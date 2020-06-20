Kayıp albüm

O kadar çok albümünüz var ki bir tanesini yayınlamayı unutuyorsunuz. 46 yıl sonra bir gün aklınıza geliyor. “Aa benim bi albüm vardı şurda!” diye. “Dur ben şunu bi yayınlayayım bari…” Neil Young’a da böyle mi oldu acaba…

Young 1974 yılında kaydetmiş “Homegrown” albümünü. Albüm ancak 2020’nin 19 Haziran’ında bir bütün olarak yayınlandı. Aradan geçen neredeyse 50 yıllık dönemde bazı şarkıları canlı olarak çalıp bazılarını da albümlerine serpiştirdi Young. Ancak bu albüm daha önce bir albüm formatında hiç piyasaya çıkmadı. 2010’da Young’ın bütün şarkı ve albümlerini bir arşiv çalışması doğrultusunda yeniden yayınlanması gündeme geldi. “Homegrown” da işte bu şekilde akla geldi sizin anlayacağınız. “Homegrown” ‘70’lerin folk/country sound’unu yansıtıyor; evet ama buna eski denilebilir mi? Yanıt net bir hayır! Neil Young her zamankinden daha da güncel. Üstelik eski usullerle banda kaydedilen ‘master’ından alınan kayıtlar kullanıldığı için pırıl pırıl bir gitar, bas, davul sound’u var. Neden bant, dijital kayıttan daha iyi bunu merak ediyorsanız, ama cidden detaylı merak ediyorsanız, Steve Albini’nin konuyu tane tane anlattığı videoyu izlemenizi tavsiye ederim: “Masterclass with Steve Albini” diye aratırsanız karşınıza çıkacak.

12 şarkılık “Homegrown” albümü “Separate Ways”, “Try”, “Love Is A Rose” gibi Young’un klasikleşmiş müziğini yansıtan şarkılarla cidden şu devirde karşınıza çıkabilecek en temiz işlerden biri.

Virüs yeni sanatçılar için şans

Olağanüstü durumlar toplumsal ve kültürel kırılmalara neden olur. Bunu artık 30’larındaki nesil bile öğrendi; çünkü siyasal, iklimsel, kültürel, militer, o kadar fazla olağanüstü duruma tanık oldular ki artık bu lafın anlamını en az dedeleri kadar biliyorlar.

Virüs dolayısıyla eğlence hayatı durma noktasına geldi. Çekilen müzik videolarının estetik anlayışından müziklerin özelliklerine kadar değişim her yerde hissediliyor. Konserler sınırlı şekilde devam edebiliyor. Uluslararası dolaşım olmadığı için “hafta sonu atlar gideriz” denilemediği için bir sürü eski dünyaya göre tasarlanmış etkinlik iptal ve yakın gelecekte eskisi gibi bir hava olacak mı onu da göreceğiz. Eş dost sohbetlerinden aldığım izlenim işin ekonomik boyutunun da giderek daha fazla hissedileceği yönünde. Mevcut tablo, her neyse, değişecek.

Bütün bu olumsuz gibi görünen tablodan aslında iyi ve olumlu şeyler de çıkıyor. Bir süredir bütün bu gelişmelere paralel olarak pek çok büyük sanatçının, global projenin, turnenin, albümün ertelendiğini duyuyoruz. Yazın şu dönemlerinde ortalık yaz şarkılarından, albümlerden geçilmezdi. Şimdi büyük bir kuraklık dönemi var. İşte burada bir de fırsat var! Yeni sanatçıların sesini duyurması için ortam çok uygun.

Seyirci zaten uzunca süredir kulağını ve zihnini yeniliklere açmış durumda. Yeni müziklerin ortaya çıkması, yeni isimlerin kendilerini anlatması duyurması için çok uygun ortam. Gelecek yaz müzik dünyasında çok yeni ve farklı isimleri konuşuyor olacağız.

Yeni ve yerli rock





Journers’ın “Sonsuzluk Neymiş Dostlar” adlı şarkısından psychedelic rock tadı aldık. ‘70’lere rock/şarkıcı ve söz yazarı geleneğine selam çakan parlak bir şarkı.

Buğrahan Çayır’ın 5 şarkılık EP albümüyle aynı adı taşıyan “Can Kesiği” güçlü bir slow rock şarkısı olmuş.

Aktör’den “Aynı Rüyalarda” bu hafta yayınlandı. Rock/alternatif başlığı altında karşımıza çıkan derli toplu düzgün işlerden.

Neptün de beş şarkılık bir EP albümü bu hafta yayına verdi. Albümün çıkış şarkısı “Cehalet Gemisi” adını taşıyor. Güzel eleştiriler.

Birileri’nin “Yürü” isimli yeni şarkısı bu hafta yayınlanan rock şarkıları arasında dikkat çekenlerden.

Rock/indie rock âlemi şu ara hayli canlı. Heyecanla takipteyim.

“Ünlü olmak için fazla siyahsın”





“Yıllar önce Sony’den bir prodüktör bana, ‘Senin görünüşün iyi değil, ünlü olamazsın’ demişti. Beni çok şişman, çok kısa, çok yaşlı ve çok siyah bulmuşlardı. Bir büyük plak şirketinin ihtiyacı olan özellikler değil bunlar. ‘Rengini biraz açabilir misin?’ dediler. Tabii ki reddettim böyle bir şeyi. Büyük şirketle anlaşma imzalayacağım diye aptal gibi görünmeye niyetim yoktu.”

Tarih 24 Haziran 2012. Yaptığımız röportajda yetenekli soul vokali Sharon Jones, neden hayatı boyunca şarkı söyleyip müzisyenlik yaptığı halde, ancak 50 yaşından sonra ismini duyurabildiğini anlatıyordu. Bahsettiği yıllar/dönemler ‘80’ler ‘90’lar olmalı. Bugün çok şey değişti, ama bazı şeyler de hâlâ aynı. Kaliteli bir müzisyen, dürüst ve açık sözlü bu güzel insanı anmadan edemedim.