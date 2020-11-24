40 milyonluk kit!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bu yıl yaz başında çalkantılar yaşandı. USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül istifa etti. Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Adil Mardinoğlu ile Genel Sekreter Hasan Türkez istifalarını verdiler. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Hakkı Gürsöz görevden alındı. Kimi başka istifa ve görevden almalar da oldu.

Bu fırtınanın sebebi sonradan anlaşıldı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde satın almaları yürüten USHAŞ adlı birim Bioeksen adlı firmadan PCR test kitleri satın alıyordu. Kitlerin beherine 32 lira ödeniyordu. Yaz başında kitleri satın alma görevi Devlet Malzeme Ofisi’ne verildi. İhale açıldı. İhalede ortalama 9 lira 80 kuruş fiyat ortaya çıktı.

Tanesi 32 liradan yani beherine 22 lira fazla ödenerek 1 milyon 700 bin kit alınmıştı. Fazladan 40 milyon lira ödenmişti. Veya ödenecekti.

Rakamları bizzat Bakan Fahrettin Koca Meclis komisyonunda açıkladı. Koca, adı geçen firmaya geriye dönük olarak 32 liradan değil 9 lira 80 kuruştan fatura kesildiğini bildirdi. Büyük bir yolsuzluğunu önlediğini açıkladı

Burada hakkı teslim edilmesi gereken bir kişi var: CHP Milletvekili Murat Emir. Emir test kitlerine aşırı ödeme yapıldığını geçen mart ayından beri söylüyor ancak alımlar sürüyordu. Sağlık Bakanı’nın olaya el koymasında herhalde Murat Emir’in uyarıları en büyük etkeni oluşturmuştu.

Büyük bir soygun önlendi. Peki, adı geçen firma kara listeye alındı mı? Daha önceki alımlar inceleniyor mu? Durum savcılığa yansıtıldı mı? Merak ediyoruz... Ortada nihayet 40 milyon liralık bir soygun teşebbüsü var.

İade yeter mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı özel hastane ve laboratuvarların 250 lira olan korona testini fahiş fiyatlarla yaptıkları şikâyetlerini önce kabul etmemişti. Bazı meslektaşlarımız 500-550 liralık kendi faturalarını gösterince kabul etmek zorunda kaldı. Yaptığı açıklamada, bundan böyle fahiş fiyatla test yapanlara ceza verileceğini, fazla ödeme yapmak zorunda kalanların da aradaki farkı geri alabileceklerini bildirdi.

Kaç vatandaş yeni bir zahmete katlanıp iade için uğraşacak? Belli ki vatandaşı kazıklayan özel hastane ve laboratuvarların aldıkları fazla para yanlarına kâr kalacak. Peki, bundan sonra ne ceza alınacak? O da belli değil...

Maske takmayan vatandaştan 3 bin lira ceza alacağını açıklayan devlet, iki katı ücret alarak vatandaşı dolandıran özel hastane ve laboratuvara verilecek cezayı neden açıklamıyor.

ŞİKÂYET YERİNE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kanal İstanbul’la ilgili aleyhte yayın ve ilanlar için kamu kaynaklarını usulsüz harcadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu bu girişime karşılık geçmişte Binali Yıldırım, Mevlut Uysal gibi isimlerin kamu kaynaklarını usulsüz harcadığını anlatıyor. Peki, onlarla ilgili soruşturma başlatmış mı? Hayır... Ankara Belediyesi danışmanlarından emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen bu konuda özetle diyor ki:

“Geçmişteki bu usulsüz harcamalarla ilgili incelemelerin yapılması, belirlenen belediye zararının harcamayı yapan sorumlulardan talep edilmesi, ödemenin yapılmaması halinde dava açılması olanağı bulunmaktadır.

İBB yönetimin bu konularda şikâyet yerine, yasal imkânları kullanması gerekmektedir.”

İmamoğlu’nun geçmişin üzerine gitmeme siyaseti ona güvence sağlamıyor.

BASKET

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Basketbol Erkek Milli Takımımız önümüzdeki cuma günü Hırvatistan, pazar günü de Hollanda ile karşılaşacak. Takımın bir bütün olarak bu iki maça konsantre olması gereken şu günlerde izahı zor bir olay yaşandı. Bu maçlara bir hafta kala takımımızın koçu Ufuk Sarıca’nın görevine son verildi, yerine dün Orhun Ene getirildi. Deyim yerindeyse, dere geçerken tam orta yerde at değiştirildi.

Ufuk Sarıca 3.5 yıldır bu görevdeydi. Ergin Ataman’la birlikte ülkenin en başarılı iki koçundan biridir. Onu maça bir hafta kala görevden almak, takımın motivasyonunu bozmak nasıl nitelenebilir? Ciddiyetsizlikten başka sözcük bulamıyoruz. Bu da Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun basketbol dünyasına hediyesi...