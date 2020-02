Reynmen, Enes Batur ve listeler

Youtuber şarkıları milyonlarca izleyene ulaşıyor. Serdar Ortaç, romantik bir şarkıyla geldi. Anne-Marie ile Trevor Daniel dikkat çekiyor. Sevgililer Günü’nün yaklaştığı şarkılardan anlaşılıyor





Geçenlerde en fazla stream edilen sanatçı listelerine göz gezdiriyordum. İnternette bunları gösteren pek çok adres var. Stream platformlarındaki popüler şarkıları takip etmek hem heyecanlı hem de açıkçası anlık ve haftalık trendleri takip etmek için çok faydalı. Hangi şarkı neden zirveye çıktı, bunun analizini yapmak bile çok eğlenceli. Bu listelerde çoğu zaman kimsenin tanımadığı isimler yer alıyor. Kimsenin tanımadığı derken yanlış anlaşılmasın, elbette birileri tanıyor ki bu şarkı ya da sanatçı tepeye çıkmış.



Demek istediğim genel anlamda mainstream’de bilinen isimler bulunmuyor çoğu zaman trend listelerinde. Siz yıllarca yatırım yapıyor, albüm çıkarıyor, uzun zahmetli süreçlerden geçiyorsunuz. Ama günümüzde bunların hiçbiri listelere yansımayabiliyor. Bir anda elinde gitarıyla bir genç isim, evinde stüdyoda kaydettiği basit altyapılar üzerine rap yapan bir müzisyen, akustik bir düet üzerinizden geçip gidiyor.



Youtuber şarkıları



Geçen hafta Reynmen’in “RnBesk” adlı EP albümü yayınlandı. Reynmen bir Youtuber. Bu şekilde takipçi edinip ardından müzikal alana kayan biri. Bugün YouTube kanalında 5.8 milyon takipçisi var ve hepsi de çok sadık ve aktifler. Beş şarkılık albüm çıktığı anda trending oldu. “Leila” adlı şarkıya çekilen video 20 saatte 7 milyon stream’i yakaladı. Ben bu yazıyı yazarken 15 milyonlara doğru gidiyor.









Serdar Ortaç’tan romantik şarkı



Şu anda albümdeki bütün şarkılar dünya çapında stream platformlarında trending olarak görülüyor. Geçenlerde aynı şekilde bir başka Youtuber Enes Batur “Dolunay” adlı bir şarkı ve video yayınlamıştı. Bu video şu anda 54 milyon izlenmede. Batur’un YouTube kanalında 12 milyon takipçi var. O da Türkiye’de stream listelerinde en üstte yer alıyor. Aynı şekilde bir başka Youtuber Bege’nin de yayınladığı her şarkı hemen trend oluyor.









Öte yandan, önceki gün bir Serdar Ortaç şarkısı yayınlandı. “Ok Çıkmış Yaydan” adlı -eller havaya olmayan ve bu yönüyle bende şaşkınlık uyandıran- romantik şarkı ilk saatlerinde yedi bin streamdeydi. Milyonlar nerede birkaç bin nerede. Serdar Ortaç neticede Youtube’da en başarılı performansa sahip sanatçılardan biri, ancak bugün hava o kadar hızlı değişiyor ve yeni gelenler ortalığı öyle bir yıkıyor ki ne olduğunu anlamadan “katalog sanatçısı”na dönüşüveriyorsunuz. Elinizin altında sizi 24 saat yayınlayacak Kral TV de olmayınca sessiz sedasız bir çıkış yapmış oluyorsunuz.



Stream ve trend listeleri bugün tek şarkısı bilinen, henüz albümü olmayan, çoğu tanım itibarıyla müzisyen ya da şarkıcı dahi olmayan isimlerle dolu. Bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum sadece durumu anlatmak amacıyla belirtiyorum. 2020’lerde sosyal medyada güçlü olmayan hiçbir ismin yükselmesine imkan yok gibi. Tarz konusundaysa hiç tutuculuk yok. Rap, arabesk, akustik rock, indie, elektronik, türkü, sanat müziği, saykodelik her tarzda müziğin zirveye çıkma imkanı var artık. Bu da işin iyi yanı olmalı.



Trendlerde iki yeni isim









Anne-Marie dünyada giderek ünlünen ve şarkıları dikkat çeken, yeni şarkıları heyecanla beklenen isimlerden biri oldu. 1991 doğumlu Britanyalı teen-popçu Türkiye’de de popüler şu ara. Yeni şarkısı geçen hafta yayınlandı. Adı “Birthday”. Bir diğer sürpriz Trevor Daniel. Türkiye’de şu ara çok dinleniyor. “Falling” adlı şarkı geçen ay yayınlanmıştı.



İki yeni aşk şarkısı









Sevgililer Günü hazırlıkları başladı anladığım kadarıyla. Aşk şarkıları gelmeye başladı. Ama aşklar standart değil. Sorunlu, ince ince sıkıntılı. Mutlu aşk şarkısı zaten güzel olmaz, dinlenmez. Bunu çok iyi bilen Patron “Seni Sevmiyorum” diye bir şarkı yapmış. Sevgilisinin yanından kalkıp bir an önce arabasına binip (arabasını özlüyor) evine gitmek ve yatağında yalnız uyumak istiyor. İşte Allah başka dert vermesin. Göksel ise “Ben Fena Âşığım” adında klasik pop/alaturka esintili bir şarkıyla geldi. Göksel’in tarzına ve vokaline çok uygun, güzel bir şarkı.



Rapçiler âşık olursa...



Rap usulü romantik şarkıların sözleri ve havası, pop tarzındaki aşk şarkılarından ne kadar farklı. Ve rap aşk şarkıları ne kadar yaratıcı.

İşte 5 örnek.

İmkansızım - Ezhel: Sanırım türün en şahane örneği olabilir. Ezhel soluksuz flow’lar yapıyor, imkansızın peşinde koşarken.



Nereye Kadar - Murda: Saf delikanlı Murda, sert görünümün altında kocaman romantik bir kalbe sahip. Öyle âşık ki bu şarkıda gözü kör adeta. Videodaki twisti henüz görmeyenlere söylemeyeyim spoiler olmasın.



Mıknatıs - Ege Çubukçu: Çubukçu, bu şarkıda aşkı bulmuş, adeta başka bir seviyeye atlamış. Beyazları çekmiş romantik sahillerde sevdiğinin kulağına aşk sözcükleri fısıldıyor.



Senden Gizledim - Yener Çevik: Arabesksiz aşk olmaz. İşte Yener’in bu popüler şarkısı içinde bolca dram ve acı olan bir hikayeyi kederli bir rap ile anlatmakta. Mendilleri hazırlayın.



Toz Taneleri - Sagopa Kajmer: Bu romantik Sagopa Kajmer şarkısında bolca aşk, hüzün, özlem var. “İki kişilikken teke düştüm hayatta / Ama duble söyledim rakımı masama inatla” diyor şair.