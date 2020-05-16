İlk yaz şarkısı Zeynep Bastık’tan

Hâlâ yaz planları yapmaktan uzağız; ne zaman tatil yapabiliriz bilmiyoruz ama bir anlamda hayallerimizle yaşıyoruz. Böyle bir ruh halinde her şeyden önce umut demek yaz hit’i

Şöyle bir hava var ortamlarda: Aman zaten herkes evde, kimse dışarı çıkamıyor, tatil demeyin, yaz demeyin, kimseyi üzmeyin! E birader mevsim geldi ne diyelim, kış mı diyelim? Yaz günü evde oturun şarkıları, biz bunu aşarız, biz bize yeteriz temalı duygu selleri de bir yere kadar. Bünye hafiflik peşinde! Evde oturmaktan çıldıracak noktaya geldik.

Hâlâ yaz planları yapmaktan uzağız; ne zaman tatil yapabiliriz bilmiyoruz ama bir anlamda hayallerimizle yaşıyoruz. Açıkçası böyle bir ruh halinde yaz hit’i adayları her zamankinden daha fazla anlam taşıyor benim için. Her şeyden önce umut demek yaz hit’i. Eğlence, hafiflik, sıkıntıdan günlük itiş kakıştan kopuş demek. Yazı unutmaya değil hatırlamaya çalışmakta fayda var.

Artık cover’dan başka bir şey söylemeyeceğine inandığım Zeynep Bastık bir besteyle geldi bu hafta. “Her Mevsim Yazım”ın müziği ve sözleri Oğuzhan Koç’a ait. Bu güçlü pop şarkısı, bu sezon karşımıza çıkan ilk yaz hit’i adayı. Yaz mevsiminin de başlangıç vuruşu olsun.

Haftanın düeti

Düet demek biraz garip aslında! Daha çok ortak çalışma anlamına gelen “collaboration”dan hareketle “collab” deniyor. Biz iş birliği gibi sevimsiz bir ifade yerine düet diyoruz. Yoksa düet deyince benim aklıma birbirinin gözünün içinde bakarak romantik şarkılar söyleyen insanlar geliyor. Burada öyle bir durum yok.

Emir Can İğrek, müzik sahnesinde kendine has yeni yol açtı kendine. Pop, indie, arabesk, hepsini kafasına, keyfine göre kullandığı bir tarzı var. Bazen rock bazen pop bazen indie altyapılarla dikkat çekici ve hayli popüler bir sanatçı.

Rap âleminin tanınmış müzisyenlerinden Patron’la düeti enteresan. Şarkının adı “Darbe.” “Yasamam, Yürütmem, Yargım sensin” tadında gidiyor şarkı. İnsan aşkı darbe analojisiyle de anlatabiliyormuş demek ki! Popüler müzikte bir yenilik diyelim. Şu yaşadığımız devirde her kelimenin ağırlığı başka. Şarkı gündemi yoklamış geçmiş şöyle bir…

Evde çekirdek çitleyerek izlenebilecek müzikal olaylar

19 Mayıs’ta Aloe Blacc, Grouplove, Matt Berninger’in yer aldığı isimler, “Safe and Sound” etkinliğinde online bir konser veriyor.

21 Mayıs’ta Blake Sheldon, Gwen Stefani, OneRepublic, Ellie Goulding, Sam Smith, James Taylor, Meghan Trainor, “Red Nose Day Special” etkinliğinde konser verecek. NBC canlı yayınlıyor. “Safe and Sound-Safe Place for Youth Virtual Benefit Concert” diye aratıyor ve link için form dolduruyorsunuz.

Haftanın yenileri arasında

Melek Mosso’nun yeni şarkısı “Unutan Kazanır” adını taşıyor. Elektronik/trap altyapılara sahip bu şarkıyla hayli deneysel geliyor kulağa sanatçı.

En eski indie ekiplerinden Ars Longa’nın yeni bir şarkısı var. Adı “Aşkım Nerdesin.” Ars Longa kendilerinden beklendiği şekilde şık bir parça ortaya çıkarmış. Şarkının adı konusunda aynı şeyi söylemek zor!

Ersin Ersavaş yeni single albümünde Satie’nin pek meşhur “Gnossienne No. 1” ve “Gymnopedie No. 1” adlı eserlerini udu ile yorumluyor. Sonuç enteresan.

Sertab Erener’in yeni şarkısının adı “Bu Dünya.” Sözler kardeşlik dostluk, hepimiz insanız teması üzerinden mesajlar veriyor.

Ozbi, “Yıldız Tozu” adlı yeni parçasıyla gene orijinal. Ozbi’nin kendine has reggae/hip hop karışımı ilginç olmaya devam ediyor. Müzik sahnesinde dikkat çeken sanatçılardan biri.

Buğulu sesi ve akustik gitarıyla tanıdığımız Selah Sue, yeni bir EP yayınlayacak birkaç haftaya. Bu albümden ilk gelen şarkı “Always-Cosmo” adını taşıyor. Her zamanki gibi klas.

EDM sevenler için bu hafta Martin Garrix “Higher Ground” adlı bir şarkıyı yayına verdi. Eski babalardan Benny Benassi’nin “Just Miss Love” adlı yeni şarkısı gayet vurucu. EDM ortamlarının popüler prodüktörü Kygo’nun yeni hit adayının adı “Love Somebody.” Bu yaz dans pistlerine yatırımlar başladı.

Pop rock sahnesinde bu hafta Biffy Clyro’nun “Tiny Indoor Fireworks” adlı şarkısı gündemde olacak. Pop rock/lise rock sound’larını özleyeceğimi hiç hayal edemezdim.

“Ily” adlı şarkısıyla popüler olan Surf Mesa bu hafta “Your Soul” adlı İspanyolca/İngilizce bir şarkıyla listeleri yoklamaya niyetli. Dans pop ve dünyadan tatlara düşkün olanlar ilgilenmeli.

Dünya tatları demişken İtalyan pop şarkıcısı Mahmood’un yeni şarkısı “Moonlight Popolare” de dikkate değer.