Yeniler arasında

Gaye Su Akyol, Pentagram, Mero, Arctic Monkeys, Rage Against the Machine, Headie One, Sam Smith, Ariana Grande, Adele, The Avalanches’dan son haberler





Türk asıllı Alman rap, bütün Avrupa’da esmeye devam ediyor. Bu sahnenin en popüler isimlerinden biri Mero, bu hafta yeni bir şarkıyla geldi. “Ben Elimi Sana Verdim”, Türk dinleyicisine hazırlanmış bir şarkı. Mero bir süre önce çoğunluğu Almanca şarkılardan oluşan “UNIKAT” adlı bir albüm yayınlamıştı. Bu albümden pek çok şarkı 2019 ve 2020’de Almanya, Avusturya, İsviçre gibi ülkelerde bir numaraya oturdu. Bakalım bu şarkı geçen yıl “Olabilir”in Türkiye’de yakaladığı başarıya ulaşabilecek mi? Pentagram, uzunca bir süre sonra ilk kez yeni şarkıyla karşımızda bu hafta. “Bu Düzen Yıkılsın” özlenen Pentagram sound’uyla geldi. Yeni şarkılar ve yeni albüm de yolda. Rock ve metal sahnesinde çok az hareket var şu aralar. Pentagram umarım biraz olsun havayı ısıtır.

Heyecanlı bir macera

Gaye Su Akyol,“Yort Savul: İsyan Manifestosu” adlı üç şarkılık EP ile bu hafta hoş bir sürpriz yaptı. Bu albümden “İsyan Manifestosu” çıkış şarkısı olarak belirlenmiş. Şarkı bu cuma yayınlandı, ancak sanırım geçen hafta exclusive olarak BBC’ye verilmiş olmalı. BBC Radio 6 Music’te karşıma çıktı. İnsanın hemen dikkatini çeken bir gitar riff’i ve davullar eşliğinde bir rock parçası gibi başlıyor parça ve Türk Psychedelic müziğinin ustalarına selam çakarak yoluna devam ediyor. Gaye Su Akyol’u ve müziğini dinlemek merak uyandıran heyecanlı bir macera gibi.







Kozmik bir aşk hikâyesi





The Avalanches’dan gelen yeni şarkı “Interstellar Love” adını taşıyor. İkili bir süre önce yeni albüm “We Will Always Love You”nun duyurusunu yapmıştı. Albümün çerçevesini kozmik bir aşk hikâyesi diye tanımla-mışlardı Twitter açıklamasında. Uzaydan gelen şarkı Leon Bridges vokalleri ve Alan Parsons Project’ten “Eye in The Sky”ın sample’larıyla pek güzel olmuş. Albümü merakla bekleyenlerdenim.









Haftanın global pop albümü Sam Smith’den geldi. “Love Goes” bir kısmı daha önce yayınlanmış hit şarkılardan oluşuyor. Burna Boy’un yer aldığı “My Oasis” bu albümden yayınlanan en ünlü single’lardan biriydi.

Şu ara Londra sokaklarında en fazla duyulan ve görülen albümse Headie One’ın “EDNA” adlı uzunçaları. Bu albüm 19 Ekim’de yayınlandı. Londra sokaklarında billboardlarda yer almanın dışında radyolarda da heavy rotation’da bu albümden şarkılar. Stromzy, Skepta, Aitch, Mahalia ve Londra âleminden Grime ve hip-hop sahnesinden pek çok sanatçı bu albüme destek veriyor. Hayli enteresan sample’lar ve beat’lerle çok renkli bir albüm bu.

Ariana Grande geçen hafta “Positions” adlı bir single yayınlamıştı. Yeni albüm aynı adı taşıyor. 14 şarkıdan oluşuyor ve The Weeknd, Ty Dolla Sign, Doja Cat gibi isimlerle ortak çalışmalar içeriyor.



Adele’in hazırlıkları



Adele hazırlıklar içinde. Yeni zayıf ve fit imajıyla Saturday Night Live’de boy gösterdi. Albüm çalışmaları devam ediyor. 2021’de gelmesi çok muhtemel. Adele’in son albümü ve turnesi müzik dünyasındaki en büyük olaylardan biri olmuştu. Bu defa bakalım 2020’de çökmeye yüz tutan müzik sektörünü kurtarabilecek mi?









Arctic Monkeys bir live albüm yayınlıyor. Grup 2018’de Royal Albert Hall’da kaydettiği konseri albümleştiriyor. Şu ara albüm formatında gelen live albümlerden biri de Rage Against The Machine’den. Grubun 1999’da Meksika’daki Palacio De Los Deportes’te verdiği konserin kayıtları stream’e açıldı. “Battle of Mexico City”, ‘90’ların sonunda bir rock konseri nasıl olurdu hakkında fikir veriyor. Gözyaşları içinde izleyebilirsiniz.