkardı. Özellikle ne zaman Mark Ronson’la çalışsa ortaya harika bir hit çıkarıyor. Dua Lipa’ysa her zamanki Dua Lipa. Açıkçası günümüzde poptaki en iyi şey olduğunu düşünüyorum.

Bu hafta diğer büyük pop hamlesi Justin Bieber ve Shawn Mendes’den gelen “Monster.” Bu şarkının da stream rekorları kıracağını düşünebiliriz. Ama asıl büyük rekoru BTS kıracak. Dünyadaki K-Pop fırtınası şiddetlenerek devam ediyor. Bu hafta grup “Life Goes On” adlı yeni bir şarkıyla geldi. BTS dijital âleme dair bütün rekorları kıra kıra yoluna devam ediyor.

Bir Reggae dancehall albümü

Davido’nun “A Better Time” adlı uzunçalar albümü geçen hafta piyasaya çıktı. Amerika doğumlu Nijeryalı sanatçı, şu ara pop müziği sallayan Nijerya dalgasının önemli isimlerinden. Dancehall, reggae ve bu müziklerin popa izdüşümlerini seviyorsanız tavsiye ederim. Aslında harika bir tatil albümü ve sanırım gelecek yaz bu albümden şarkılar daha fazla tanınacak. Ama erkenden dinlemekte sakınca yok. Zaten tatile de çıkamıyoruz, komple evdeyiz şu günlerde.

Çalışırken dinlemek için



İnanmayacaksınız ama Kruder&Dorfmeister albüm yaptı. Grileşen saçlarıyla albüm kapağından aynı ifadelerle bakmaktalar. Adeta sene 1995’miş gibi! Aslına bakarsanız müzik de aynı. Avusturyalı ikili, 90’lı yılların alametifarikalarından downtempo chill out’ı sanat haline getirmiş ve zamanında benimki de dâhil birçok müzikseverin evine en azından “DJ Kicks” albümüyle girmişti. Bir 25 yıl kadar sonra aynı tonlarda bir albümle gelmek planın parçası mıydı bilemiyorum ama benim hoşuma gitti. 1995’teymişiz gibi takılabiliyorsunuz bu albümle. İyi bir Kruder&Dorfmeister albümü bu. Ama chill out partisinden ziyade çalışırken, okurken keyifle dinlenecek bir enstrümantal uzunçalar. Artık chill out partisi yapılıyor mu emin değilim ama düşünürseniz bu albüm uygun.